Primele imagini cu epava ultimei nave a exploratorului Ernest Shackleton, obținute cu o tehnologie de ultimă generație

O expediție condusă de Royal Canadian Geographical Society (RCGS), în parteneriat cu Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), a obținut primele imagini de aproape ale epavei navei Quest, ultima navă a celebrului explorator antarctic.

Sir Ernest Shackleton, aflată pe fundul Mării Labrador. Imaginile au fost realizate cu ajutorul vehiculului subacvatic operat de la distanță Falcon ROV al WHOI și al submersibilului DSV Alvin, primul submersibil care a vizitat epava Titanicului în urmă cu 40 de ani, informează un comunicat al Woods Hole Oceanographic Institution.

Liderul expediției și directorul executiv al RCGS, John Geiger, care a participat ca observator la prima scufundare a lui Alvin către epavă, a descris momentul în care a văzut ultima navă a lui Shackleton drept „o experiență profund emoționantă”.

O mare parte din navă este încă vizibilă, inclusiv prova, puntea și câteva hublouri, deși catargul principal este prăbușit. Întreaga epavă este acoperită de corali roz și populată de mai multe specii de pești, printre care cod, pește roșu și pește-lup.

Epava navei Quest a fost descoperită în 2024 de expediția Shackleton Quest Expedition, condusă de RCGS, însă la acel moment au fost obținute doar imagini realizate cu sonar cu scanare laterală. Geiger și-a dorit să revină la epavă folosind tehnologii de imagistică mai avansate și vehicule subacvatice pentru a afla mai multe despre circumstanțele naufragiului și despre starea actuală a navei. La prima inspecție a epavei, echipa a observat mai multe plase de pescuit de mari dimensiuni care acopereau anumite porțiuni ale navei.

„Nava este destul de avariată. Plasele reprezintă o poveste tristă și ne limitează capacitatea de a studia epava. Cred că trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru ceea ce facem oceanelor noastre; aceasta este o problemă majoră”, a spus Geiger.

Ernest Shackleton a fost unul dintre cei mai mari exploratori polari ai lumii și a murit la bordul navei Quest în 1922, la vârsta de 47 de ani. El a fost figura centrală a uneia dintre cele mai extraordinare povești de supraviețuire din istorie, reușind să își salveze întregul echipaj după pierderea navei Endurance, care a rămas blocată timp de doi ani în gheața Mării Weddell. În momentul morții sale, Shackleton se îndrepta spre Antarctica în ceea ce urma să fie ultima sa expediție.

Ulterior, Quest a fost vândută unei familii norvegiene și a petrecut următorii 40 de ani participând la vânătoarea de foci în apele arctice. După încheierea unui sezon în Marea Labrador, nava a fost zdrobită de banchize și s-a scufundat la 5 mai 1962.

Expediția actuală a fost pregătită timp de mai mulți ani și a reunit o echipă de specialiști de talie mondială de la Woods Hole Oceanographic Institution, inclusiv pilotul submersibilului Alvin, Bruce Strickrott.

„Explorarea oricărei epave cu un submersibil cu echipaj uman este o sarcină extrem de complexă. Succesul nostru de astăzi și din zilele următoare se datorează în mod direct unei echipe de profesioniști cu o vastă experiență în operațiuni de mare adâncime desfășurate în medii extrem de dificile”, a declarat Strickrott.

Echipa va petrece trei zile cartografiind și analizând epava, utilizând tehnologia canadiană de fotogrammetrie subacvatică Voyis pentru a crea un geamăn digital permanent al sitului, destinat cercetării ulterioare și prezentării către public.

„Pe lângă faptul că Alvin va aduce primii oameni care văd cu ochii lor nava Quest după mai bine de 60 de ani, vom folosi cea mai performantă tehnologie de imagistică disponibilă pentru a crea o imagine digitală a navei. Acest tip de modelare 3D există în știința oceanelor doar de câțiva ani și ne oferă modalități complet noi de a explora aceste epave istorice și de a le face accesibile publicului”, a declarat Dwight Coleman, co-coordonator științific al expediției din partea WHOI.

Mai târziu în această săptămână, echipa va naviga spre nord-est, către Groenlanda, pentru a cerceta o a doua epavă emblematică din perioada cunoscută drept Epoca Eroică a Explorării Antarctice: Terra Nova, ultima navă a rivalului lui Shackleton, Robert Falcon Scott.

Scott a fost al doilea explorator care a ajuns la Polul Sud, în 1912, la cinci săptămâni după expediția norvegiană condusă de Roald Amundsen, însă a murit în timpul călătoriei de întoarcere împreună cu alți patru membri ai echipei sale.

Ambele nave au legături cu Canada, deoarece au fost utilizate la vânătoarea de foci în apele canadiene. Inițial, Shackleton intenționa să folosească Quest într-o expediție în Arctica canadiană, înainte de a-și schimba planurile și de a se îndrepta spre Antarctica.

Foto sus: Specialiștii în imagistică WHOI, Dwight Coleman (dreapta) și Zoe Daheron, urmăresc cum imaginile în timp real ale epavei navei Quest sunt transmise de pe fundul mării (© Ken Kostel / Woods Hole Oceanographic Institution)

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