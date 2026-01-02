O nouă descoperire contestă teoria potrivit căreia vikingii întemeiat primele orașe din Irlanda

O așezare mare recent descoperită, situată pe un deal, ar putea contesta teoria conform căreia vikingii au construit primele orașe din Irlanda, conform unui studiu recent.

Dr. Dirk Brandherm, lector în arheologie preistorică la Universitatea Queen’s din Belfast, și colegii săi au identificat peste 600 de locuințe suspectate în incinta Brusselstown Ring, ceea ce o face, până în prezent, cea mai mare așezare descoperită vreodată pe întreg teritoriul Britaniei și Irlandei preistorice, informează BBC.

Așezarea, despre care se crede că a apărut în jurul anului 1200 î.Hr. (Epoca Bronzului târziu), este situată într-o regiune numită Baltinglass Hillfort Cluster, la marginea sud-vestică a Munților Wicklow, în estul Irlandei, la sud de Dublin.

Această așezare este una dintre cele 13 mari incinte descoperite pe culmile unor dealuri răspândite de-a lungul lanțului muntos, unde există structuri datând din perioada neolitică și din Epoca Bronzului timpuriu.

„Având în vedere dimensiunea sa excepțională, densitatea ocupării și complexitatea arhitecturală, Brusselstown Ring reprezintă un caz unic atât în cadrul grupului de fortificații de la Baltinglass, cât și, mai larg, în cadrul Arhipelagului Atlantic”, se precizează într-un studiu publicat recent în revista științifică de arheologie Antiquity.

„Dovezile disponibile indică o ocupare preponderentă în Epoca Bronzului târziu, cu utilizare continuă sau reutilizare a unor platforme de locuințe în Epoca timpurie a Fierului, precizează cercetătorii în studiul citat.

Dr. Brandherm a declarat că Brusselstown Ring este semnificativă datorită „numărului mare și concentrării locuințelor circulare” într-un singur loc.

Imaginea pe care o aveau arheologii era că, în Epoca Bronzului, structura așezărilor se baza pe cătune mici (una până la cinci locuințe) și că nu existau sate sau orașe.

În 2002, aproximativ 74 de locuințe circulare datând din Epoca Bronzului au fost descoperite în timpul săpăturilor de la Corrstown, în Irlanda de Nord.

Cercetătorul a spus că Corrstown a fost primul sat cunoscut din acea perioadă, însă Brusselstown Ring este „cu totul altceva”.

Descoperirea de la Brusselstown Ring pune sub semnul întrebării ideea conform căreia primele orașe de pe insula Irlanda au fost întemeiate de vikingi, potrivit cercetătorului.

„Pentru că, dacă ai peste 600 de locuințe circulare și, potențial, o mare cisternă din piatră, asta nu mai este un sat. Vorbim despre un fel de proto-oraș, și asta cu 2000 de ani înainte de vikingi”, a declarat Dr. Brandherm pentru BBC News.

Există două valuri de pământ (ziduri defensive) amplasate la distanță mare unul de celălalt, care înconjoară incinta. Acestea nu cuprind doar vârful de la Brusselstown Ring, ci și pe cel al dealului învecinat, Spinans Hill 1, ceea ce înseamnă că este una dintre foarte puținele fortificații de acest tip din Europa care se întind pe mai mult de un singur deal.

Prin utilizarea studiilor aeriene și a cartografierii prin fotogrammetrie, se estimează că 98 dintre platformele de locuințe se aflau în interiorul incintei interioare, iar peste 500 erau situate între cele două valuri de apărare.

„Pe baza datelor de care dispunem în prezent, toate platformele de locuințe par să dateze din aceeași perioadă”, a declarat dr. Brandherm.

Cisterna, „o premieră în Irlanda”

O cameră căptușită cu piatră, cu podea plată, a fost descoperită, de asemenea, în apropierea unuia dintre șanțurile din situl arheologic.

Dr. Brandherm a descris-o ca fiind „în formă de barcă” și „puțin mai mare decât o locuință circulară”.

Se pare că era alimentată de un pârâu, iar arheologii cred că ar fi putut fi o cisternă pentru stocarea apei potabile.

Alte probe care vor fi analizate în lunile următoare vor determina dacă cisterna datează din aceeași perioadă ca și locuințele circulare.

Dr. Brandherm a precizat că, dacă se confirmă, descoperirea ar reprezenta „o premieră în Irlanda”, existând structuri similare din Epoca Bronzului și Epoca Fierului în Franța și Spania.