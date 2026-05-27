Un tezaur din epoca bronzului, descoperit cu un detector de metale în Prahova

Un tezaur vechi de aproximativ 3.000 de ani a fost descoperit în județul Prahova de un bărbat pasionat de detecţia metalelor, iar arheologii spun că descoperirea ar putea schimba teoriile actuale despre epoca bronzului şi începutul epocii fierului pe teritoriul României.

Comoara, formată din trei coliere de aur, obiecte din fier şi bronz şi câteva piese considerate extrem de rare, a fost găsită pe un deal din apropierea oraşului Urlaţi, informează News.ro.

Descoperirea a fost făcută într-o după-amiază de duminică, de unul dintre cei aproximativ 1.000 de posesori autorizaţi de detectoare de metale din judeţul Prahova. Detectorul a început să emită semnale puternice lângă o piatră aflată într-o zonă izolată, fără drumuri sau aşezări în apropiere.

Bărbatul a început să sape, iar la doar 25 de centimetri adâncime a găsit primele obiecte: trei rotiţe de fier care acopereau un pachet de artefacte. În interior se aflau trei spirale masive din aur, despre care s-a crezut iniţial că sunt brăţări.

După ce a verificat zona şi s-a asigurat că nu mai există alte obiecte îngropate, bărbatul a predat a doua zi tezaurul către Direcţia Judeţeană de Cultură Prahova, aşa cum prevede legea.

Artefactele au ajuns ulterior la Muzeul de Istorie şi Arheologie Prahova, unde au fost analizate de specialişti.

Arheologul Alin Frînculeasa, doctor în arheologie şi cercetător specializat în preistorie, spune că descoperirea este una „excepţională” pentru spaţiul românesc.

„Datarea artefactelor este deocamdată problematică, pentru că piesele par să aparţină unui interval care acoperă etapele mijlocii şi târzii ale epocii bronzului şi începutul primei epoci a fierului”, a explicat specialistul.

Potrivit arheologilor, acest lucru ar putea însemna fie că obiectele au fost adunate şi ascunse în perioade diferite, fie că teoriile actuale despre cronologia acestor epoci trebuie reevaluate.

În urma analizelor, „brăţările” s-au dovedit a fi, de fapt, colane de aur pentru gât, rulate pentru a încăpea într-un spaţiu restrâns. Întregul tezaur cântăreşte aproximativ 320 de grame de aur.

Alături de coliere au mai fost descoperite trei rotiţe din fier, două topoare mici şi o brăţară de bronz aflată pe fundul gropii.

Unul dintre coliere prezintă modele decorative similare celor întâlnite pe obiecte ceramice din epoca bronzului, în timp ce stilul celorlalte piese aminteşte de artefacte din argint descoperite în alte perioade istorice.

După finalizarea cercetărilor, obiectele vor fi expuse publicului, cel mai probabil la Muzeul de Istorie şi Arheologie Prahova.

