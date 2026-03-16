Arheologii au găsit un glonț de praștie vechi de 2.000 de ani cu un mesaj sarcastic adresat inamicului

O descoperire arheologică remarcabilă realizată în apropierea Marii Galileea arată că războiul psihologic pe câmpul de luptă este mult mai vechi decât se credea până acum. Cercetătorii au descoperit un glonț de praștie vechi de aproximativ 2.000 de ani, pe care este gravat un mesaj batjocoritor adresat soldaților inamici – o descoperire care aruncă o nouă lumină asupra culturii războiului din lumea antică, potrivit turismistoric.ro

Artefactul a fost găsit în timpul săpăturilor arheologice din orașul antic Hippos (Sussita), parte a regiunii istorice Decapolis. Proiectilul din plumb poartă o scurtă inscripție în greaca veche care se traduce aproximativ prin „Învață-ți lecția!” – o ironie adresată adversarilor care înaintau spre oraș. Arheologii spun că este prima dată când o astfel de inscripție este descoperită pe un glonț de praștie.

Descoperirea a fost prezentată într-un articol științific publicat în revista Palestine Exploration Quarterly de arheologii Michael Eisenberg și Arleta Kowalewska de la University of Haifa, împreună cu Gregor Staab de la University of Cologne.

Un artefact mic cu un mesaj puternic

Glonțul de praștie este mic, dar impresionant. Măsoară aproximativ 3,2 centimetri lungime și 1,95 centimetri lățime, cântărind aproximativ 38 de grame, și a fost realizat din plumb turnat.

Pe una dintre fețele proiectilului, în formă de migdală, apare o inscripție grecească de cinci litere: ΜΑΘΟΥ.

Specialiștii interpretează cuvântul ca fiind o formă imperativă ironică derivată din verbul grecesc „a învăța”. În acest context, el ar fi fost un mesaj provocator adresat inamicului, echivalent cu ideea de „învață-ți lecția”.

Descoperirea, lângă o veche rută de luptă

Proiectilul a fost descoperit în sezonul de săpături din 2025, în necropola sudică a orașului Hippos (Sussita). Artefactul se afla în apropierea albiei pârâului Sussita, lângă traseul unui drum antic care ducea odinioară către poarta estică a orașului.

Locul descoperirii sugerează că proiectilul a fost lansat de apărătorii orașului, poziționați pe pantele sau zidurile cetății, împotriva atacatorilor care înaintau pe drumul de mai jos.

Glonțul a fost găsit la aproximativ 260 de metri de zidurile orașului, ceea ce susține ipoteza că a fost folosit într-o bătălie reală, nu într-un exercițiu de antrenament.

Unul dintre marginile proiectilului prezintă și o urmă clară de impact, indicând că acesta a lovit o suprafață dură după ce a fost lansat.

Dovezi ale războiului psihologic în Antichitate

Gloanțele de praștie erau o armă comună în perioada elenistică, în special între secolele III și I î.Hr. Praștierii experimentați puteau lansa aceste proiectile mici de plumb la distanțe impresionante.

Studiile militare antice sugerează că praștierii experimentați puteau lovi ținte aflate la peste 300 de metri, distanțele obișnuite de luptă fiind între 100 și 300 de metri.

Inscripția de pe acest proiectil arată însă că războiul în Antichitate nu era doar fizic. Soldații foloseau și limbajul pentru a intimida sau ironiza adversarii, la fel cum uneori militarii moderni scriu mesaje pe obuze sau bombe.

Alte gloanțe de praștie descoperite în lumea antică conțin mesaje sarcastice precum „Ia asta!”, „Prinde!” sau „Gustă!”. Noua inscripție descoperită reprezintă însă o variantă inedită a acestei tradiții.

Prin îndemnul adresat inamicului să „învețe”, apărătorii orașului sugerau probabil că atacatorii urmau să primească o lecție dureroasă.

Hippos – un oraș strategic al Decapolisului

Orașul antic Hippos (Sussita) se afla pe Muntele Sussita, la aproximativ 350 de metri deasupra Sea of Galilee. El a fost fondat în secolul al II-lea î.Hr., probabil după Battle of Paneion, moment în care Seleucid Empire a preluat controlul asupra regiunii.

Datorită poziției sale dominante, orașul controla rute strategice importante, devenind atât o fortăreață valoroasă, cât și o țintă frecventă în conflicte.

Săpăturile arheologice de la Hippos se desfășoară de peste două decenii. În acest timp, cercetătorii au descoperit 69 de gloanțe de praștie din plumb în zonă, însă exemplarul inscripționat este primul de acest tip.

Multe dintre proiectilele descoperite anterior prezintă simboluri decorative, însă niciunul nu conținea un mesaj scris.

O fereastră către umorul soldaților din Antichitate

Pentru arheologi, acest mic artefact oferă o perspectivă rară asupra mentalității soldaților care au trăit acum peste două milenii.

Războiul în lumea antică este adesea studiat prin structuri mari – fortificații, mașini de asediu sau câmpuri de luptă. Însă obiecte mici, precum acest glonț de praștie, dezvăluie latura umană a conflictului: sarcasmul, bravada și tacticile psihologice folosite împotriva inamicilor.

Într-un anumit sens, mesajul gravat în proiectilul de plumb leagă două milenii de istorie. Așa cum soldații moderni lasă uneori mesaje pe armele lor, și apărătorii orașului Hippos au trimis cândva spre adversari un proiectil purtând un mesaj direct.

După mai bine de două mii de ani, acel ordin sarcastic – „Învață-ți lecția!” – a fost, în sfârșit, auzit din nou.