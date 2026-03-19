Tabăra romană ascunsă în Alpi: o avanpost strategic al Imperiului

În inima Alpilor elvețieni, acolo unde astăzi domină liniștea crestelor și traseele turistice, arheologia a scos la lumină o prezență militară romană care rescrie harta strategică a Imperiului. La peste 2.000 de metri altitudine, într-un peisaj care pare ostil chiar și pentru exploratorii moderni, a fost identificată o tabără militară romană veche de aproximativ două milenii – o dovadă a capacității extraordinare de adaptare a Romei la orice teren, realteaza turismistoric.ro

Descoperirea, realizată de o echipă de cercetători de la Universitatea din Basel în colaborare cu Serviciul Arheologic Graubünden, a avut loc în zona Crap Ses, între localitățile Cunter și Tiefencastel. Inițial, cercetările vizau un câmp de luptă cunoscut din regiunea Oberhalbstein, însă analiza reliefului a dus la identificarea unei structuri fortificate necunoscute până acum.

O fortificație în nori

Tabăra, situată în coridorul Colm la Runga, domina patru văi esențiale: Landwassertal, Albulatal, Domleschg și Surses. Această poziționare nu era întâmplătoare. În epoca romană, controlul trecătorilor alpine însemna controlul fluxurilor comerciale și militare.

Folosind tehnologia LiDAR – un instrument esențial în arheologia contemporană – cercetătorii au reușit să identifice structura exactă a taberei: trei șanțuri defensive și un zid întărit cu metereze. Această configurație indică o fortificație temporară, dar solidă, utilizată probabil în contextul unei campanii militare.

Astfel de tabere, cunoscute sub numele de castra, erau construite rapid de legiunile romane și reflectau disciplina și standardizarea armatei imperiale. Exemple similare au fost descoperite în Alpii austrieci și în nordul Italiei, dar altitudinea acestui sit îl face excepțional.

Artefacte care confirmă prezența legiunilor

Excavațiile din 2023 au adus dovezi concrete ale prezenței romane: gloanțe de praștie din plumb, cuie de la sandalele militare (caligae) și alte fragmente de echipament. Unele dintre proiectile poartă marca Legiunii a III-a, o unitate activă în campaniile din Alpi în timpul expansiunii romane din secolul I î.Hr.

Aceste descoperiri nu sunt doar indicii materiale, ci și fragmente dintr-un episod militar mai amplu. Corelarea datelor sugerează că tabăra era legată direct de un câmp de luptă din apropiere, ceea ce indică o operațiune militară organizată, posibil parte a campaniilor de consolidare a controlului roman asupra regiunii alpine.

Strategia Romei în teren dificil

Expansiunea romană în Alpi nu a fost doar o demonstrație de forță, ci și una de ingeniozitate strategică. Spre deosebire de câmpiile deschise ale Galliei sau de drumurile bine trasate din Italia, terenul montan impunea o altă logică militară.

Poziționarea acestei tabere arată clar că romanii foloseau altitudinea ca avantaj tactic: vizibilitate maximă, control asupra rutelor și capacitatea de a anticipa mișcările inamicului. În același timp, aceste avanposturi serveau și ca puncte logistice, facilitând deplasarea trupelor și aprovizionarea în zone greu accesibile.

Descoperiri similare din regiuni precum Pasul Brenner sau Alpii Maritimi confirmă faptul că Roma a dezvoltat o veritabilă rețea de control montan, esențială pentru integrarea provinciilor nordice.

O piesă nouă în puzzle-ul „Elveției romane”

Această descoperire adaugă o dimensiune nouă în înțelegerea prezenței romane în teritoriile care formează astăzi Elveția. Departe de a fi doar o zonă de tranzit, regiunea apare tot mai clar ca un spațiu militarizat, strategic și intens monitorizat.

Pentru istorici și arheologi, situl de la Crap Ses nu este doar o tabără izolată, ci parte a unui sistem mai ampl de control imperial. Pentru publicul larg, el oferă o perspectivă fascinantă: chiar și cele mai inaccesibile locuri ale Europei au fost, cândva, integrate în mecanismul vast al Imperiului Roman.