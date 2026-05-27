Tetradrahmele de tip Thasos din tezaurul de la Stăncuța

Descoperit întâmplător în 1953, tezaurul conține 34 de denari romani republicani, 53 de tetradrahme imitative ale tipului Thasos și două lingouri fragmentare de argint.

La momentul descoperirii, piesele erau depuse într-un vas de argint, care probabil era cel puțin la fel de valoros precum conținutul, însă, până la venirea specialiștilor, descoperitorii au declarat că vasul era foarte fragil și s-a spart, iar fragmentele s-au pierdut, scrie Muzeul Național de Istorie a României, pe pagina de Facebook a instituției.

Ulterior, tezaurul a fost transferat de la Muzeul Național de Antichități (în 1971 deja parte a Institutului de Arheologie) la Muzeul Național de Istorie a României.

Tetradrahmele de tip Thasos sunt monede din argint, cu o greutate de aproximativ 16 g și cu o iconografie ușor de recunoscut. Pe fața monedei este redat profilul zeului Dionysos, încununat cu o coroniță de iederă și de fructe de pădure. Motivele trimit la rolul zeului de protector al vegetației fructifere, livezilor, vinului și fertilității. Pe reversal monedei apare semi-zeul Herakles (Hercule – n.r.), purtând pielea leului din Nemea pe brațul drept și sprijinit de măciucă. Eroul era foarte popular în Antichitatea greco-romană, având un cult oficial în multe cetăți mediteraneene, care, de altfel, se întreceau în a-l avea pe Herakles drept fondator. De remarcat este și faptul că mitologia și istoria au granițe mult mai difuze în mentalul colectiv antic.

→ Imaginea 1/3: Monede din tezaurul de la Stăncuța (© Muzeul Național de Istorie a României)

Tetradrahmele de tip Thasos erau monede foarte populare în Antichitate, răspândite în întreaga Peninsulă Balcanică și cu o acceptabilitate foarte mare. Iconografia inițială era redată pe monedele din argint cu o foarte mare îndemânare, respectându-se cu strictețe proporțiile anatomice și fidelitatea reprezentărilor. În timp, atelierele care produc aceste monede se extind în afara cetății Thasos și se multiplică, iar designul monedei se îndepărtează considerabil de prototip, devenind mai abstractizat și mai puțin riguros în conservarea proporțiilor.

Tezaurul de la Stăncuța, alcătuit pe jumătate din acest tip de monede, este spectaculos și important pentru că surprinde momentul de trecere de la moneda grecească (tetradrahmele) la cea romană (denarii), dar arată și cât de important era argintul (indiferent de tipul de monedă) pentru tezaurizare. La fel ca în zilele noastre, anticii simțeau nevoia de a-și proteja economiile sau micile averi într-o formă care nu se va devaloriza niciodată, precizează Muzeul Național de Istorie a României.

