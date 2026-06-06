Fragmente ale unui apeduct medieval, descoperite în situl Costești-Gârlea

Un segment de apeduct, realizat din tuburi de lut ars, a fost descoperit de arheologii din Republica Moldova, în zona centrală a orașului medieval Costești-Gârlea.

Directorul Agenției Naționale Arheologice din Republica Moldova, Vlad Vornic, a declarat că cercetările de salvare se efectuează de aproape două luni și că descoperirea oferă noi dovezi despre nivelul avansat de organizare și infrastructură al așezării medievale din zonă, informează Radio Moldova.

„Avem o porțiune de apeduct din țevi de lut ars, cu o lungime de peste 50 de centimetri și aici avem cinci astfel de țevi. Este vorba de un apeduct care ducea spre o construcție importantă”, a menționat Vlad Vornic.

Sistemele de aducțiune reprezintă un element rar și valoros pentru cercetarea arheologică, iar această descoperire completează imaginea vieții urbane din epoca medievală pe teritoriul țării. Arheologii nu exclud posibilitatea existenței în această zonă a unor băi, ca cele de la Orheiul Vechi.

„Asemenea descoperiri sunt importante, sunt piese de patrimoniu arheologic și își vor găsi locul în colecțiile unui muzeu, fie el muzeul satului Costești, pe care îl dorim deschis cât mai repede, fie muzeul de la Văsieni, care este un muzeu important pentru această zonă din Republica Moldova”, a specificat directorul Agenției Naționale Arheologice.

În cadrul lucrărilor au fost descoperite și fragmente de vase confecționate din lut ars, cu plăci mari, arcuite, cu pereții groși, de până la trei-patru centimetri.

Orașul medieval Costești-Gârlea a fost o importantă așezare urbană din secolul al XIV-lea, întinsă pe o suprafață de circa 2.5 km lungime și 2 km lățime, pe valea largă a râului Botna, într-o zonă joasă.

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