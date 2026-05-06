O diademă de aur, trei dinți antici și un mormânt vechi de 4600 de ani rescriu Epoca Bronzului din Serbia

O femeie îngropată lângă Dunăre, cu o diademă subțire de aur în jurul craniului, a devenit una dintre cele mai clare dovezi ale unei rețele mai largi din Epoca Bronzului, care lega teritoriul Serbiei de astăzi, Bazinul Carpatic și Balcanii Centrali.

Un nou studiu realizat de arheologii Ognjen Mladenović și Aleksandar Bulatović prezintă datări noi cu radiocarbon pentru trei morminte din Epoca Bronzului timpurie și mijlocie, aflate în regiunea Dunării sârbe: Vajuga-Pesak, Šljunkara-Zemun și Golokut-Vizić.

Timp de decenii, aceste morminte au fost interpretate mai ales prin stilul ceramicii, al obiectelor metalice și al obiceiurilor funerare. Acum, datările realizate pe dinți umani oferă o cronologie mai sigură pentru comunitățile care au trăit, au schimbat obiecte și au împărtășit tradiții funerare cu mai bine de 4.000 de ani în urmă.

O femeie din Epoca Bronzului, îngropată cu o diademă de aur

Cel mai spectaculos dintre cele trei morminte provine de la Šljunkara, în Zemun, astăzi parte a Belgradului. Mormântul conținea rămășițele unei femei adulte, probabil cu vârsta între 25 și 30 de ani. Aceasta fusese așezată într-o poziție chircită, orientată vest-est, cu fața întoarsă spre nord-est.

În jurul corpului, arheologii au documentat un ansamblu atent aranjat de obiecte funerare. Unele vase fuseseră plasate sub picioarele femeii, iar un grup mai mare se afla deasupra capului. Printre acestea se numărau boluri, pahare și un mic ulcior sau vas de băut.

Însă obiectul care oferă mormântului o forță aparte este o diademă realizată dintr-o placă subțire de aur.

Diadema de aur a fost găsită în jurul craniului, la nivelul frunții. Micile perforații de la capete sugerează că fusese cândva prinsă de un alt material, posibil textil sau piele. Decorul perforat de-a lungul marginilor îi oferea obiectului un ritm vizual intenționat.

Nu era doar un ornament așezat întâmplător în mormânt. Pare să fi făcut parte din modul în care femeia a fost prezentată în moarte.

O probă prelevată dintr-un dinte al femeii a datat mormântul între 2268 și 2039 î.Hr. calibrat. Această datare o plasează într-o fază critică a Epocii Bronzului timpurii, când mai multe tradiții culturale se întâlneau și se suprapuneau în sudul Bazinului Carpatic și în Balcanii Centrali.

Poziția mormintelor în regiunea studiată: Vajuga-Pesak; 2. Šljunkara-Zemun; 3. Golokut-Vizić; 4. Novi Kneževac; 5. Ostojićevo; 6. Mokrin; 7. Stubarlija; 8. Gomolava; 9. Kod Krsta, Starčevo; 10. Amfiteatrul, Viminacium; 11. Mogila-Cigansko Brdo; 12. Tolisavac; 13. Cerik-Bandera, Bela Crkva; 14. Šumar, Belotić; 15. Žabari; 16. Kriveljski Kamen; 17. Borsko Jezero; 18. Trnjane; 19. Hajdučka Česma; 20. Šoka Lu Patran; 21. Utrina, Rutevac; 22. Polje, Glogovac; 23. Svinjarička Čuka; 24. Meanište, Ranutovac.Hartă de bază: EsriTopoMap, QGIS versiunea 3.34.15-Prizren; grafică: O. Mladenović. Credit: Mladenović & Bulatović, 2026.

Trei morminte, trei dinți antici

Mormântul de la Šljunkara-Zemun nu este o descoperire izolată în cadrul studiului. Cercetătorii au datat și alte două morminte, fiecare adăugând o piesă diferită în imaginea Epocii Bronzului.

La Vajuga-Pesak, pe malul drept al Dunării, arheologii au analizat mormântul unei femei adulte cu vârsta între 30 și 40 de ani. Și aceasta fusese așezată într-o poziție chircită. Obiectele funerare erau mai simple decât cele de la Zemun: un bol și un ulcior cu o singură toartă. Totuși, datarea acestui mormânt ar putea fi cea mai surprinzătoare dintre toate.

Un dinte uman de la Vajuga-Pesak a oferit o datare între 2663 și 2474 î.Hr. calibrat, sau, într-un interval mai restrâns, între 2622 și 2496 î.Hr. calibrat. Această datare este ușor mai timpurie decât se aștepta pe baza obiectelor funerare, care leagă mormântul de orizontul cultural Somogyvár-Vinkovci.

