La 4 martie 1977, România a fost zguduită de cel mai catastrofal cutremur din istoria țării. În numai 56 de secunde, în București au căzut 32 de blocuri, iar circa 1.400 de oameni și-au pierdut viața.

La 49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977, Arhivele Naționale ale României publică pe pagina de Facebook a instituției o serie de fotografii care ilustrează efectele devastatoare ale seismului.

În timpul cutremurului, ce a avut magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter, blocurile „Scala”, „Dunărea”, „Nestor” „Continental” etc. s-au prăbușit și mii de persoane au fost prinse sub dărâmături. Salvarea lor s-a făcut cu ajutorul militarilor, iar operațiunea a continuat mult peste limita estimată de supraviețuire. Au izbucnit incendii și s-a oprit temporar aprovizionarea cu gaz. Oamenii din spitale au fost evacuați pentru a putea fi internați cei accidentați. Persoanele din blocurile avariate au fost evacuate. Ulterior, acestea au fost cazate în blocurile a căror construcție se finalizase fără a fi date în folosință sau în căminele studențești, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, bilanțul victimelor a fost impresionant, în data de 30 martie 1977 înregistrându-se 1570 de morți, din care 1419 în București. Numărul persoanelor accidentate la aceeași dată a fost de 11 321, din care 7598 în capitală (ANR, SANIC, Fond CC al PCR-Secția Cancelarie, dosarul 291/1977, fila70). Între victimele cutremurului din 4 martie 1977 s-au aflat și personalități precum: actorul Toma Caragiu, regizorul Alexandru Bocăneț, poeta Veronica Porumbacu, criticul Mihail Petroveanu, interpreta de muzică Doina Badea, poetul Anatol E. Baconsky etc.

