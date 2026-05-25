Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Două inele pentru gât neobișnuite din Epoca Bronzului, descoperite într-un mormânt vechi de 2.500 de ani (© Arkeologerna)

Două inele pentru gât neobișnuite din Epoca Bronzului, descoperite într-un mormânt vechi de 2.500 de ani

📁 Antichitate
Autor: Redacția
🗓️ 25 mai 2026

Două inele pentru gât neobișnuite din Epoca Bronzului au fost descoperite în timpul unei săpături arheologice în Marby, un sat situat la est de orașul suedez Norrköping. Inelele, vechi de peste 2.500 de ani, au fost probabil depuse ca ofrande ritualice.

Descoperirea inelelor într-un astfel de context este extrem de neobișnuită, poate chiar unică, spune arheologul Alf Ericsson, conform unui comunicat al Arkeologerna, Statens historiska museer.

La prima vedere, locul pare un deal împădurit obișnuit, scăldat în soare. Însă sub pământ se află urme ale trecutului și ale oamenilor care au trăit aici acum mii de ani.

Arheologii suedezi au investigat recent părți ale unui peisaj arheologic mai amplu aflat la est de Norrköping, care conține morminte, gravuri rupestre și urme de așezări din Epoca Târzie a Bronzului (cca. 1100–500 î.Hr.). La acea vreme, zona era situată lângă un golf apropiat de mare. Cercetările sunt realizate înaintea dezvoltării unui proiect rezidențial în zonă.

În timpul cercetărilor, arheologii suedezi au făcut o descoperire neașteptată. Într-unul dintre morminte, o construcție funerară din piatră cu un bloc central, au fost depuse oase umane incinerate atât într-o urnă, cât și în mici gropi săpate în pământ. Alte oase erau împrăștiate prin umplutura de pietre și pământ a mormântului. Aproape de marginea estică a mormântului, separate de înmormântările propriu-zise, au fost găsite două inele pentru gât din bronz, remarcabil de bine conservate, înțepenite între pietre.

Inelele sunt cunoscute sub numele de „inele wendel”, un tip rar de ornament din bronz datând din faza finală a Epocii Bronzului. Ele sunt caracterizate prin forma lor răsucită, în care bronzul turnat alternează între răsuciri spre dreapta și spre stânga.

Inelul mai mare este mai subțire, în timp ce cel mai mic este mai gros și mai puternic profilat, explică Alf Ericsson, arheolog și coordonator al proiectului.

Două inele pentru gât descoperite în Suedia (© Arkeologerna)
Două inele pentru gât descoperite în Suedia (© Arkeologerna)

„Inelele wendel sunt descoperiri relativ rare. Ele sunt adesea găsite în depozite împreună cu alte obiecte, de obicei în zone umede precum mlaștini sau turbării. Aproape de situl nostru de excavare, la Häradshammar în Östergötland, au mai fost descoperite anterior două inele wendel depuse într-o mlaștină. Însă găsirea a două inele pentru gât plasate împreună în interiorul unui monument funerar care conține înmormântări este extrem de neobișnuită, poate chiar unică”, a spus Ericsson.

Aproximativ zece inele similare au fost găsite în regiunea Östergötland, din sudul Suediei. Cel mai probabil, inelele pentru gât erau purtate de femei și funcționau ca simboluri ale statutului social.

„Nu ne-am așteptat niciodată să găsim așa ceva. Încă nu am realizat pe deplin ce am descoperit”, spune Alf Ericsson.

Analiza osteologică ar putea dezvălui câte persoane au fost îngropate în construcția funerară de piatră.

Oamenii care au trăit aici în Epoca Bronzului aparțineau unei culturi complexe și bogate în simboluri. Arheologii au descoperit, de asemenea, urmele unor locuințe și au investigat două movile arse formate din pietre crăpate de foc.

Mult timp, movilele arse au fost interpretate simplu ca grămezi de deșeuri asociate cu gătitul și viața domestică de zi cu zi din Epoca Bronzului. Totuși, în interiorul lor sunt găsite uneori oase umane și obiecte din bronz, ceea ce indică faptul că ar fi putut avea și roluri ritualice sau ceremoniale.

Mai multe pentru tine...
Semințe de struguri și vase din Qaraçinar, Azerbaidjan (© A. Decaix, ANR SWEED and the Mission “Boyuk Kesik” & ANR KUR(A)GAN)
Ce au mâncat și au băut oamenii din Epoca Bronzului?
A Bronze Age woman buried with a gold diadem e1777929030473 png
O diademă de aur, trei dinți antici și un mormânt vechi de 4600 de ani rescriu Epoca Bronzului din Serbia
Mei (© Arhivă Pixabay)
„Superalimentul preistoric” cultivat de fermierii neolitici
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni (© Muzeul Județean Buzău)
📁 Muzeele României
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni, județul Buzău
Mei (© Arhivă Pixabay)
📁 Preistorie
„Superalimentul preistoric” cultivat de fermierii neolitici
Ornamentul făcea parte din teaca unei săbii (© Terje Tveit, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger)
📁 Istorie Medievală Universală
Un ornament de aur vechi de 1.500 de ani, descoperit întâmplător de un excursionist
Mormintele a trei vânători de balene care au fost îngropați în arhipelagul norvegian Svalbard în secolul al XVII-lea (© Loktu, Brødholt, 2026, PLOS One; CC-BY 4.0)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Rămășițele vânătorilor de balene afectați de scorbut, descoperite în „Punctul Cadavrelor” din Svalbard
Ruinele Forumului Roman (© Nicholas Hartmann / Wikimedia Commons)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
A influențat reconstrucția Forumului discursul politic în Roma imperială timpurie?
Iancu de Hunedoara, pictură din secolul al XVII-lea aflată în patrimoniul Muzeului Naţional al Ungariei
📁 Istorie Medievală Românească
Ioan Aurel Pop: „Ce rămâne peren din personalitatea lui Iancu de Hunedoara?”
Sfinxul și Marea Piramidă din Giza (© Pixabay)
📁 Egiptul Antic
Cum a rezistat Marea Piramidă din Giza mai bine de 4.600 de ani, chiar și după cutremure puternice?
Rinocerul cu nas îngust, Stephanorhinus hemitoechus, era comun în Europa de Vest înainte de a dispărea acum aproximativ 40.000 de ani (© DiBgd / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)
📁 Preistorie
Neanderthalienii au folosit unelte surprinzătoare: dinții de rinocer
Un zid din mormântul lui Tutankhamon, dezvăluit în Egipt pentru prima dată (© captură video Youtube / AnewZ)
📁 Egiptul Antic
Singurul artefact din mormântul lui Tutankhamon, care nu a fost văzut de public până acum