Două inele pentru gât neobișnuite din Epoca Bronzului, descoperite într-un mormânt vechi de 2.500 de ani

Două inele pentru gât neobișnuite din Epoca Bronzului au fost descoperite în timpul unei săpături arheologice în Marby, un sat situat la est de orașul suedez Norrköping. Inelele, vechi de peste 2.500 de ani, au fost probabil depuse ca ofrande ritualice.

Descoperirea inelelor într-un astfel de context este extrem de neobișnuită, poate chiar unică, spune arheologul Alf Ericsson, conform unui comunicat al Arkeologerna, Statens historiska museer.

La prima vedere, locul pare un deal împădurit obișnuit, scăldat în soare. Însă sub pământ se află urme ale trecutului și ale oamenilor care au trăit aici acum mii de ani.

Arheologii suedezi au investigat recent părți ale unui peisaj arheologic mai amplu aflat la est de Norrköping, care conține morminte, gravuri rupestre și urme de așezări din Epoca Târzie a Bronzului (cca. 1100–500 î.Hr.). La acea vreme, zona era situată lângă un golf apropiat de mare. Cercetările sunt realizate înaintea dezvoltării unui proiect rezidențial în zonă.

În timpul cercetărilor, arheologii suedezi au făcut o descoperire neașteptată. Într-unul dintre morminte, o construcție funerară din piatră cu un bloc central, au fost depuse oase umane incinerate atât într-o urnă, cât și în mici gropi săpate în pământ. Alte oase erau împrăștiate prin umplutura de pietre și pământ a mormântului. Aproape de marginea estică a mormântului, separate de înmormântările propriu-zise, au fost găsite două inele pentru gât din bronz, remarcabil de bine conservate, înțepenite între pietre.

Inelele sunt cunoscute sub numele de „inele wendel”, un tip rar de ornament din bronz datând din faza finală a Epocii Bronzului. Ele sunt caracterizate prin forma lor răsucită, în care bronzul turnat alternează între răsuciri spre dreapta și spre stânga.

Inelul mai mare este mai subțire, în timp ce cel mai mic este mai gros și mai puternic profilat, explică Alf Ericsson, arheolog și coordonator al proiectului.

„Inelele wendel sunt descoperiri relativ rare. Ele sunt adesea găsite în depozite împreună cu alte obiecte, de obicei în zone umede precum mlaștini sau turbării. Aproape de situl nostru de excavare, la Häradshammar în Östergötland, au mai fost descoperite anterior două inele wendel depuse într-o mlaștină. Însă găsirea a două inele pentru gât plasate împreună în interiorul unui monument funerar care conține înmormântări este extrem de neobișnuită, poate chiar unică”, a spus Ericsson.

Aproximativ zece inele similare au fost găsite în regiunea Östergötland, din sudul Suediei. Cel mai probabil, inelele pentru gât erau purtate de femei și funcționau ca simboluri ale statutului social.

„Nu ne-am așteptat niciodată să găsim așa ceva. Încă nu am realizat pe deplin ce am descoperit”, spune Alf Ericsson.

Analiza osteologică ar putea dezvălui câte persoane au fost îngropate în construcția funerară de piatră.

Oamenii care au trăit aici în Epoca Bronzului aparțineau unei culturi complexe și bogate în simboluri. Arheologii au descoperit, de asemenea, urmele unor locuințe și au investigat două movile arse formate din pietre crăpate de foc.

Mult timp, movilele arse au fost interpretate simplu ca grămezi de deșeuri asociate cu gătitul și viața domestică de zi cu zi din Epoca Bronzului. Totuși, în interiorul lor sunt găsite uneori oase umane și obiecte din bronz, ceea ce indică faptul că ar fi putut avea și roluri ritualice sau ceremoniale.

