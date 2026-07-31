Dovezi ale practicării canibalismului în urmă cu 850.000 de ani, descoperite într-o peșteră din Spania

Urme de tăieturi care indică practicarea canibalismului au fost descoperite pe fosilele unei rude străvechi a omului într-o peșteră din Spania, potrivit unui nou studiu.

Însă multe dintre oasele aparținând acestei specii, cunoscute sub numele de Homo antecessor, provin de la adulți, nu doar de la copii, așa cum indicau descoperirile anterioare, ceea ce adaugă o nouă perspectivă asupra canibalismului practicat în această regiune în urmă cu aproximativ 850.000 de ani, informează Live Science.

Cele aproximativ douăzeci și patru de oase și dinți au fost descoperite recent în peștera Gran Dolina, parte a complexului arheologic Sierra de Atapuerca din nordul Spaniei, potrivit unui comunicat al Institutul Catalan de Paleoecologie Umană și Evoluție Socială (IPHES).

Printre rămășițe se aflau fragmente de craniu, coloană vertebrală, oase ale brațelor și picioarelor, precum și trei dinți aparținând mai multor indivizi din specia dispărută Homo antecessor, o rudă a omului modern care a trăit în Europa între aproximativ 1,2 milioane și 770.000 de ani în urmă. Mai multe fragmente osoase prezentau urme de tăieturi produse cu unelte din piatră.

În ultimele decenii, cercetătorii au identificat numeroase dovezi ale canibalismului în peștera Gran Dolina, ceea ce face din Homo antecessor cea mai veche rudă cunoscută a omului care și-a consumat membrii propriului grup din motive alimentare.

Într-un studiu publicat în 2010, cercetătorii au remarcat că majoritatea dovezilor de canibalism proveneau de la oasele unor sugari și tineri, care ar fi fost mai ușor de capturat și ucis, fiind membrii cei mai vulnerabili ai unui grup rival. Însă fosilele recent excavate răstoarnă această ipoteză.

„Descoperirea unui număr mai mare de indivizi adulți, dintre care unii prezintă, de asemenea, urme de tăieturi, demonstrează că practicarea canibalismului nu era limitată la indivizii tineri”, a declarat Palmira Saladié, antropolog biolog la IPHES și coordonatoarea cercetării, în comunicat.

Numărul indivizilor descoperiți la Gran Dolina a ajuns acum la cel puțin 13, iar aproximativ jumătate dintre aceștia sunt adulți.

„Creșterea numărului de indivizi și, în special, identificarea unui număr mai mare de adulți ne permite să începem să înțelegem această populație dintr-o perspectivă mult mai completă decât până acum”, a declarat Andreu Ollé, arheolog la IPHES.

Săpăturile de la Gran Dolina au scos la iveală și un ansamblu de unelte din piatră confecționate din cremene, cuarțit și gresie, alături de oase de animale precum hiene, castori, cerbi, cai și rinoceri.

Dovezile privind canibalismul descoperite în acest sit sunt numeroase. Uneltele din piatră găsite în peșteră corespund urmelor de tăieturi observate pe oasele umane, iar oasele animalelor arată tehnici de tranșare identice cu cele folosite asupra oamenilor. Unele dintre oasele umane prezentau chiar și urme de mușcături umane, după cum a declarat Saladié pentru Live Science în 2025, acestea reprezentând „cea mai convingătoare dovadă că trupurile descoperite în sit au fost într-adevăr consumate”.

Cu toate acestea, deși practicarea canibalismului la Gran Dolina a fost confirmată, motivele pentru care acesta era practicat rămân neclare. Cercetătorii speră că noile oase aparținând adulților îi vor ajuta să înțeleagă mai bine acest comportament în cadrul grupurilor de Homo antecessor.

Foto sus: Săpături arheologice la Gran Dolina din Spania, unde cercetătorii au găsit dovezi de canibalism la adulții de Homo antecessor (© Maria D. Guillén / IPHES-CERCA)

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