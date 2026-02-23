Un vas plin cu monede romane, descoperit într-o pădure din Prahova

Doi prahoveni au transformat o simplă plimbare prin pădure într-o descoperire de excepție: un tezaur evaluat la 75.000-95.000 de euro.

Cornelia și Leonard Popa sunt pasionați de detecție de metale de mai bine de șase ani. De-a lungul timpului au făcut mai multe descoperiri importante, însă cea mai recentă, realizată pe o ploaie torențială într-o pădure din Făgetu, comuna Gura Vitioarei, este, fără îndoială, cea mai valoroasă, informează Observatorul Prahovean.

„Semnalul dat de detector ne-a oprit pe loc. Era semnal puternic și am știut că este ceva important. Am săpat cu grijă și am dat de un vas plin cu monede romane. Sunt multe, însă nu ne-am grăbit să stricăm ceva, mai ales că vasul era deja spart în pământ”, au povestit cei doi.

Tezaurul a fost descoperit la aproximativ 40 de centimetri adâncime, ceea ce a permis extragerea relativ ușoară a vasului. În apropiere, au mai fost găsite câteva piese din argint, care urmează să fie analizate.

A doua zi, Cornelia și Leonard Popa au predat toate obiectele către Direcția pentru Cultură Prahova. Specialiștii de la Muzeul de Istorie și Arheologie urmează să inventarieze și să evalueze monedele și artefactele descoperite.