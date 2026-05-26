De ce Irlanda medievală avea legi pentru albine?

Cine deține un roi de albine? Și ce se întâmplă atunci când acesta ajunge pe terenul unui vecin?

În primele secole ale Evului Mediu, astfel de întrebări erau reglementate în Irlanda printr-un set remarcabil de legi cunoscut sub numele de Bechbretha, care stabilea drepturile și responsabilitățile legate de apicultură. Cunoscute și drept „judecățile albinelor”, aceste legi făceau parte din sistemul juridic medieval irlandez mai larg, numit legea Brehon (cunoscută în irlandeza veche ca fénechas sau drept cutumiar).

Legea Brehon promova o justiție restaurativă, mai degrabă decât una penală, și era preocupată în principal de tipul de despăgubire ce trebuia plătită pentru infracțiunile comise. Cele mai multe dintre aceste legi au fost consemnate în scris în secolele VII și VIII, însă probabil păstrează tradiții mult mai vechi, transmise anterior pe cale orală.

Societatea irlandeză medievală timpurie era ierarhică. În cazurile juridice, valoarea despăgubirii datorate sau primite depindea în întregime de rangul social al persoanei, plățile variind în funcție de statut.

Bechbretha oferea un ghid juridic pentru judecătorii care soluționau cazuri legate de pătrunderea albinelor pe proprietatea altuia (atunci când albinele unui vecin intrau pe terenul altuia și se presupunea că furau nectar din flori și plante), de răniri sau decese provocate de albine, furtul stupilor și despăgubirile datorate în fiecare situație.

În Irlanda medievală, albinelor li se acorda statut juridic deoarece erau considerate animale domestice. La fel ca vitele, caii, porcii, păsările de curte și oile, ele erau protejate prin lege datorită valorii lor considerabile. Apicultura producea o gamă largă de bunuri, inclusiv miere pentru hrană și îndulcire, precum și hidromel și bere, ceară de albine pentru lumânări, materiale de etanșare și tăblițe de scris, dar și alte produse folosite în medicină, lustruire, lubrifiere, îngrijirea pielii și impermeabilizare.

Bechbretha avea și un alt scop: menținerea relațiilor bune în cadrul comunităților locale. Potrivit Bechbretha și unui alt text juridic, Bretha Comhaithchesa („Judecăți privind vecinătatea”), din secolul al VIII-lea, un acord reciproc între membrii comunității agricole asigura plata despăgubirilor atunci când aveau loc pătrunderi ale animalelor pe proprietăți străine, furturi sau vătămări. Pentru ca acest sistem să funcționeze, era necesar un anumit nivel de încredere între vecini.

Totuși, una este să demonstrezi unde un animal domestic mare al vecinului a pătruns sau a provocat pagube și cu totul altceva să dovedești că albinele vecinului ți-au devastat florile, furând nectar înainte să dispară bâzâind cu prada lor nedreaptă.

O soluție sugerată de Bechbretha era presărarea de făină peste albine, urmărirea lor până la sursă și identificarea vinovaților. Deoarece albinele tind să revină în mod repetat la aceleași surse de nectar, urmărirea și marcarea lor cu făină albă, care cade pe pământ în timp ce zboară, lăsând o traiectorie vizibilă, putea fi eficientă. Legile mai stipulau că proprietarul albinelor rătăcite avea la dispoziție trei ani pentru a-și recupera mierea, însă în al patrulea an trebuia să cedeze primul roi din acel stup părții prejudiciate.

Bechbretha reglementa și problema proprietății asupra roiurilor care se stabileau și construiau stupi noi pe terenuri private sau comune. Apicultorul care găsea noul stup avea dreptul la o treime din miere timp de trei ani, însă după expirarea acestei perioade proprietarul terenului pe care se stabilise roiul devenea proprietarul acestuia. Dacă un roi era descoperit într-o pădure, persoana care îl găsea avea dreptul la aproape totul. Totuși, biserica locală și patriarhul grupului de rudenie al descoperitorului aveau și ei dreptul la o parte.

În cazurile în care stupii erau furați sau mutați ilegal și în care făptașii erau înțepați sau chiar mureau din cauza înțepăturilor, apicultorii nu erau considerați responsabili. Dacă albinele înțepau oameni fără provocare, se datorau despăgubiri, însă dacă victima ucidea albina sau albinele, moartea acestora era considerată compensație suficientă. În general, în situațiile legitime în care cineva era înțepat, ucis sau mutilat, stupii erau oferiți ca plată compensatorie.

Furtul stupilor atrăgea sancțiuni severe, în funcție de locul în care se aflau. Cu cât un stup era mai aproape de o gospodărie, în special de una aparținând unei persoane cu statut înalt, cu atât despăgubirea era mai mare. Aceasta lua de obicei forma vitelor, principala monedă de schimb în Irlanda dinaintea introducerii banilor. Furtul stupilor din mănăstiri atrăgea de asemenea amenzi considerabile.

Faptul că exista un set de legi medievale irlandeze dedicate exclusiv albinelor arată cât de prețuite erau aceste mici creaturi. Despăgubirile sub formă de stupi și produse apicole au contribuit la răspândirea apiculturii în comunitate. În Irlanda medievală timpurie, preindustrială, unde supraviețuirea societății depindea atât de mult de climă, albinele reprezentau o parte esențială a sistemului agricol, la fel cum sunt și astăzi.

La sfârșitul secolului al X-lea, autorii cronicilor istorice irlandeze au consemnat două cazuri de bech-dibad, mortalitate în masă a albinelor, care au dus la foamete și moarte în rândul populației umane. Faptul că aceste dezastre au fost înregistrate este semnificativ, deoarece sugerează existența unei conștientizări a ceea ce se poate întâmpla dacă albinele dispar.

Astăzi, coloniile de albine din întreaga lume se confruntă cu multiple amenințări, de la pierderea habitatului și schimbările climatice până la substanțe toxice și paraziți invazivi letali. Bechbretha arată că, atunci când există voință și comunitățile sunt implicate și interesate, protejarea albinelor este posibilă.

Autor: Chris Doyle, lector universitar de istorie antică și medievală, Universitatea din Galway.

Articol publicat inițial pe site-ul The Conversation (engleză) sub licență Creative Commons.

Foto sus: Persoană atacată de albine. Miniatură dintr-un manuscris medieval (© Douai Cuincy Library Network, CC BY-SA)

