Mormânt vechi de 5.000 de ani, descoperit la Băicoi, pe șantierul unui pasaj suprateran peste DN 1

Un mormânt vechi de circa 5.000 de ani a fost descoperit de arheologi pe șantierul pasajului suprateran care va fi construit la Băicoi, la intersecția drumului național DN 1 cu drumul județean DJ 215.

„Construcția pasajului rutier suprateran peste DN 1 a fost demarată. Lucrarea a început prin descărcarea arheologică a tumulului existent în zona de construire a obiectivului, realizată de specialiștii Muzeului de Arheologie Ploiești”, a anunțat primarul orașului Băicoi, Marius Constantin, pe pagina personală de Facebook.

Cercetătorul științific dr. Alin Frînculeasa din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova a declarat, pentru Agerpres, că sunt doi tumuli de săpat în zonă, unul fiind mare, având în jur de patru metri înălțime, iar altul mai puțin de un metru înălțime.

„În tumulul acesta pe care îl săpăm la Băicoi, în primul, pentru că avem doi de săpat, sunt morminte din Epoca Bronzului. (...) Este deosebit acest tumul pentru că este mare. Sunt doi tumuli mari în tot spațiul acesta de la nord de Ploiești și acesta este unul dintre ei. Aceasta înseamnă că sunt niște persoane care fac parte din elita acestui grup, a acestei comunități umane care locuiește la nord de Ploiești, între Ploiești și Bănești”, a explicat dr. Alin Frînculeasa.

În prima etapă a exploatării tumulului a fost găsit un mormânt din perioada timpurie a Epocii Bronzului, vechi de circa 5.000 de ani. Scheletul uman descoperit aparține unui bărbat masiv, care avea și o podoabă la ureche, a precizat Frînculeasa.

→ Imaginea 1/5: Mormânt vechi de 5.000 de ani, descoperit la Băicoi (© Facebook / Primar Marius Constantin)

Mai multe pentru tine...