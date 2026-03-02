Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Rembrandt van Rijn Self Portrait jpg

Un tablou de Rembrandt, descoperit la Rijksmuseum din Amsterdam

📁 Istoria unui tablou
Autor: Redacția
🗓️ 2 martie 2026

O nouă operă a maestrului olandez Rembrandt, intitulată „Viziunea lui Zaharia în Templu” a fost descoperită de cercetătorii de la Rijksmuseum din Amsterdam, Țările de Jos.

Opera, pictată în 1633, care provine dintr-o colecție privată, a fost autentificată de cercetătorii muzeului datorită tehnicilor avansate, deja utilizate în timpul restaurării ample a picturii lui Rembrandt „Rondul de noapte”, a anunțat Rijksmuseum din Amsterdam.

„Analiza materialelor, asemănările stilistice și tematice, modificările aduse de Rembrandt și calitatea generală a picturii confirmă concluzia că acest tablou este o operă autentică de Rembrandt van Rijn”, a declarat muzeul într-un comunicat, citat de Agerpres.

Până în 1960, pictura a fost exclusă din opera lui Rembrandt, iar după câteva decenii în care a fost dată uitării, actualul său proprietar a contactat muzeul pentru ca cercetătorii să își poată relua analiza.

După doi ani de examinare atentă, studiul a relevat că vopselele utilizate în „Viziunea lui Zaharia în Templu” erau prezente, de asemenea, în alte opere contemporane ale maestrului olandez.

„Tehnica de pictură și stratificarea culorii sunt, de asemenea, comparabile cu alte lucrări timpurii ale lui Rembrandt”, a explicat muzeul.

Pictura îl înfățișează pe marele preot Zaharia, un personaj biblic, în umbră relativă, contururile și veșmintele sale aurite fiind evidențiate de o lumină care emană din colțul din dreapta sus al picturii, reprezentând sosirea arhanghelului Gavril.

Potrivit cercetătorilor, această pictură este în concordanță perfectă cu opera lui Rembrandt din aceeași perioadă, când avea 27 de ani.

Tabloul va fi expus publicului începând cu data de 4 martie și va fi împrumutată pe termen lung de Rijksmuseum.

Mai multe pentru tine...
„Rondul de noapte” al lui Rembrandt (foto: Getty Images / Profimedia)
„Rondul de noapte” al lui Rembrandt, pictura tăiată de două ori cu un cuțit și stropită cu acid
1 Rembrandt Aristotel MARE jpg
Rembrandt și profunzimile contemplării
Rembrandt van Rijn Self Portrait jpg
Povestea pictorului Rembrandt care a avut tot luxul din lume, dar a murit în anonimat din cauza femeilor
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
Monede antice (© Pixabay)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Un vas plin cu monede romane, descoperit într-o pădure din Prahova
Fragment de bol din porțelan albastru-și-alb din dinastia Yuan, decorat la interior cu un dragon, secolul al XIV-lea (© dr. Michael Flecker)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Un transport record de porțelan din timpul dinastiei Yuan, descoperit pe o epavă scufundată în Singapore
Ilustrație reprezentând Citadela din Homs, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, de Louis François Cassas (© Wikimedia Commons)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Templului lui Elagabal, sub o moschee siriană? O misterioasă inscripție grecească reaprinde dezbaterea
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954? png
📁 Istorie recentă
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954?
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"
roman massacre myth at maiden castle 1 webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Mitul masacrului roman de la Maiden Castle, emblematicul „cimitir de război” al Marii Britanii
Good Trouble Protest Release the Epstein Files (54674892253) jpg
📁 Istorie recentă
Cum va rămâne în istorie dosarul Epstein?
Cum s a realizat unificarea Italiei jpeg
📁 Istorie Modernă Universală
Cum s-a realizat unificarea Italiei