În iunie, Departamentul de Arheologie LWL pentru Westfalia a efectuat mai multe săpături de testare pentru a investiga situl din Bochum-Linden(© LWL-AfW / Daniel Riemenschneider)

Un șanț neobișnuit, descoperit într-un sat din Epoca Fierului - o enigmă pentru arheologi

📁 Preistorie
Autor: Redacția
🗓️ 5 august 2026

Lucrările pregătitoare pentru construirea unui ansamblu rezidențial au dus la descoperirea primelor dovezi documentate ale unei așezări preistorice în cartierul Linden, situat în sud-vestul orașului german Bochum.

Cercetările au fost realizate de o echipă de arheologi ai Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), în colaborare cu o companie specializată în săpături arheologice preventive. Descoperirea reprezintă un moment important pentru arheologia urbană a orașului, extinzând harta așezărilor preistorice cunoscute în regiunea de sud-vest a municipiului, informează La Brujula Verde.

Înainte de începerea săpăturilor, specialiștii considerau că terenul avea un potențial arheologic ridicat, datorită fertilității sale și poziției favorabile în apropierea râului Ruhr și a altor cursuri de apă.

Pe baza acestor caracteristici geomorfologice, LWL a inițiat în luna iunie o investigație preliminară, care a confirmat rapid existența unor gropi și șanțuri aparținând unei gospodării sau ferme din perioada preistorică.

Conservarea vestigiilor a fost influențată de relieful terenului. Pe partea estică, situată la o altitudine mai joasă, un strat de coluviu (material detritic acumulat la baza pantelor -n.r.) format prin eroziune a acoperit și protejat urmele vechii așezări. Datorită acestui strat natural, arheologii au reușit să recupereze elemente care altfel ar fi fost distruse.

Printre cele mai importante descoperiri se numără un fus decorat din ceramică, utilizat la torsul manual al fibrelor textile, ceea ce demonstrează existența unor activități meșteșugărești și indică faptul că așezarea era una permanentă, nu un simplu refugiu temporar. Ornamentația modestă a piesei indică existența unei tradiții ceramice locale bine conturate.

În cursul lunii iulie, săpăturile au fost extinse, fiind identificate mai multe gropi de dimensiuni diferite. Totuși, multe dintre acestea erau puțin adânci, deoarece procesele de eroziune distruseseră o mare parte din urmele originale înainte de depunerea stratului protector de coluviu.

Un șanț neobișnuit de scurt i-a nedumerit pe arheologi (© LQArchaeologie)
Un șanț neobișnuit de scurt i-a nedumerit pe arheologi (© LQArchaeologie)

Cea mai interesantă descoperire este un șanț scurt, dar neobișnuit de adânc, păstrat până la aproximativ un metru. Umplutura sa conținea urme de ardere, iar în timpul cercetărilor preliminare a fost găsită jumătate dintr-un vas ceramic. Ulterior, în timpul săpăturilor complete, a fost recuperată și cealaltă jumătate, permițând reconstituirea unui mic bol datat provizoriu în jurul anului 500 î.Hr., în Epoca Fierului.

Faptul că cele două fragmente au fost descoperite în etape diferite ale cercetării a ridicat noi întrebări. Arheologii încearcă să stabilească dacă vasul a fost depus intenționat pe fundul șanțului, posibil în cadrul unui ritual, sau dacă a ajuns acolo întâmplător. Deocamdată, forma, dimensiunile și conținutul șanțului nu corespund structurilor obișnuite de depozitare sau apărare cunoscute în regiune, ceea ce face dificilă interpretarea funcției sale.

Ansamblul vestigiilor (fusul decorat, bolul ceramic, gropile și șanțurile) oferă o primă imagine asupra vieții cotidiene din această zonă în perioada târzie a preistoriei. Materialele recuperate vor fi analizate în laboratoarele LWL prin studii asupra ceramicii, datări cu radiocarbon și cercetări stratigrafice, cu scopul de a stabili cronologia exactă a locuirii și rolul neobișnuitei structuri descoperite.

Foto sus: În iunie, Departamentul de Arheologie LWL pentru Westfalia a efectuat mai multe săpături de testare pentru a investiga situl din Bochum-Linden(© LWL-AfW / Daniel Riemenschneider)

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