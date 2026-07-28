Cercetări arheologice la tumulii din Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)

Finalul cercetărilor de la tumulii din Băicoi: Monumentul funerar impresionant descoperit la Movila Vulpii

📁 Preistorie
Autor: Redacția
🗓️ 28 iulie 2026

După două luni de cercetări arheologice preventive, echipa de specialiști a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova a încheiat investigațiile desfășurate în zona viitorului pasaj rutier care va traversa DN1 (DE 60), pe raza localității Băicoi.

În această perioadă au fost cercetate două movile funerare (tumuli) datând din prima parte a epocii bronzului (cca 3300–2600 î.Hr.), informează Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova.

Cercetarea movilei mici, cu o înălțime de aproximativ 0,5 m și un diametru de 25 m, s-a încheiat prin identificarea a trei morminte. În unul dintre acestea au fost descoperite podoabe realizate din os și cochilii de scoică, mărturii valoroase despre practicile funerare și viața comunităților preistorice.

În ultimele zile de cercetare, atenția arheologilor s-a concentrat asupra mormântului principal din Movila Vulpii, monumentul funerar impresionant care, prin dimensiunile sale – aproximativ 3 metri înălțime și 65 metri diametru – reflectă statutul social deosebit al persoanei înmormântate aici.

Defunctul, un bărbat adult, a fost depus respectând ritualul funerar specific comunităților Yamnaya, ritual care prezintă numeroase asemănări atât cu primul mormânt descoperit în Movila Vulpii, cât și cu ultimul mormânt cercetat în movila mică. Alături de acesta au fost descoperite două podoabe din argint, cunoscute sub denumirea de "inele de buclă".

Un alt element deosebit îl reprezintă urmele de ocru roșu, identificate pe craniu, pe alte oase și pe țesătura vegetală așezată pe fundul gropii funerare. De asemenea, pe pereții gropii au fost observate urmele unei pânze de culoare albă, detalii care completează imaginea ritualurilor funerare specifice perioadei.

Rezultatele cercetărilor de la Băicoi reprezintă o contribuție importantă la cunoașterea comunităților preistorice din sudul României și completează descoperirile realizate în ultimii ani în zona de câmpie situată la nord de Ploiești.

Odată cu încheierea cercetărilor, terenul a fost eliberat de sarcina arheologică, ceea ce permite continuarea investiției fără afectarea patrimoniului arheologic”, precizează Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, pe pagina de Facebook a instituției.

Cercetări arheologice la tumulii din Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
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Cercetări arheologice la tumulii din Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)

Colectiv de cercetare a fost format din Alin Frînculeasa (coordonator și responsabil științific), Octav Negrea, Edi Ghinea, Emil Grigorescu.

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