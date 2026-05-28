Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Mormânt vechi de 5.000 de ani, descoperit la Băicoi (© Facebook / Primar Marius Constantin)

Mormânt vechi de 5.000 de ani, descoperit la Băicoi, pe șantierul unui pasaj suprateran peste DN 1

📁 Preistorie
Autor: Redacția
🗓️ 28 mai 2026

Un mormânt vechi de circa 5.000 de ani a fost descoperit de arheologi pe șantierul pasajului suprateran care va fi construit la Băicoi, la intersecția drumului național DN 1 cu drumul județean DJ 215.

„Construcția pasajului rutier suprateran peste DN 1 a fost demarată. Lucrarea a început prin descărcarea arheologică a tumulului existent în zona de construire a obiectivului, realizată de specialiștii Muzeului de Arheologie Ploiești”, a anunțat primarul orașului Băicoi, Marius Constantin, pe pagina personală de Facebook.

Cercetătorul științific dr. Alin Frînculeasa din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova a declarat, pentru Agerpres, că sunt doi tumuli de săpat în zonă, unul fiind mare, având în jur de patru metri înălțime, iar altul mai puțin de un metru înălțime.

„În tumulul acesta pe care îl săpăm la Băicoi, în primul, pentru că avem doi de săpat, sunt morminte din Epoca Bronzului. (...) Este deosebit acest tumul pentru că este mare. Sunt doi tumuli mari în tot spațiul acesta de la nord de Ploiești și acesta este unul dintre ei. Aceasta înseamnă că sunt niște persoane care fac parte din elita acestui grup, a acestei comunități umane care locuiește la nord de Ploiești, între Ploiești și Bănești”, a explicat dr. Alin Frînculeasa.

În prima etapă a exploatării tumulului a fost găsit un mormânt din perioada timpurie a Epocii Bronzului, vechi de circa 5.000 de ani. Scheletul uman descoperit aparține unui bărbat masiv, care avea și o podoabă la ureche, a precizat Frînculeasa.

Mormânt vechi de 5.000 de ani, descoperit la Băicoi (© Facebook / Primar Marius Constantin)
Imaginea 1/5: Mormânt vechi de 5.000 de ani, descoperit la Băicoi (© Facebook / Primar Marius Constantin)
Mormânt vechi de 5.000 de ani, descoperit la Băicoi (© Facebook / Primar Marius Constantin)
Mormânt vechi de 5.000 de ani, descoperit la Băicoi (© Facebook / Primar Marius Constantin)
Mormânt vechi de 5.000 de ani, descoperit la Băicoi (© Facebook / Primar Marius Constantin)
Mormânt vechi de 5.000 de ani, descoperit la Băicoi (© Facebook / Primar Marius Constantin)
Mormânt vechi de 5.000 de ani, descoperit la Băicoi (© Facebook / Primar Marius Constantin)
Mai multe pentru tine...
688959088 1276051951283029 6386597482257412395 n jpg
Descoperire rară: mormânt avar cu cal, găsit la Timișoara
Mormântul unui copil, descoperit în județul Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist)
Un mormânt rar, descoperit de arheologi în Neamț, pe traseul viitoarei autostrăzi A7
Noi descoperiri de excepție ale arheologilor din Argeș în situl de la Valea Stânii (© Muzeul Județean Argeș)
Noi descoperiri de excepție ale arheologilor din Argeș în situl de la Valea Stânii
index (10) jpeg
📁 Preistorie
Un tezaur din epoca bronzului, descoperit cu un detector de metale în Prahova
Un sanctuar preroman descoperit în provincia italiană Padova (© Soprintendenza ABAP per le province di Padova, Treviso e Belluno)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Un sanctuar preroman îngropat de un potop antic, descoperit de arheologi
Mormântul unui copil, descoperit în județul Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Un mormânt rar, descoperit de arheologi în Neamț, pe traseul viitoarei autostrăzi A7
Noi descoperiri de excepție ale arheologilor din Argeș în situl de la Valea Stânii (© Muzeul Județean Argeș)
📁 Antichitate
Noi descoperiri de excepție ale arheologilor din Argeș în situl de la Valea Stânii
Sanctuarul lui Apollo din Frangissa (© Department of Antiquities of the Deputy Ministry of Culture)
📁 Grecia Antică
Peste 20 de baze ale unor statui votive, descoperite în poziția lor originală în Sanctuarul lui Apollo din Frangissa
Două inele pentru gât neobișnuite din Epoca Bronzului, descoperite într-un mormânt vechi de 2.500 de ani (© Arkeologerna)
📁 Antichitate
Două inele pentru gât neobișnuite din Epoca Bronzului, descoperite într-un mormânt vechi de 2.500 de ani
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni (© Muzeul Județean Buzău)
📁 Muzeele României
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni, județul Buzău
Mormintele a trei vânători de balene care au fost îngropați în arhipelagul norvegian Svalbard în secolul al XVII-lea (© Loktu, Brødholt, 2026, PLOS One; CC-BY 4.0)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Rămășițele vânătorilor de balene afectați de scorbut, descoperite în „Punctul Cadavrelor” din Svalbard
Rinocerul cu nas îngust, Stephanorhinus hemitoechus, era comun în Europa de Vest înainte de a dispărea acum aproximativ 40.000 de ani (© DiBgd / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)
📁 Preistorie
Neanderthalienii au folosit unelte surprinzătoare: dinții de rinocer