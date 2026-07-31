Ruinele bisericii în care s-a desfășurat Primul Sinod de la Niceea, descoperite de arheologi

Arheologii care lucrează în districtul İznik din provincia Bursa, situată în nord-vestul Turciei, au descoperit vestigii structurale despre care se crede că aparțin Bisericii Sfântului Neofit, biserica modestă care a găzduit Primul Sinod de la Niceea în anul 325 d.Hr.

Descoperirea oferă cele mai solide dovezi arheologice de până acum privind amplasamentul unuia dintre cele mai importante evenimente din istoria creștinismului, a cărui locație exactă a fost îndelung dezbătută, informează Hurriyet Daily News.

Cele mai recente descoperiri includ fragmente de ziduri, pavaj și baza unei coloane, găsite sub ruinele bazilicii construite ulterior pe malul lacului İznik.

Săpăturile continuă din 2015 la situl despre care se crede că a găzduit primul conciliu ecumenic al creștinătății, eveniment în cadrul căruia au fost stabilite doctrine fundamentale care au modelat credința creștină.

Cercetarea este coordonată de profesorul Mustafa Şahin, șeful Departamentului de Arheologie al Facultății de Arte și Științe din cadrul Universității Bursa Uludağ, împreună cu o echipă multidisciplinară formată din arheologi, antropologi, restauratori și istorici de artă. În acest an, proiectul a devenit și o colaborare internațională, la care participă cercetători de la Universitatea Calabria și Universitatea Magna Graecia din Catanzaro, din Italia.

Într-un interviu acordat agenției de presă de stat Anadolu, Şahin a declarat că obiectivul principal al actualei campanii de săpături a fost să stabilească dacă pardoseala descoperită în anii anteriori se extinde dincolo de zidurile bisericii existente.

Săpăturile anterioare scoseseră la iveală ceea ce cercetătorii considerau a fi pavajul din interiorul încăperii prothesis, spațiul în care erau păstrate obiectele sacre. Totuși, nu era clar dacă această pardoseală aparținea exclusiv bisericii mai târzii sau unei construcții mai vechi aflate dedesubt.

Pentru a răspunde acestei întrebări, arheologii au deschis un nou șanț de săpătură la est de această încăpere. Încă din prima săptămână de lucru, au confirmat că pavajul continuă dincolo de zidurile actualei biserici.

„Biserica Sfântului Neofit, mica biserică descrisă de Eusebiu”

Potrivit lui Şahin, această descoperire demonstrează că biserica existentă a fost construită peste o clădire mai veche, susținând ipoteza că Biserica Sfântului Neofit se află direct sub Biserica Sfinților Părinți, ridicată ulterior.

„Structura ale cărei fundații și pardoseală le-am descoperit în acest an poate fi identificată acum cu încredere drept Biserica Sfântului Neofit, mica biserică descrisă de Eusebiu. Suntem extrem de bucuroși, deoarece am găsit în sfârșit dovezi care confirmă ipoteza noastră. Faptul că am înțeles încă din prima săptămână că biserica mai veche se extinde sub construcția ulterioară reprezintă o descoperire arheologică majoră”, a declarat Şahin.

El a explicat că Biserica Sfântului Neofit a fost distrusă de cutremurul din anul 368, iar după anul 380, pe același amplasament, a fost construită o nouă biserică, cunoscută sub numele de Biserica Sfinților Părinți, pentru a comemora episcopii care au participat la Primul Sinod de la Niceea și pentru a păstra locul în care acesta s-a desfășurat.

Descoperirile corespund și descrierilor lăsate de Eusebiu din Cezareea, episcop participant la sinod, care a scris în lucrarea sa Vita Constantini că reuniunea a avut loc într-o biserică atât de mică și modestă, încât părea aproape miraculos că a putut găzdui un număr atât de mare de episcopi.

Dincolo de vestigiile arhitecturale, arheologii au descoperit un inel de aur decorat cu un palmier și o sabie, precum și un degetar asemănător unor exemplare datând din perioadele omeiadă și abbasidă.

Şahin a afirmat că aceste artefacte ar putea contribui la înțelegerea istoriei sitului după perioada bizantină. Sursele istorice consemnează că armatele omeiade au asediat İznik în anul 729, într-o încercare nereușită de a cuceri orașul strategic înainte de a înainta spre Constantinopol. Deși orașul a rezistat, relatările istorice arată că un comandant omeiad a pătruns în Biserica Sfinților Părinți în timpul asediului.

„Evaluarea preliminară a inelului și a degetarului indică faptul că omeiazii au vizitat biserica pe care o excavăm. Aceste descoperiri sunt extrem de importante, deoarece piesele puzzle-ului încep treptat să se așeze la locul lor”, a spus Şahin.

Între timp, cercetătorii italieni continuă săpăturile în nava centrală a bazilicii, unde în campaniile anterioare au fost descoperite opt morminte, dintre care două se aflau chiar sub zidul bemei, zona înălțată rezervată clerului superior.

Urmele de mortar descoperite pe schelete au indicat că mormintele sunt anterioare construirii bisericii, iar monedele găsite în două dintre ele datează din timpul împăraților romani Valens și Valentinian. Aceste descoperiri au permis anterior arheologilor să dateze construirea Bisericii Sfinților Părinți în jurul anului 380 d.Hr.

Şahin a declarat că echipa speră ca investigațiile desfășurate în acest an în nava centrală să ofere noi dovezi privind primele faze ale bazilicii și transformarea, de-a lungul secolelor, a unuia dintre cele mai sacre locuri ale creștinismului.

Descoperirile au loc la mai puțin de un an după ce Papa Leon al XIV-lea a vizitat İznik, la 28 noiembrie 2025, pentru a participa la ceremoniile dedicate împlinirii a 1.700 de ani de la Primul Sinod de la Niceea, subliniind importanța acestui loc pentru lumea creștină.

Foto sus: Ruinele bazilicii construite pe malul lacului İznik, acoperite de ape (© visitbursa.org)

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