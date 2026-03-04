Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
image

Comoară romană scoasă din pământ: lingouri vechi de 2.000 de ani, descoperite pe un câmp din Țara Galilor

📁 Roma, măreţia şi declinul său
Autor: Redacția
🗓️ 4 martie 2026

Uneori, istoria nu se dezvăluie în săpături sistematice, ci la capătul unui gest aproape banal. O ieșire obișnuită cu detectorul de metale s-a transformat, în vestul Țării Galilor, într-o descoperire cu greutate – la propriu și la figurat. Pe un teren agricol din comitatul Ceredigion, doi pasionați au scos la lumină două lingouri de plumb datate în anul 87 d.Hr., din vremea împăratului Domitian, potrivit turismistoric.ro 

Obiectele, cunoscute în literatura de specialitate drept „lead pigs”, nu sunt simple bucăți de metal. Ele reprezentau unități standardizate de materie primă în economia romană – blocuri turnate în forme aproape identice, marcate cu inscripții care indicau originea sau autoritatea sub care fuseseră produse. Într-un imperiu întins pe trei continente, astfel de marcaje erau esențiale pentru controlul fiscal și administrativ al resurselor.

Anul 87 d.Hr., sub Domitian

Datarea pieselor a fost posibilă datorită inscripțiilor păstrate vizibil pe suprafața plumbului. Acestea trimit la perioada domniei lui Domitian (81–96 d.Hr.), un moment în care Imperiul Roman își consolida controlul asupra provinciilor occidentale, inclusiv asupra Britaniei.

Pentru arheologi, asemenea detalii epigrafice sunt decisive. Ele transformă un obiect izolat într-un document istoric: un indiciu despre exploatarea resurselor, despre fiscalitate, despre logistica unui stat care funcționa cu o eficiență surprinzătoare pentru Antichitate.

Ceredigion, o provincie cu resurse

Lingourile au fost găsite la aproximativ 45 de centimetri adâncime, la mai puțin de doi metri unul de celălalt – un indiciu că au fost îngropate sau abandonate în același context. Descoperirea nu este întâmplătoare din punct de vedere geografic.

Regiunea Ceredigion este cunoscută pentru bogăția sa minerală, iar cercetările anterioare au identificat în zonă urmele unui sit roman de topire a plumbului. Ipoteza specialiștilor este clară: metalul era extras local, prelucrat și apoi integrat în vasta rețea economică a imperiului. De aici, putea ajunge în ateliere, pe șantiere sau în centre administrative aflate la sute sau mii de kilometri distanță.

Plumbul avea utilizări multiple în lumea romană – de la conducte de apă și acoperișuri până la sigilii și ancore comerciale. Într-un imperiu al infrastructurii, era un material strategic.

De la câmp agricol la muzeu

Cele două lingouri urmează să fie expuse într-o nouă galerie de arheologie ce va fi deschisă la Amgueddfa Ceredigion în primăvara anului 2027. Drumul lor – din subsolul unui câmp agricol până în vitrina unui muzeu – reconstituie, simbolic, traseul istoriei: din anonimatul pământului către memoria publică.

Descoperirea confirmă încă o dată că Britania romană nu era o periferie neglijabilă, ci o provincie integrată activ în mecanismele economice ale Imperiului. În spatele fiecărui lingou stă o rețea de mine, ateliere, funcționari și soldați – o lume care, la aproape două milenii distanță, continuă să iasă la lumină.

Salvatorii bucureșteni îndepărtează ruinele blocului „Continental” pentru a căuta supraviețuitori
📁 Cutremurul din 4 martie 1977
49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977
femeie frumoasa ochi albastri jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
De unde vin, de fapt, ochii albaștri? Povestea unui strămoș comun din apropierea Mării Negre
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
Arhiducele Franz Ferdinand și pe soția sa, Sofia, cu câteva minute înainte de asasinatul de la Sarajevo (© Walter Tausch / Wikimedia Commons)
📁 Patrimoniu
Proiectul restaurării monumentului lui Franz Ferdinand din Sarajevo stârnește controverse în Bosnia
Palais du Golestan, Téhéran (5) jpg
📁 Patrimoniu în pericol
Palatul Golestan din Teheran, afectat după lovituri aeriene atribuite SUA și Israelului
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"
Cum s a realizat unificarea Italiei jpeg
📁 Istorie Modernă Universală
Cum s-a realizat unificarea Italiei
Bunuri culturale descoperite în timpul cercetării arheologice la Spitalul Municipal Constanța (© Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța)
📁 Muzeele României
Descoperiri arheologice spectaculoase la Spitalul Municipal Constanța / FOTO
roman massacre myth at maiden castle 1 webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Mitul masacrului roman de la Maiden Castle, emblematicul „cimitir de război” al Marii Britanii