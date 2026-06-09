Epava unui submarin dispărut în al Doilea Război Mondial, descoperită în largul coastelor Japoniei

Epava unui submarin american din al Doilea Război Mondial a fost descoperită în apropierea insulei Matsua din Japonia. USS Herring (SS-233) se află în prezent la o adâncime de peste 90 de metri în apele Oceanului Pacific, unde stă în poziție verticală și „își păstrează un grad ridicat de integritate”, potrivit Comandamentului pentru Istorie și Patrimoniu Naval al Statelor Unite (NHHC).

Descoperirea a fost anunțată la exact 82 de ani după scufundarea navei, pe baza dovezilor colectate de o echipă internațională de cercetători, relatează Popular Science.

Ultima misiune a submarinului USS Herring

USS Herring a fost lansat la apă la Șantierul Naval Portsmouth din statul Maine pe 15 ianuarie 1942 și a intrat oficial în serviciu pe 4 mai 1942. În timpul războiului, submarinul a efectuat opt patrule de luptă atât în Oceanul Atlantic, cât și în Oceanul Pacific. Herring a scufundat șapte nave inamice, inclusiv patru cargouri japoneze în cadrul ultimei sale patrule.

USS Herring a fost văzut pentru ultima dată de echipajul submarinului USS Barb în seara zilei de 31 mai 1944. Cele două submarine s-au întâlnit pentru a stabili cine urma să patruleze în zonele din apropierea Insulelor Kurile, un arhipelag situat la est de Japonia.

În dimineața zilei de 1 iunie 1944, echipajul submarinului USS Barb a consemnat că a auzit în depărtare explozii ale unor bombe de adâncime – arme concepute pentru a ataca submarinele de pe nave sau aeronave.

Documentele istorice japoneze confirmă, de asemenea, că USS Herring a fost lovit de două proiectile directe în timpul unui contraatac efectuat de o baterie de coastă. Aceste lovituri au dus în cele din urmă la scufundarea submarinului. Nava a fost considerată pierdută după ce nu a mai raportat la baza Midway pe 13 iulie 1944. Scufundarea a provocat moartea tuturor celor 83 de membri ai echipajului.

Un omagiu pentru echipajul dispărut

În 2017, o expediție comună a Societății Geografice Ruse și a armatei ruse a raportat descoperirea unei epave de submarin în zonă. Pe baza locației și aspectului acesteia, Societatea Geografică Rusă a concluzionat că epava aparținea submarinului USS Herring.

O nouă expediție comună s-a întors la epavă în 2022 pentru a documenta starea acesteia și pentru a aduce un omagiu echipajului dispărut. Echipa expediției a amplasat și o placă comemorativă la fața locului.

Datele colectate și puse la dispoziție de Societatea Geografică Rusă au fost analizate de doi cercetători voluntari din Statele Unite și de un cercetător din Japonia. NHHC a confirmat oficial identitatea epavei pe 1 iunie 2026, exact la 82 de ani de la data la care se crede că USS Herring s-a scufundat.

Un aspect important este faptul că epava prezintă urme de avarii de luptă în jurul turnului de comandă al submarinului. Acesta este o structură ridicată de pe care un ofițer conduce și controlează nava. Aceste deteriorări, împreună cu dovezile că prova submarinului a atins fundul mării, corespund relatărilor istorice privind scufundarea lui USS Herring.

Foto sus: Submarinul USS Herring (© Wikimedia Commons)

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