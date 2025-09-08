Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Descoperiri arheologice în situl la Costești-Gârlea (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)

Locuință medievală de mari dimensiuni, descoperită în Republica Moldova

📁 Istorie Medievală Românească
Autor: Redacția
🗓️ 8 septembrie 2025

Arheologii din Republica Moldova au descoperit o locuință adâncită de mari dimensiuni, datând din secolul XIV, în situl la Costești-Gârlea, situat la sud de Chișinău.

În toamna anului 2022, în timpul lucrărilor pentru instalarea unei conducte de fibră optică, au fost efectuate cercetări arheologice preventive și de salvare în situl stratificat de la Costești-Gârlea. Săpăturile s-au desfășurat pe partea stângă a drumului Costești–Zîmbreni, în zona nord-estică a așezării medievale aparținând Hoardei de Aur, precizează Agenția Națională Arheologică din Republica Moldova, pe pagina de Facebook a instituției.

În cadrul cercetărilor au fost identificate patru complexe arheologice: trei gropi menajere și un bordei – o locuință adâncită de tip tradițional.

Conform sursei citate, cel mai important complex descoperit este locuința nr. 54 – o structură de mari dimensiuni (7,3 × 7,4 m), aproape pătrată, orientată nord–sud și adâncită până la circa 2,5 m. Este prima locuință de acest tip identificată până acum în așezarea urbană din secolul XIV de la Costești-Gârlea.

Această locuință era dotată cu o instalație de foc și alte amenajări interioare, iar umplutura sa a furnizat un bogat material arheologic: monede din argint și bronz, obiecte din metal, fragmente de sticlă, numeroase fragmente ceramice și resturi faunistice.

