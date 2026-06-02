Un vast sistem hidraulic ascuns, descoperit în jurul unei fortărețe antice din Armenia

Un vast sistem hidraulic antic ascuns sub câmpiile agricole din Armenia, în apropierea fortăreței urartiene Argishtikhinili, a fost descoperit recent, conform unui studiu publicat în revista științifică Antiquity.

Cercetarea, realizată de o echipă internațională de arheologi, a identificat peste 1.000 de kilometri de canale și șanțuri asociate gestionării apei, dintre care aproximativ 135 de kilometri ar putea aparține unei rețele de irigații construite în urmă cu circa 2.700 de ani de regatul Urartu, informează La Brujula Verde.

Descoperirea a fost posibilă datorită utilizării tehnologiilor moderne de teledetecție. Imagini provenite de la sateliți spion americani din perioada Războiului Rece, împreună cu date satelitare actuale și modele digitale de relief, au permis cercetătorilor să observe structuri care nu mai sunt vizibile la nivelul solului.

Astfel, au fost identificate canale, diguri și albii secate care odinioară alimentau cu apă fortăreața Argishtikhinili și terenurile agricole din jur.

Regatul Urartu, rival al Imperiului Asirian între secolele IX - VI î.Hr., își avea centrul agricol în Câmpia Ararat. Deși regiunea părea fertilă, lipsa apei făcea imposibilă agricultura intensivă fără sisteme de irigație.

Regele Argishti I, care a domnit între 786 și 764 î.Hr., a inițiat un amplu program de amenajare hidraulică după ce a cucerit valea râului Araks. El a fondat fortăreața Argishtikhinili și a ordonat construirea mai multor canale pentru a alimenta atât centrul urban, cât și câmpurile, livezile și viile din împrejurimi.

Existența acestor lucrări este confirmată de două inscripții urartiene care menționează construirea a cinci canale de irigație. Aceste texte afirmă că înainte de intervenția urartienilor terenurile respective nu puteau fi cultivate din cauza lipsei apei. Arheologii susțin această afirmație, deoarece nu au găsit dovezi ale unor așezări anterioare în zonă.

Pentru identificarea rețelei hidraulice, cercetătorii au combinat mai multe surse de date, reușind să distingă patru categorii principale de structuri: canale moderne, vechi albii naturale, paleocanale adâncite și posibile canale antice. Ultima categorie, formată din trasee rectilinii sau ușor curbate concentrate în jurul fortăreței Argishtikhinili, este considerată cea mai promițătoare pentru identificarea infrastructurii urartiene.

Un rol esențial l-au avut imaginile sateliților spion din anii 1960–1970, care surprind peisajul înainte ca agricultura mecanizată modernă să distrugă multe urme arheologice. Compararea acestora cu datele actuale a permis validarea majorității structurilor detectate.

Totuși, cercetătorii manifestă prudență în atribuirea definitivă a canalelor regatului Urartu. Zona a continuat să fie locuită și utilizată timp de secole după căderea acestuia, iar sistemele de irigație au fost probabil reparate, extinse și reutilizate în diferite perioade istorice. Cu toate acestea, concentrarea canalelor în jurul fortăreței și orientarea lor comună spre nord-est indică faptul că proiectul inițial ar putea proveni din epoca lui Argishti I.

Studiul demonstrează că fertilitatea Câmpiei Ararat nu a fost un dar natural, ci rezultatul unei planificări inginerești complexe. Urartienii au transformat un teritoriu arid într-un important centru agricol prin intermediul unui sistem de irigații de mari dimensiuni.

Deși sunt necesare săpături și datări suplimentare pentru confirmarea cronologiei, cercetarea evidențiază existența uneia dintre cele mai extinse rețele de irigații ale Antichității, ascunsă astăzi sub terenurile agricole ale Armeniei.

Foto sus: Zidurile reconstruite ale orașului antic Argishtihinili (© EvgenyGenkin / Wikimedia Commons)

