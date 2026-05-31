O sala neolitică veche de 4.500 de ani, reconstruită în apropiere de Stonehenge

Organizația caritabilă britanică English Heritage a realizat o reconstrucție de șapte metri înălțime a unei posibile săli neolitice vechi de aproximativ 4.500 de ani, situată în zona Stonehenge.

Construcția, realizată lângă centrul de vizitare Stonehenge, a costat aproximativ un milion de lire sterline și a fost ridicată manual în decurs de nouă luni de peste 100 de voluntari, informează publicația britanică The Guardian.

Proiectul, numit Kusuma Neolithic Hall (Sala Neolitică Kusuma -n.r.), oferă vizitatorilor ocazia de a înțelege mai bine viața comunităților preistorice care au construit celebrul cerc de pietre. Funcția originală a clădirii rămâne incertă: aceasta ar fi putut servi drept spațiu ceremonial, adăpost pentru animale, loc de odihnă pentru muncitori sau chiar este posibil să nu fi existat deloc o structură acoperită, .

Construcția se bazează pe urmele arheologice ale unui sit cunoscut sub numele de Durrington 68, descoperit în apropierea sitului neolitic Woodhenge. Acest sit, cercetat inițial în 1928 și reanalizat în 2007, prezintă o configurație neobișnuită: un cerc de gropi pentru stâlpi dispuse în formă de potcoavă, care înconjurau patru piloni masivi de susținere.

Deoarece activitățile agricole desfășurate de-a lungul secolelor au distrus podeaua și vetrele originale, destinația clădirii nu poate fi stabilită cu certitudine. Totuși, descoperirea unor oase de animale și fragmente de ceramică în apropiere indică existența unor ospețe de iarnă, adunări ritualice sau activități de depozitare comună.

Arheologul experimental Luke Winter, responsabil de proiectare, a explicat că reconstrucția se bazează pe cercetări detaliate privind tehnicile de tâmplărie neolitică și vegetația epocii. Toate materialele utilizate provin din specii care existau în regiune acum 5.000 de ani, iar construcția a fost realizată cu replici ale uneltelor de piatră preistorice.

Deși inițial era sceptic cu privire la existența unei clădiri acoperite, experiența practică a construcției l-a făcut să considere mai probabilă această ipoteză. În plus, asemenea monumentului Stonehenge, structura este aliniată cu solstițiul de iarnă.

Proiectul reprezintă prima etapă a unui program educațional mai amplu inițiat de English Heritage, o organizație caritabilă din Marea Britanie care administrează și conservă peste 400 de monumente, clădiri și situri istorice importante, printre care Stonehenge, Castelul Dover și porțiuni din Zidul lui Hadrian.

Sala va deveni un spațiu interactiv destinat elevilor, unde aceștia vor putea experimenta activități inspirate din viața neolitică, precum prepararea brânzei sau modelarea ceramicii. Organizația intenționează să își dubleze capacitatea educațională, ajungând la aproape 100.000 de elevi anual.

Potrivit curatorului Win Scutt, monumentele din peisajul Stonehenge reflectă o societate bazată pe cooperare și apartenență colectivă. El consideră că astfel de construcții exprimau identitatea comunității și dorința oamenilor de a crea împreună ceva reprezentativ pentru grupul lor.

Voluntarii implicați în proiect au descris experiența ca fiind una profundă, care le-a permis să înțeleagă mai bine efortul și colaborarea necesare pentru realizarea unor asemenea construcții preistorice.

Foto sus: Sala Neolitică Kusuma, cu o înălțime de șapte metri, se bazează pe dovezi arheologice ale unei structuri preistorice de mari dimensiuni, descoperită la trei kilometri distanță de Stonehenge (© Christopher Ison / English Heritage)

