Fortul 13 Jilava poate fi vizitat la cerere

Fortul 13 Jilava poate fi vizitat de public în baza unei solicitări prealabile transmise Consiliului Județean Ilfov, informează instituția.

Conform Consiliului Județean Ilfov, scopul acestei inițiative este introducerea monumentului în circuitul turistic și cultural al județului Ilfov. Pentru a vizita vizita Fortul 13 Jilava formulați o solicitare către Consiliul Județean Ilfov, care să conțină scopul turului, numărul de persoane și momentul – la adresa de e-mail: presa@cjilfov.ro.

Fortul 13 Jilava a fost preluat în administrare de Consiliul Județean Ilfov, în 2024, și urmează să treacă printr-un proces de reabilitare și transformat într-un muzeu. Acesta va fi inclus în circuitul turistic și cultural al județului Ilfov.

Termenul de realizare a lucrării de consolidare și conservare a imobilului va fi de cinci ani de la preluarea acestuia în administrarea CJ Ilfov, sursa de finanțare pentru realizarea lucrărilor privitoare la Fortul 13 Jilava urmând a fi asigurată din fondurile bugetului județului Ilfov și din alte surse atrase în condițiile legii.