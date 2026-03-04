De unde vin, de fapt, ochii albaștri? Povestea unui strămoș comun din apropierea Mării Negre

În prezent, diversitatea culorii ochilor – de la căprui și chihlimbar la verde, gri sau albastru – este percepută ca un dat firesc al variabilității umane. Datele genetice acumulate în ultimele decenii indică însă un fapt surprinzător: la începuturile speciei noastre, toți oamenii aveau ochii căprui. Ochii albaștri reprezintă rezultatul unei mutații genetice rare, apărute la un singur individ în urmă cu aproximativ 10.000 de ani, cel mai probabil în zona nordică a Mării Negre.

Originea comună a ochilor căprui

Specia Homo sapiens a apărut în Africa în urmă cu circa 300.000 de ani. Primele populații de oameni moderni aveau pielea închisă la culoare, părul închis și ochii căprui – trăsături determinate de niveluri ridicate de melanină, pigmentul responsabil pentru culoarea pielii, a părului și a irisului.

Migrațiile succesive către Asia și Europa, apoi către Australia și Americi, au generat adaptări fenotipice la medii diferite. Culoarea pielii s-a modificat în anumite regiuni, însă ochii au rămas, pentru milenii, predominant căprui.

Studiul care a schimbat paradigma

Un punct de cotitură în înțelegerea culorii ochilor a fost cercetarea coordonată de profesorul Hans Eiberg, în cadrul Universitatea din Copenhaga. Începând din 1996 și culminând cu publicarea rezultatelor în 2008, echipa sa a analizat ADN-ul mitocondrial al persoanelor cu ochi albaștri din regiuni diferite – Iordania, Danemarca, Turcia – pentru a identifica un tipar comun.

Concluzia: toate persoanele cu ochi albaștri împărtășesc aceeași mutație genetică, localizată în apropierea genei OCA2, responsabilă de reglarea producției de melanină în iris.

„Întrerupătorul” genetic

Gena OCA2 codifică o proteină implicată în sinteza melaninei. Mutația descoperită nu distruge complet funcția genei – situație care ar conduce la albinism – ci acționează ca un „comutator” care reduce semnificativ producția de melanină la nivelul irisului.

Rezultatul nu este apariția unui nou pigment, ci diminuarea celui existent. Ochii albaștri nu conțin pigment albastru; culoarea este un efect optic produs de dispersia luminii în absența unei cantități mari de melanină.

