Un tablou de Rembrandt, descoperit la Rijksmuseum din Amsterdam

O nouă operă a maestrului olandez Rembrandt, intitulată „Viziunea lui Zaharia în Templu” a fost descoperită de cercetătorii de la Rijksmuseum din Amsterdam, Țările de Jos.

Opera, pictată în 1633, care provine dintr-o colecție privată, a fost autentificată de cercetătorii muzeului datorită tehnicilor avansate, deja utilizate în timpul restaurării ample a picturii lui Rembrandt „Rondul de noapte”, a anunțat Rijksmuseum din Amsterdam.

„Analiza materialelor, asemănările stilistice și tematice, modificările aduse de Rembrandt și calitatea generală a picturii confirmă concluzia că acest tablou este o operă autentică de Rembrandt van Rijn”, a declarat muzeul într-un comunicat, citat de Agerpres.

Până în 1960, pictura a fost exclusă din opera lui Rembrandt, iar după câteva decenii în care a fost dată uitării, actualul său proprietar a contactat muzeul pentru ca cercetătorii să își poată relua analiza.

După doi ani de examinare atentă, studiul a relevat că vopselele utilizate în „Viziunea lui Zaharia în Templu” erau prezente, de asemenea, în alte opere contemporane ale maestrului olandez.

„Tehnica de pictură și stratificarea culorii sunt, de asemenea, comparabile cu alte lucrări timpurii ale lui Rembrandt”, a explicat muzeul.

Pictura îl înfățișează pe marele preot Zaharia, un personaj biblic, în umbră relativă, contururile și veșmintele sale aurite fiind evidențiate de o lumină care emană din colțul din dreapta sus al picturii, reprezentând sosirea arhanghelului Gavril.

Potrivit cercetătorilor, această pictură este în concordanță perfectă cu opera lui Rembrandt din aceeași perioadă, când avea 27 de ani.

Tabloul va fi expus publicului începând cu data de 4 martie și va fi împrumutată pe termen lung de Rijksmuseum.

