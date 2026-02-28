Templului lui Elagabal, sub o moschee siriană? O misterioasă inscripție grecească reaprinde dezbaterea

O inscripție grecească descoperită recent la baza unei coloane din interiorul Marii Moschei din Homs, Siria, a reaprins o dezbatere academică de lungă durată privind amplasarea exactă a Templului Soarelui, al cărui mare preot a urcat pe tronul imperial roman în secolul al III-lea d.Hr., sub numele de Elagabal (Elagabalus sau Heliogabalus, în latină – n.r.).

Cunoscut în Antichitate sub numele de Emesa, Homs este capitala provinciei cu același nume și este de multă vreme celebru pentru remarcabilele sale monumente istorice, în frunte cu impunătoarea Mare Moschee, renumită pentru planul său oval, anunță Universitatea din Sharjah, din Emiratele Arabe Unite.

Inscripția misterioasă a fost descoperită sub una dintre coloanele moscheii, în timpul lucrărilor de restaurare. Situl are o semnificație religioasă și istorică suplimentară, fiind asociat cu conducătorul zengid din secolul al XII-lea, Nur ad-Din.

Se crede că moscheea a fost construită pe ruinele unei biserici dedicate Sfântului Ioan Botezătorul, urmează un plan arhitectural dreptunghiular și este de mult recunoscută pentru importanța sa sacră încă din Antichitate.

Un studiu publicat în revista de arheologie Shedet încearcă să răspundă întrebării dacă Marea Moschee din Homs a fost ridicată peste ruinele Templului lui Elagabal, o problemă care a intrigat istoricii timp de decenii, dar care a rămas fără un răspuns clar din cauza lipsei unor dovezi definitive.

Acum, dr. Maamoun Saleh Abdulkarim, profesor de arheologie și istorie la Universitatea din Sharjah și autor al studiului, susține că inscripția reprezintă un progres crucial. El consideră că aceasta ar putea, în sfârșit, să lumineze originile unui important reper musulman care a început ca templu păgân, a fost ulterior transformat în biserică creștină și, în cele din urmă, a devenit un important lăcaș de cult islamic.

„Această inscripție, descoperită în timpul lucrărilor de restaurare, oferă noi dovezi într-o dezbatere de lungă durată: Templul lui Elagabal era situat sub actuala Mare Moschee din centrul orașului sau se afla în straturile arheologice de pe tell (movila arheologică), unde astăzi se găsesc ruinele Citadelei Islamice din Homs?”, a explicat profesorul Abdulkarim.

Straturi diferite de credință

Timp de mulți ani, cercetătorii s-au confruntat cu întrebarea dacă Marea Moschee din Homs a fost inițial un templu și apoi o biserică, în ciuda examinării ample a dovezilor textuale, numismatice și arheologice. Abia odată cu descoperirea noii inscripții s-a adus o lumină nouă asupra acestei dezbateri îndelungate.

profesorul Abdulkarim studiază inscripția pentru a identifica o legătură între actuala Mare Moschee și sanctuarele păgâne și creștine anterioare.

„Dacă asocierea sa cu simbolismul cultului solar este confirmată, aceasta ar putea indica o continuitate spațială între sanctuarul păgân și structurile religioase ulterioare construite pe același sit”, a declarat el.

„O astfel de dovadă ar întări semnificativ argumentul potrivit căruia transformarea religioasă din Emesa a avut loc prin suprapuneri arhitecturale și reinterpretare, nu printr-o ruptură completă. De asemenea, subliniază importanța colaborării interdisciplinare între arheologie, epigrafie, istoria arhitecturii și conservarea patrimoniului”, precizează profesorul Abdulkarim.

Studiul plasează Emesa — actualul Homs — în trei mari faze religioase: păgânism, creștinism și islam. El oferă un studiu de caz longitudinal unic privind transformarea religioasă, reziliența culturală și identitatea urbană stratificată în cadrul arheologiei Orientului Mijlociu.

Cercetarea „analizează evoluția vieții religioase din Emesa în perioada romană și în primele secole bizantine. Ilustrează modul în care peisajul religios al orașului s-a schimbat de la venerarea zeilor locali, precum Elagabal, la acceptarea generală a creștinismului în secolul al IV-lea d.Hr.”, a menționat profesorul Abdulkarim.

Inscripția grecească misterioasă nu mai este o enigmă

Inscripția din granit face parte integrantă din baza unei coloane din Marea Moschee din Homs. Gravura, realizată în limba greacă, este sculptată direct în suprafața granitului. Potrivit arheologului Teriz Lyoun, șeful Departamentului de Săpături din Homs, aceasta a fost îngropată sub podeaua moscheii și a fost scoasă la lumină pentru prima dată în timpul săpăturilor efectuate în 2016.

Dimensiunile bazei coloanei sunt de 1×1 m. Placa inscripționată ocupă aproximativ 75 cm din partea frontală a bazei, iar aproximativ 25 cm sunt rezervați elementelor de cadru.

