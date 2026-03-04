Comoară romană scoasă din pământ: lingouri vechi de 2.000 de ani, descoperite pe un câmp din Țara Galilor

Uneori, istoria nu se dezvăluie în săpături sistematice, ci la capătul unui gest aproape banal. O ieșire obișnuită cu detectorul de metale s-a transformat, în vestul Țării Galilor, într-o descoperire cu greutate – la propriu și la figurat. Pe un teren agricol din comitatul Ceredigion, doi pasionați au scos la lumină două lingouri de plumb datate în anul 87 d.Hr., din vremea împăratului Domitian, potrivit turismistoric.ro

Obiectele, cunoscute în literatura de specialitate drept „lead pigs”, nu sunt simple bucăți de metal. Ele reprezentau unități standardizate de materie primă în economia romană – blocuri turnate în forme aproape identice, marcate cu inscripții care indicau originea sau autoritatea sub care fuseseră produse. Într-un imperiu întins pe trei continente, astfel de marcaje erau esențiale pentru controlul fiscal și administrativ al resurselor.

Anul 87 d.Hr., sub Domitian

Datarea pieselor a fost posibilă datorită inscripțiilor păstrate vizibil pe suprafața plumbului. Acestea trimit la perioada domniei lui Domitian (81–96 d.Hr.), un moment în care Imperiul Roman își consolida controlul asupra provinciilor occidentale, inclusiv asupra Britaniei.

Pentru arheologi, asemenea detalii epigrafice sunt decisive. Ele transformă un obiect izolat într-un document istoric: un indiciu despre exploatarea resurselor, despre fiscalitate, despre logistica unui stat care funcționa cu o eficiență surprinzătoare pentru Antichitate.

Ceredigion, o provincie cu resurse

Lingourile au fost găsite la aproximativ 45 de centimetri adâncime, la mai puțin de doi metri unul de celălalt – un indiciu că au fost îngropate sau abandonate în același context. Descoperirea nu este întâmplătoare din punct de vedere geografic.

Regiunea Ceredigion este cunoscută pentru bogăția sa minerală, iar cercetările anterioare au identificat în zonă urmele unui sit roman de topire a plumbului. Ipoteza specialiștilor este clară: metalul era extras local, prelucrat și apoi integrat în vasta rețea economică a imperiului. De aici, putea ajunge în ateliere, pe șantiere sau în centre administrative aflate la sute sau mii de kilometri distanță.

Plumbul avea utilizări multiple în lumea romană – de la conducte de apă și acoperișuri până la sigilii și ancore comerciale. Într-un imperiu al infrastructurii, era un material strategic.

De la câmp agricol la muzeu

Cele două lingouri urmează să fie expuse într-o nouă galerie de arheologie ce va fi deschisă la Amgueddfa Ceredigion în primăvara anului 2027. Drumul lor – din subsolul unui câmp agricol până în vitrina unui muzeu – reconstituie, simbolic, traseul istoriei: din anonimatul pământului către memoria publică.

Descoperirea confirmă încă o dată că Britania romană nu era o periferie neglijabilă, ci o provincie integrată activ în mecanismele economice ale Imperiului. În spatele fiecărui lingou stă o rețea de mine, ateliere, funcționari și soldați – o lume care, la aproape două milenii distanță, continuă să iasă la lumină.