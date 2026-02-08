Revelație istorică: Sanctuar roman de 2.000 de ani găsit sub centrul vechi al Regensburgului

O descoperire arheologică extraordinară în inima istorică a orașului Regensburg, inclus în patrimoniul UNESCO, a schimbat înțelegerea noastră asupra vieții romane din Bavaria. În timpul unor săpături de rutină în centrul vechi, arheologii au scos la iveală rămășițele unui sanctuar roman dedicat zeului Mithras, cunoscut sub numele de Mithraeum — cel mai vechi astfel de sit identificat vreodată în Bavaria, potrivit turismistoric.ro

Descoperirea a avut loc la adresa Stahlzwingerweg 6, unde un proiect de construcție condus de SDI GmbH & Co. KG prevedea dezvoltarea a trei clădiri rezidențiale noi. Așa cum cere legislația pentru zonele arheologic sensibile din centrul vechi al Regensburgului, a fost realizată o săpătură preliminară de către ArchaeoTeam GmbH, sub coordonarea arheologului Sabine Watzlawik. Ce părea inițial o investigație standard s-a transformat rapid într-una dintre cele mai importante descoperiri romane din regiune din ultimul deceniu.

De la săpături obișnuite la descoperire rară

Inițial, săpăturile au scos la iveală ceea ce experții se așteptau să găsească: urme ale așezărilor preistorice, straturi de ocupare romană și rămășițe medievale. Totuși, interpretarea unor structuri mari s-a dovedit dificilă. Din cauza spațiului restrâns de construcție, săpăturile au fost realizate în mai multe etape între primăvară și toamnă 2023, ceea ce a împiedicat evaluarea imediată a importanței complete a sitului.

Abia după ce toate descoperirile au fost reunite și analizate cu atenție de arheologul Dr. Stefan Reuter, adevărata semnificație a sitului a devenit clară. Dovezile indicau existența unui templu roman din lemn dedicat zeului Mithras, o divinitate a cărei cult era răspândit printre soldații romani, dar ale cărei sanctuare sunt relativ rare nord de Alpi.

Dovezi ale unui sit al cultului Mithras

Deși structura originală din lemn s-a degradat în mare parte de-a lungul timpului, o combinație de indicii indirecte a confirmat prezența unui Mithraeum. Printre cele mai importante descoperiri s-au numărat:

O piatră votivă, a cărei inscripție nu s-a păstrat, dar care era tipică cultului lui Mithras

Fragmente de plăci metalice votive

Elemente de construcție ale unui posibil altar

Diverse obiecte rituale

Descoperirile de monede au fost esențiale pentru datarea sanctuarului. Artefactele plasează Mithraeumul între 80 și 171 d.Hr., în perioada cohortului roman de la Kumpfmühl și a așezării de pe Dunăre, mult înainte de stabilirea ulterioară a taberei legionare care avea să modeleze identitatea romană a Regensburgului.

Alte obiecte asociate direct cultului lui Mithras includ:

Fragmente ceramice decorate cu șerpi

Cupe pentru tămâie

Oale și vase de băut

Aceste obiecte sunt semnificative deoarece banchetele rituale erau parte centrală a practicilor cultului lui Mithras, reflectând asocierea puternică a zeului cu festinurile comunitare și ritualurile de inițiere.

De ce este un sit unic

Conform expertului în arheologie provincială romană, Maximilian Ontrup, M.A., descoperirea este excepțională din două motive:

Este singurul sanctuar roman identificat vreodată în centrul vechi al Regensburgului Este cel mai vechi Mithraeum dintre cele nouă cunoscute în Bavaria

Majoritatea Mithraea datează din secolul II–III d.Hr., când cultul atinsese apogeul în Imperiul Roman. Siturile precum cel din Regensburg oferă o perspectivă rară asupra răspândirii timpurii a cultului Mithras în regiune.

O contribuție majoră la istoria romană

Arheologii consideră descoperirea drept una dintre cele mai importante contribuții la studiul Regensburgului roman din ultimii zece ani. Mithraeumul oferă informații noi despre:

Structura arhitecturală

Viața religioasă

Dinamica socială a așezării romane de pe Dunăre

Pe plan european, artefactele și organizarea sanctuarului furnizează dovezi valoroase despre ritualurile cultului Mithras, ajutând cercetătorii să înțeleagă mai bine o religie celebră pentru secretomania sa și practicată în comunități restrânse.

Cercetări viitoare și expoziție muzeală

Având în vedere importanța descoperirii, Orașul Regensburg și Biroul de Stat Bavarez pentru Conservarea Monumentelor finanțează un proiect de cercetare continuă pentru analiza sitului și a artefactelor.

Obiectele recuperate vor fi donate oficial muzeelor orașului Regensburg, unde vor face parte dintr-un nou concept muzeal aflat în dezvoltare.

Directorul muzeului, Dr. Sebastian Karnatz, explică: „La prima vedere, unele obiecte pot părea nespectaculoase. Dar, plasate în contextul lor și povestindu-le istoria, ele capătă voce. Descoperirile Mithras vor adăuga o dimensiune complet nouă în înțelegerea Regensburgului roman.”

Pe măsură ce cercetările continuă, sanctuarul antic Mithras de sub centrul vechi al Regensburgului promite să dezvăluie un capitol ascuns de aproape două mii de ani din viața religioasă romană.