Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas

Un mormânt antic descoperit în Turcia ar fi putut fi construit pentru un membru al familiei legendarului rege Midas, care a trăit în secolul al VIII-lea î.Hr. și este renumit pentru legendara sa „atingere de aur”.

Mormântul posibil regal, din vechiul regat al Frigiei (1200–675 î.Hr.), se află la peste 160 de kilometri vest de vechea capitală a regatului, Gordion. Amplasarea sa îndepărtată sugerează că societatea frigiană nu era concentrată politic doar în capitală, arată un nou studiu. Mai degrabă, puterea politică pare să fi fost distribuită în întregul regat antic din Anatolia centrală.

„Din punct de vedere istoric, Frigia a fost adesea privită ca un regat centralizat, similar Imperiului Asirian sau regatului Urartu”, a declarat pentru Live Science, într-un e-mail, arheologul Hüseyin Erpehlivan de la Universitatea Bilecik din Turcia.

Însă mormântul din tumulul Karaağaç, din districtul Bozüyük, în nord-vestul Turciei, sugerează contrariul; faptul că un mormânt de elită a fost construit atât de departe de capitală „susține ideea că organizarea politică frigiană nu era limitată la un sistem strict centralizat, axat pe mediul urban” de la Gordion, a spus Erpehlivan.

Totuși, el a recunoscut că bunurile funerare bogate ar putea să nu indice un mormânt regal propriu-zis, ci mai degrabă un schimb de daruri regale cu o persoană importantă care avea legături regale, precum guvernatorul zonei.

Un tumul îndepărtat

Tumulul (sau movila funerară) se ridică astăzi la aproximativ 8 metri deasupra unui mic deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare, având un diametru de circa 60 de metri. A fost descoperit în 2010, când fotografiile din satelit au arătat deteriorări cauzate de jafuri, iar cercetătorii îl excavează sistematic din punct de vedere academic din 2013.

Într-o nouă investigație a tumulului, publicată în numărul din ianuarie al American Journal of Archaeology, Erpehlivan a analizat arhitectura mormântului și bunurile funerare.

Erpehlivan a declarat că arhitectura monumentală a mormântului cu cameră din lemn din interiorul tumulului este comparabilă cu înmormântările de elită de lângă Gordion, iar bunurile funerare sunt similare celor găsite în mormintele regale din capitală. Aceste aspecte ale înmormântării din tumulul Karaağaç „depășesc ceea ce ne-am aștepta pentru un individ pur local, fără statut de elită, indicând mai degrabă o figură integrată în structurile de putere frigiene”, a spus el.

Erpehlivan și colegii săi au stabilit că bunurile funerare includ numeroase vase ceramice, dintre care unul poartă o inscripție cu un nume frigian, precum și mai multe situlae - vase din bronz lucrate elaborat, adesea decorate cu scene de bătălii, vânători și procesiuni - care ar putea indica faptul că persoana îngropată avea un rang regal local sau legături cu familia regală a lui Midas.

Prezența situlae-lor este importantă deoarece, înainte de acest studiu, singurele exemple documentate fuseseră descoperite în „Movila lui Midas” de la Gordion, care a fost probabil mormântul tatălui său, Gordias. Erpehlivan a scris că artefactele ajută, de asemenea, la datarea mormântului între anii 740 și 690 î.Hr.

Regele Midas, între legendă și realitate

Midas este cunoscut astăzi mai ales pentru mitul „atingerii de aur” care transforma totul în aur - inclusiv mâncarea, băutura și pe fiica sa. Această poveste cu rol moralizator era cunoscută de filosoful grec antic Aristotel, care a menționat-o în secolul al IV-lea î.Hr. ca exemplu de lăcomie. Mitul a fost îmbogățit de scriitori ulteriori; fiica a fost adăugată în secolul al XIX-lea de autorul american Nathaniel Hawthorne.

Însă Midas a fost și un rege real al Frigiei, în Anatolia centrală, care a trăit în secolul al VIII-lea î.Hr. Grecii antici îl considerau extrem de bogat, iar această parte a legendei pare să fi fost adevărată: lucrări metalice ornamentate, bijuterii, ceramică, mobilier rar din lemn și urme de textile fine au fost descoperite în mai multe morminte regale frigiene. Există peste 120 de movile funerare în apropiere de Gordion, dintre care aproximativ jumătate au fost cercetate de arheologi. Mormântul lui Midas însă nu a fost încă descoperit.

Erpehlivan și colegii săi au descoperit rămășițe umane în interiorul tumulului Karaağaç, dar nu cred că acestea aparțin ocupantului inițial al mormântului. Unele oase provin dintr-un cimitir antic care exista deja în acel loc, iar altele din înmormântări realizate după construirea movilei și a mormântului frigian.

Foto sus: Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)

