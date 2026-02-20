Descoperire extraordinară la Ness of Brodgar, Scoția: noile scanări 3D ar putea rescrie istoria neolitică

Arheologii se pregătesc să reia săpăturile la situl de renume internațional Ness of Brodgar, după ce scanări radar 3D avansate au dezvăluit ceea ce experții numesc o descoperire „extraordinară”, cu potențial de a schimba istoria. Situl, aflat în inima peisajului din Orkney inclus în patrimoniul UNESCO, a transformat deja înțelegerea Marii Britanii neolitice. Noile dovezi aflate sub suprafață ar putea adăuga însă un capitol complet nou acestei povești.

Ness of Brodgar, o fâșie îngustă de pământ între lacurile Stenness și Harray din Orkney, se află în cadrul sitului UNESCO „Heart of Neolithic Orkney”. Este situat la sud-est de emblematicul Ring of Brodgar și în apropierea monumentului Stones of Stenness, două cercuri megalitice adesea comparate cu Stonehenge din sudul Angliei, potrivit turismistoric.ro

20 de ani de săpături

Între 2004 și 2024, arheologii au scos la lumină aproximativ 40 de structuri din piatră pe situl de trei hectare. Aceste clădiri monumentale, construite în etape între circa 3500 î.Hr. și 2400 î.Hr., aveau ziduri groase de până la patru metri și o zidărie atent finisată. Ceramica bogat decorată, pietrele pictate și dovezile unor ospețe de mari dimensiuni sugerează că Ness nu era o așezare obișnuită, ci probabil un centru ceremonial și social al comunităților preistorice.

Ness of Brodgar Trust a descris situl drept „fără egal în Europa Atlantică”, iar mulți specialiști îl consideră una dintre cele mai importante descoperiri neolitice din Insulele Britanice.

După încheierea oficială a lucrărilor de teren, în 2024, șanțurile au fost reumplute cu grijă pentru a proteja structurile expuse. Se credea că marile săpături s-au încheiat definitiv.

Radarul 3D dezvăluie un mister

În vara anului 2025, cercetătorii au realizat o serie de investigații geofizice folosind tehnologie avansată Ground Penetrating Radar (GPR). Pentru prima dată în Scoția, această tehnologie 3D a fost utilizată pentru a crea imagini subterane complete ale întregului sit.

Potrivit relatărilor BBC, scanările au scos la iveală ceva „total diferit de orice am descoperit până acum” la Ness. Arheologul Nick Card, implicat în proiect din 2004, a declarat că anomalia este atât de neobișnuită încât „ar putea adăuga un nou capitol istoriei sitului”.

Card a subliniat că zona respectivă nu pare să conțină depozite arheologice adânci, ceea ce înseamnă că lucrările viitoare nu vor declanșa o nouă campanie de săpături de zeci de ani.

El a avertizat: „Nu vă așteptați la clădiri neolitice tridimensionale. Este posibil să nu fie neolitic, cred că probabil este mai târziu, dar ar putea fi și contemporan.”

Declarațiile sugerează cât de neașteptate sunt descoperirile. Spre deosebire de arhitectura rectilinie specifică sitului — caracterizată prin linii drepte și forme dreptunghiulare — noua anomalie pare fundamental diferită.

O „chirurgie cu gaură de cheie”

Reluarea săpăturilor, finanțată de programul TV Time Team, va urma ceea ce Nick Card a numit o abordare de tip „keyhole surgery” — intervenție minim invazivă. În locul redeschiderii unor șanțuri extinse, arheologii vor deschide o zonă mică, atent selectată, pentru a investiga anomalia detectată.

Săpăturile sunt programate pentru patru săptămâni, în iulie 2026, și vor fi deschise publicului, oferind vizitatorilor ocazia rară de a observa arheologia de mare precizie într-unul dintre cele mai importante peisaje preistorice din Europa. Structurile monumentale neolitice descoperite anterior vor rămâne reîngropate pentru protecție.

Rolul Ness în peisajul neolitic britanic

Arhipelagul Orkney este considerat de mult timp un nucleu al inovației neolitice. Acum 5.000 de ani, comunitățile locale construiau complexe monumentale din piatră, într-o perioadă în care multe regiuni europene abia treceau de la stilul de viață de vânători-culegători la agricultură sedentară.

Densitatea și sofisticarea monumentelor din Orkney — cairn-uri funerare, cercuri de piatră și complexe de locuire — indică existența unui centru cultural puternic în Britania preistorică. Unii cercetători consideră chiar că Orkney ar fi influențat tradițiile ceremoniale din sudul insulei.

Poziționat strategic între cercurile megalitice majore, Ness of Brodgar pare să fi fost un punct focal al acestui peisaj sacru, unde aveau loc adunări rituale, întruniri politice sau ospețe sezoniere.

O descoperire dincolo de neolitic?

Unul dintre cele mai intrigante aspecte ale noii anomalii este posibilitatea ca ea să nu fie neolitică. Dacă se confirmă o datare ulterioară, descoperirea ar putea contrazice ideea că situl a fost activ exclusiv între 3500 și 2400 î.Hr., sugerând o continuitate sau o reocupare ulterioară.

Chiar dacă structura se dovedește a fi neolitică, diferențele față de planimetria dreptunghiulară caracteristică sitului ar putea indica o fază de construcție necunoscută sau o practică ritualică distinctă.

Așteptarea anului 2026

Interesul internațional este deja ridicat, iar sezonul de săpături din 2026 este așteptat să atragă arheologi, istorici și turiști la Orkney. Combinarea tehnologiei inovatoare cu unul dintre cele mai importante peisaje preistorice europene creează o anticipare rar întâlnită în arheologia britanică.

Deocamdată, misterul rămâne îngropat la doar câțiva metri sub suprafață. Dar dacă indiciile timpurii sunt corecte, următorul capitol din povestea Ness of Brodgar ar putea fi la fel de revoluționar ca ultimele două decenii de descoperiri.