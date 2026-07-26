Rămășițele îngropate în grabă ale soldaților lui Marcus Aurelius, descoperite într-o tabără militară romană

Arheologii din Slovacia au descoperit o mare tabără militară romană, despre care se crede că a fost folosită de trupele împăratului Marcus Aurelius în timpul conflictelor cu triburile germanice de la sfârșitul secolului al II-lea d.Hr. Această tabără, descrisă drept „extrem de rară”, i-a surprins pe arheologi deoarece adăpostește rămășițele îngropate în grabă ale numeroși soldați, în morminte neobișnuite, inclusiv în fântâni.

Vestigiile taberei, care ocupa o suprafață de 7,4 hectare, au fost descoperite în apropierea orașului Šurany, în sud-vestul Slovaciei, potrivit unui comunicat din 17 iulie al companiei MH Invest, care a efectuat săpăturile împreună cu Institutul de Arheologie al Academiei Slovace de Științe (SAS), informează Live Science.

„Avem o oportunitate unică de a cerceta aproape în întregime o tabără romană de marș, ceea ce este extrem de rar în context european. Este evident că investigăm un loc care a fost abandonat imediat după conflictul militar dintre romani și germani”, a declarat Matej Ruttkay, directorul Institutului de Arheologie al SAS.

Între anii 166 și 180 d.Hr., romanii au purtat o serie de războaie împotriva unui popor germanic numit marcomani, care locuia la nord de Dunăre, de-a lungul graniței Imperiului Roman, pe teritoriile care astăzi fac parte din Slovacia și Cehia. Marcus Aurelius, împărat al Romei între anii 161 și 180 d.Hr., a condus trupele în Războaiele Marcomanice cu scopul de a apăra și securiza frontiera imperiului împotriva invaziilor barbare. Conflictele s-au încheiat însă odată cu moartea sa, când fiul său, Commodus, a negociat pacea cu marcomanii, potrivit istoricului roman din secolul al III-lea Cassius Dio.

Tabăra militară romană recent descoperită prezenta caracteristici defensive clare, inclusiv cinci porți de acces, fortificații și un sistem curbat de șanțuri și valuri de pământ, tipic taberelor de marș sau ale legiunilor, potrivit comunicatului.

Tabăra de la Šurany este doar a doua instalație militară romană descoperită vreodată în vestul Slovaciei. Prima, identificată în 2024 de arheologii SAS, este considerată locul unde Marcus Aurelius ar fi scris o parte din lucrarea sa „Meditații”.

Descoperirea de la Šurany i-a surprins pe arheologi prin numărul mare de schelete și fragmente de schelete îngropate în șanțuri, fântâni și gropi puțin adânci săpate în grabă.

„Rezultatele noastre preliminare indică faptul că, în cele mai multe cazuri, este vorba despre soldați romani. Alături de rămășițele umane au fost descoperite numeroase piese de echipament militar și armament roman, precum sulițe, vârfuri de săgeți, fragmente de coifuri, bucăți de armură segmentată și solzoasă, fibule legionare, monede și caracteristicile sandale militare caligae, din care s-au păstrat cuiele de fier din tălpi”, a declarat Marek Vojteček, arheolog la Institutul de Arheologie al SAS.

Analizele cu raze X efectuate asupra unor blocuri de lut au scos la iveală cuiele intacte ale sandalelor, care sunt acum păstrate în laboratorul specializat al Institutului de Arheologie al SAS pentru cercetări suplimentare.

„Este, literalmente, un miracol să vedem încălțămintea originală a unui soldat roman și chiar să putem determina mărimea acesteia”, a declarat Michal Cheben, arheolog la Institutul de Arheologie al SAS.

Înmormântările neobișnuite ridică întrebări importante cu privire la utilizarea și abandonarea acestei tabere militare romane, potrivit lui Cheben. Printre acestea se numără dacă soldații au murit din cauza rănilor suferite în luptă sau din cauza unei boli și de ce trupurile lor nu au fost jefuite înainte de a fi aruncate în gropi de depozitare și în fântâni.

„Analizele de laborator și cercetările genetice și antropologice suplimentare ar putea oferi răspunsuri”, a spus Cheben.

Din cauza dimensiunii mari a taberei și a numărului impresionant de artefacte descoperite, analiza completă a sitului va dura mai mulți ani și va implica experți internaționali în datarea cu carbon, analiza solului, analiza izotopică și studiul ADN-ului antic.

Foto sus: Scheletul unui soldat roman a fost găsit într-o groapă dintr-o tabără militară din Slovacia (© ArÚ SAS – M. Ruttkay, M. Vojteček, M. Cheben, MH Invest)

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