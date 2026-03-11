Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Kryptohadros kallaiae, un nou dinozaur descoperit în Țara Hațegului (© Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului)

Un dinozaur „ascuns” timp de 130 de ani, descoperit în Țara Hațegului

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 11 martie 2026

Cercetători de la Universitatea din București și Universitatea Eötvös Loránd Tudományegyetem - ELTE din Budapesta au identificat o nouă specie de dinozaur erbivor care a trăit pe actualul teritoriu al Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului acum aproximativ 70 de milioane de ani.

Fosilele provin dintr-un sit identificat în apropierea satului Vălioara, în vestul Bazinului Hațeg. Analiza lor a arătat că unele dintre resturile atribuite în trecut celebrului dinozaur Telmatosaurus transsylvanicus aparțin, de fapt, unei specii diferite, informează un comuniat al Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului.

Noul dinozaur se numește Kryptohadros kallaiae. Denumirea face trimitere la faptul că această specie a rămas „ascunsă” timp de aproape 130 de ani, atât printre fosile atribuite lui Telmatosaurus, cât și în apropierea unui sit fosilifer cunoscut de cercetători. Partea a doua a numelui, kallaiae, este un omagiu adus doamnei Kállai Csilla, mama primului autor al studiului - János Magyar, care i-a încurajat pasiunea pentru științele naturii încă din copilărie.

Descoperirea ne ajută să înțelegem mai bine cum arăta această parte a Europei acum 70 de milioane de ani, când Bazinul Hațegului făcea parte dintr-un arhipelag de insule, precizează sursa citată.

Studiul care descrie noua specie a fost publicat în revista științifică Journal of Systematic Palaeontology.

Kryptohadros kallaiae, un nou dinozaur descoperit în Țara Hațegului (© Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului)
Imaginea 1/7: Kryptohadros kallaiae, un nou dinozaur descoperit în Țara Hațegului (© Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului)
