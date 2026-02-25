Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania

Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 25 februarie 2026

Vestigii importante, printre care se află un complex de băi publice civile dar și o intersecție de drumuri imperiale, au fost descoperite pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania, în localitatea Sutor, județul Sălaj.

Descoperirile au fost prezentate marți, 24 februarie, la Colegiul Prefectural de către arheologul Daniel Culic de la Direcția pentru Cultură Sălaj, informează Radio România Cluj.

Potrivit specialistului, cercetările efectuate în perioada 2021-2022, pe subsecțiunea autostrăzii Mihăiești – Zimbor au vizat situl arheologic „Gura Căpușului”, un punct strategic unde geografia a decis destinul locului atât în antichitate, cât și în prezent.

Daniel Culic a subliniat că actualul nod rutier aflat în construcție la Sutor se suprapune, după aproape 2.000 de ani, cu o intersecție majoră a epocii romane.

În cadrul investigațiilor au fost identificate, pe lângă rețeaua de drumuri din piatră, o așezare civilă întinsă, zeci de fântâni și numeroase ateliere meșteșugărești.

Cea mai spectaculoasă descoperire este reprezentată de un complex de băi publice, pe care arheologul le-a comparat cu „spa”-urile moderne.

Datorită complexității vestigiilor, Ministerul Culturii a solicitat clasarea în regim de urgență a drumurilor imperiale și a thermelor.

Ruinele au fost conservate in situ (la fața locului) prin acoperire, după eliberarea certificatelor de descărcare de sarcină arheologică pentru restul culoarului de construcție.

Foto: Arhivă Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR)

Monede antice (© Pixabay)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