Acest lucru este important pentru cronologia regiunii. Dacă datarea va fi confirmată de cercetări viitoare, Vajuga-Pesak ar putea sugera că legăturile culturale asociate lumii Somogyvár-Vinkovci au ajuns mai devreme și mai departe spre est, de-a lungul Dunării, decât se credea până acum.

Al treilea mormânt, de la Golokut-Vizić, aparține Epocii Bronzului mijlocii. A fost descoperit într-un strat Starčevo din Neoliticul timpuriu, însă mormântul în sine este mult mai târziu. Defunctul fusese așezat pe partea stângă, într-o poziție ușor chircită, cu mai multe posibile obiecte funerare în apropiere. Printre acestea se aflau vase ceramice, un vas miniatural cu incizii adânci pentru încrustare și un Lockenring din bronz, un tip de ornament spiralat asociat cu vestimentația și afișarea statutului în Epoca Bronzului.

Un dinte din mormântul de la Golokut-Vizić a datat înhumarea între 1880 și 1699 î.Hr. calibrat. Aceasta confirmă încadrarea sa în intervalul cronologic al Grupului Vatin, una dintre formațiunile culturale importante ale Epocii Bronzului mijlocii din regiune.

Mormântul de la Šljunkara-ZemunDesen: O. Mladenović, modificat după Vranić 1991. Credit: Mladenović & Bulatović, 2026.

Mormintele de pe Dunăre și o hartă în schimbare a Epocii Bronzului

Împreună, cele trei morminte arată că regiunea Dunării sârbe nu era o zonă marginală. Era parte a unui coridor mai larg prin care circulau obiceiuri funerare, forme ceramice, obiecte metalice și practici simbolice dincolo de granițele culturale.

Poziția chircită a corpului, observată în toate cele trei morminte, leagă aceste descoperiri de tradiții funerare mai largi, cunoscute în sudul Bazinului Carpatic. Obiectele funerare indică aceeași direcție.

La Šljunkara-Zemun, vasele ceramice și diadema de aur sugerează legături cu sferele culturale Somogyvár-Vinkovci și Maros. Poziția sitului, aproape de granița dintre Syrmia și Banat, îl face deosebit de valoros pentru înțelegerea zonelor de contact dintre grupurile vecine ale Epocii Bronzului.

Datarea de la Šljunkara-Zemun întărește și discuția despre Grupul Novačka Ćuprija-Pančevo, o manifestare culturală identificată recent în legătură cu Valea Moravei Mari, Peripannonia și sudul Bazinului Carpatic. În loc să indice o singură identitate culturală fixă, mormântul pare să se afle într-un punct de întâlnire al mai multor tradiții.

Golokut-Vizić adaugă un alt strat acestei povești. Datarea sa susține plasarea Grupului Vatin în prima jumătate a mileniului al II-lea î.Hr., în timp ce vasul miniatural încrustat leagă mormântul de Cultura ceramicii încrustate transdanubiene. Lockenringul din bronz indică, la rândul său, rețele mai largi de utilizare a ornamentelor în Bazinul Carpatic.

Mormântul de la Vajuga-PesakGrafică: O. Mladenović, modificată după Popović, Vukmanović, Radojčić 1986. Credit: Mladenović & Bulatović, 2026.

O diademă de aur într-o lume aflată în mișcare

Diadema de aur de la Šljunkara-Zemun rămâne cea mai puternică imagine a studiului. Ea oferă poveștii un centru uman: o femeie tânără, îngropată cu grijă vizibilă, înconjurată de vase și marcată de un ornament rar, așezat la nivelul frunții.

Însă importanța diademei merge dincolo de frumusețe sau statut. Prezența sa într-un mormânt datat pe baza rămășițelor umane le permite arheologilor să fixeze un obiect rar într-un cadru cronologic precis. De asemenea, arată cum ideile despre identitate, reprezentare și ritual circulau prin comunitățile Epocii Bronzului de-a lungul Dunării.

Noile datări nu închid dezbaterea. O fac mai precisă. Vajuga-Pesak ar putea împinge o parte a cronologiei mai devreme. Šljunkara-Zemun ajută la definirea unei zone culturale de frontieră, unde mai multe tradiții s-au întâlnit. Golokut-Vizić confirmă importanța variantelor regionale în lumea Vatin.

O foaie subțire de aur, trei dinți antici și câteva vase ceramice fac acum ca regiunea Dunării sârbe să pară mai puțin o margine a lumii din Epoca Bronzului și mai mult unul dintre coridoarele sale active.