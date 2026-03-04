Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
femeie frumoasa ochi albastri jpeg

De unde vin, de fapt, ochii albaștri? Povestea unui strămoș comun din apropierea Mării Negre

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 4 martie 2026

În prezent, diversitatea culorii ochilor – de la căprui și chihlimbar la verde, gri sau albastru – este percepută ca un dat firesc al variabilității umane. Datele genetice acumulate în ultimele decenii indică însă un fapt surprinzător: la începuturile speciei noastre, toți oamenii aveau ochii căprui. Ochii albaștri reprezintă rezultatul unei mutații genetice rare, apărute la un singur individ în urmă cu aproximativ 10.000 de ani, cel mai probabil în zona nordică a Mării Negre.

Originea comună a ochilor căprui

Specia Homo sapiens a apărut în Africa în urmă cu circa 300.000 de ani. Primele populații de oameni moderni aveau pielea închisă la culoare, părul închis și ochii căprui – trăsături determinate de niveluri ridicate de melanină, pigmentul responsabil pentru culoarea pielii, a părului și a irisului.

Migrațiile succesive către Asia și Europa, apoi către Australia și Americi, au generat adaptări fenotipice la medii diferite. Culoarea pielii s-a modificat în anumite regiuni, însă ochii au rămas, pentru milenii, predominant căprui.

Studiul care a schimbat paradigma

Un punct de cotitură în înțelegerea culorii ochilor a fost cercetarea coordonată de profesorul Hans Eiberg, în cadrul Universitatea din Copenhaga. Începând din 1996 și culminând cu publicarea rezultatelor în 2008, echipa sa a analizat ADN-ul mitocondrial al persoanelor cu ochi albaștri din regiuni diferite – Iordania, Danemarca, Turcia – pentru a identifica un tipar comun.

Concluzia: toate persoanele cu ochi albaștri împărtășesc aceeași mutație genetică, localizată în apropierea genei OCA2, responsabilă de reglarea producției de melanină în iris.

„Întrerupătorul” genetic

Gena OCA2 codifică o proteină implicată în sinteza melaninei. Mutația descoperită nu distruge complet funcția genei – situație care ar conduce la albinism – ci acționează ca un „comutator” care reduce semnificativ producția de melanină la nivelul irisului.

Rezultatul nu este apariția unui nou pigment, ci diminuarea celui existent. Ochii albaștri nu conțin pigment albastru; culoarea este un efect optic produs de dispersia luminii în absența unei cantități mari de melanină.

citeste continuarea pe turismistoric.ro

A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
Palais du Golestan, Téhéran (5) jpg
📁 Patrimoniu în pericol
Palatul Golestan din Teheran, afectat după lovituri aeriene atribuite SUA și Israelului
Capre irlandeze (© Old Irish Goat Society)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Din Epoca Bronzului până astăzi: Istoria de 3.000 de ani a caprei irlandeze
Bunuri culturale descoperite în timpul cercetării arheologice la Spitalul Municipal Constanța (© Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța)
📁 Muzeele României
Descoperiri arheologice spectaculoase la Spitalul Municipal Constanța / FOTO
Cum s a realizat unificarea Italiei jpeg
📁 Istorie Modernă Universală
Cum s-a realizat unificarea Italiei
Rembrandt van Rijn Self Portrait jpg
📁 Istoria unui tablou
Un tablou de Rembrandt, descoperit la Rijksmuseum din Amsterdam
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954? png
📁 Istorie recentă
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954?
roman massacre myth at maiden castle 1 webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Mitul masacrului roman de la Maiden Castle, emblematicul „cimitir de război” al Marii Britanii