Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
calarasi fortul 13 jilava loc al ororilor foto foto sospatrimoniu.ro

Fortul 13 Jilava poate fi vizitat la cerere

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția
🗓️ 23 februarie 2026

Fortul 13 Jilava poate fi vizitat de public în baza unei solicitări prealabile transmise Consiliului Județean Ilfov, informează instituția.

Conform Consiliului Județean Ilfov, scopul acestei inițiative este introducerea monumentului în circuitul turistic și cultural al județului Ilfov. Pentru a vizita vizita Fortul 13 Jilava formulați o solicitare către Consiliul Județean Ilfov, care să conțină scopul turului, numărul de persoane și momentul – la adresa de e-mail: presa@cjilfov.ro.

Fortul 13 Jilava a fost preluat în administrare de Consiliul Județean Ilfov, în 2024, și urmează să treacă printr-un proces de reabilitare și transformat într-un muzeu. Acesta va fi inclus în circuitul turistic și cultural al județului Ilfov.

Termenul de realizare a lucrării de consolidare și conservare a imobilului va fi de cinci ani de la preluarea acestuia în administrarea CJ Ilfov, sursa de finanțare pentru realizarea lucrărilor privitoare la Fortul 13 Jilava urmând a fi asigurată din fondurile bugetului județului Ilfov și din alte surse atrase în condițiile legii.

Foto sus: Fortul 13 Jilava (© sospatrimoniu.ro)

0b8d5dd0 5c14 11ef b6a2 dfd47a992fec jpg
📁 Antichitate
Descoperire extraordinară la Ness of Brodgar, Scoția: noile scanări 3D ar putea rescrie istoria neolitică
descoperire arheologica neasteptata pe terenul unei universitati o asezare antica demult uitata a fost gasita intamplator la dortmund 1046436 jpg
📁 Antichitate
Sub panourile solare, un sat uitat de milenii: descoperire arheologică spectaculoasă la Dortmund
Monede antice (© Pixabay)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Un vas plin cu monede romane, descoperit într-o pădure din Prahova
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"
633158781 1463378002463715 1246197978688615498 n jpg
📁 Preistorie
Statuetă neolitică foarte rară, veche de 7.500 de ani, descoperită în Transilvania
6984b86e414bb webp
📁 Egiptul Antic
Papirusul care a reaprins legenda uriașilor. Ce vedeau egiptenii când vorbeau despre „oameni prea mari”
Cum s a realizat unificarea Italiei jpeg
📁 Istorie Modernă Universală
Cum s-a realizat unificarea Italiei
5cc518bc17c24a6d8b7053617a9b8bae jpg
📁 Preistorie
Cranii de 1,77 milioane de ani descoperite în China pot schimba povestea migrației umane
roman massacre myth at maiden castle 1 webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Mitul masacrului roman de la Maiden Castle, emblematicul „cimitir de război” al Marii Britanii