Din cauza perioadelor prelungite de tulburări din Siria, inscripția nu a fost pe deplin dezvăluită până în mai 2016, când istoricul Abdulhadi Al-Najjar a publicat prima traducere a textului grecesc pe pagina sa de Facebook.

Textul îl descrie pe un rege-războinic asemănat cu vântul, furtuna și leopardul, în timp ce își învinge adversarii și impune tribut cu autoritate regală. Profesorul Abdulkarim observă că greaca inscripției conține mai multe neregularități gramaticale, o trăsătură comună în Siria în perioada romană, când aramaica, și nu greaca, era limba vorbită predominant.

Studiul și analiza inscripției realizate de profesorul Abdulkarim au oferit un sprijin suplimentar legăturii intens dezbătute dintre Templul Soarelui, biserica timpurie și, ulterior, Marea Moschee din Homs.

„Această inscripție grecească, chiar dacă este de natură epică și nu foarte detaliată, oferă indicii privind legătura dintre această moschee și o clădire păgână, posibil Templul Soarelui, mai ales că cercetătorii au susținut de mult această conexiune. Astfel, fiecare inscripție din epoca romană descoperită în această moschee va adăuga noi informații la înțelegerea subiectului”, a remarcat profesorul Abdulkarim.

De la templu păgân la biserică și, în final, moschee

Profesorul Abdulkarim subliniază importanța identității religioase și urbane a orașului Emesa, precum și poziția sa strategică la intersecția rutelor comerciale antice, în special Antiohia, Damasc și Levantul mai larg. Pentru Imperiul Roman și imperiile care i-au urmat, Emesa a devenit un important centru comercial și o poartă strategică pentru expansiunea în și dincolo de Siria.

„Identitatea romană a orașului Emesa s-a bazat fundamental pe păgânism”, a scris profesorul Abdulkarim, adăugând că viața spirituală a orașului era centrată pe Elagabal, zeitatea solară locală, al cărei nume a fost adoptat de însuși împăratul roman. Templul lui Elagabal era punctul central al festivalurilor sezoniere și al activităților religioase din regiune.

În centrul studiului profesorului Abdulkarim se află descoperirea inscripției grecești. Deși menționată anterior de arheologi, artefactul nu fusese analizat corespunzător în cercetarea academică. Analiza sa arată că inscripția oferă dovezi solide privind existența faimosului Templu al Soarelui în perioada romană, precum și localizarea sa exactă.

Timp de aproape un secol, cercetătorii au dezbătut amplasarea templului. Concluziile profesorului Abdulkarim contribuie la rezolvarea acestei întrebări de lungă durată, clarificând localizarea exactă a templului, o problemă care a preocupat îndelung specialiștii și a generat numeroase controverse academice.

„Cercetarea mea ajută la clarificarea multor întrebări vechi și oferă perspective noi asupra transformării religioase a sitului de-a lungul perioadelor istorice succesive. Ea demonstrează că situl a devenit ulterior biserică și a fost apoi transformat în moschee după cucerirea islamică, o evoluție documentată și în scrierile istoricilor arabi”, potrivit profesorului Abdulkarim.

Cercetarea analizează modul în care Emesa a trecut de la un bastion al cultului solar păgân la un important centru al creștinismului în perioada romană și în primele secole bizantine.

Marele preot sirian care a devenit împărat al Romei

În Antichitate, viața civică din Emesa gravita în jurul cultului zeului solar Elagabal, al cărui templu a modelat statutul religios al orașului, autoritatea politică, structurile economice și identitatea urbană.

Preoții acestui cult dețineau o putere extraordinară, iar unul dintre ei a ajuns împărat roman. Înainte de urcarea sa pe tron în anul 218 d.Hr., Elagabal a fost marele preot al zeului solar al Siriei, de la care și-a luat numele imperial.

Odată devenit împărat, Elagabal a încercat să ridice zeul solar sirian la rangul de divinitate supremă a Imperiului Roman, impunând venerarea sa în întregul imperiu. Cu toate acestea, în ciuda tentativei împăratului de a produce o schimbare bruscă în peisajul religios, transformarea sanctuarului din templu în biserică, la Emesa, a fost un proces gradual.

„Creștinismul nu a înlocuit păgânismul brusc. În schimb, ambele comunități au coexistat timp de generații”, a subliniat profesorul Abdulkarim. El accentuează faptul că schimbarea religioasă este rareori instantanee; la Emesa, practicile păgâne și creștine au coexistat timp de decenii, poate chiar secole, la fel cum islamul și creștinismul au coexistat mult timp în Homs și în Siria mai largă.

Dincolo de semnificația inscripției, profesorul Abdulkarim susține că Emesa oferă o lecție mai amplă: orașele nu își șterg trecutul, ci îl reinterpretează.

Anticul Templu al Soarelui, dedicat lui Elagabal, a fost mai mult decât un sanctuar. În ciuda tranzițiilor religioase succesive, influența sa a dăinuit. Fie că a funcționat ca templu, biserică sau, ulterior, moschee, situl a rămas inima simbolică și politică a unui mare oraș.

Foto sus: Ilustrație reprezentând Citadela din Homs, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, de Louis François Cassas (© Wikimedia Commons)

