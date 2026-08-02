Pentru construcția vechiul drum roman Alblimes a fost folosit calcarul alb, care a fost așezat cu grijă ca fundație pentru platformă (© René Wollenweber, LAD)

O secțiune a drumului roman care leagă fortificațiile limesului germanic, descoperită de arheologi

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Autor: Redacția
🗓️ 2 august 2026

Construcția noii variante a autostrăzii A8, în zona Albaufstieg, la sud de orașul german Stuttgart, a dus la descoperirea unui important vestigiu arheologic: un segment de aproximativ 90 de metri din vechiul drum roman Alblimes.

Drumul făcea parte din rețeaua de comunicații și apărare a provinciei romane Germania Superior și reprezenta un element esențial al frontierei imperiale în primele două secole ale erei noastre, informează La Brujula Verde.

Descoperirea a fost realizată în cadrul cercetărilor arheologice preventive desfășurate înaintea lucrărilor de infrastructură, coordonate de Landesamt für Denkmalpflege (LAD). Săpăturile, efectuate în apropierea localității Drackenstein, au scos la iveală un sector bine conservat al drumului care lega așezările romane Arae Flaviae (actualul Rottweil) și Aquileia (actualul Heidenheim an der Brenz), două centre militare și civile importante ale limesului germanic.

Importanța descoperirii constă în faptul că aceasta confirmă traseul și tehnicile de construcție ale uneia dintre cele mai vechi infrastructuri rutiere cunoscute din Baden-Württemberg.

Potrivit coordonatorului proiectului, dr. René Wollenweber, cercetarea oferă informații esențiale despre originea, funcționarea și utilizarea îndelungată a acestui drum, demonstrând valoarea arheologiei preventive în completarea cunoștințelor privind ocuparea teritoriului și patrimoniul cultural regional.

Drumul aparținea sistemului defensiv Alblimes, care, înaintea construirii limesului fortificat cu palisade și șanțuri, se baza pe o succesiune de forturi și tabere auxiliare conectate prin această arteră. Poziția geografică a platoului Schwäbische Alb oferea condiții ideale pentru supravegherea teritoriului și deplasarea rapidă a trupelor, motiv pentru care romanii au valorificat acest coridor natural încă din secolul I d.Hr.

Drumul roman Alblimes este traversat de autostrada A8 (© Susanne Barthel, fodilus GmbH)
Drumul roman Alblimes este traversat de autostrada A8 (© Susanne Barthel, fodilus GmbH)

Construcția drumului este atribuită împăratului Vespasian, în contextul reorganizării administrative și militare a provinciilor renane după anul 69 d.Hr. Rolul său era dublu: asigura aprovizionarea garnizoanelor de frontieră și delimita zona controlată de Imperiul Roman de teritoriile triburilor germanice. Această funcție strategică a fost menținută aproximativ 120 de ani, până când frontiera a fost mutată mai la nord prin construirea limesului romano-raetic superior.

Săpăturile au evidențiat caracteristici constructive remarcabile, precum profilul bombat al drumului pentru drenaj și urme adânci lăsate de roțile carelor, semn al unei utilizări intense. Totodată, au fost descoperite fragmente ceramice, elemente metalice, cuie, țigle romane (tegulae) și vase de tip sigillata, care vor fi analizate în laboratoarele LAD din Esslingen.

Cercetarea utilizează metode moderne, precum datarea prin luminescență și analiza sedimentelor, ce permit stabilirea mai precisă a etapelor de construcție, utilizare și abandon ale drumului.

Descoperirea demonstrează și continuitatea utilizării acelorași coridoare naturale de circulație de-a lungul timpului. Traseul actualei autostrăzi A8 urmează în mare măsură aceeași rută identificată și fortificată de inginerii romani acum aproape două milenii, relieful fiind principalul factor care a determinat această suprapunere.

Foto sus: Pentru construcția vechiul drum roman Alblimes a fost folosit calcarul alb, care a fost așezat cu grijă ca fundație pentru platformă (© René Wollenweber, LAD)

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