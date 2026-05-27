Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
index (10) jpeg

Un tezaur din epoca bronzului, descoperit cu un detector de metale în Prahova

📁 Preistorie
Autor: Redacția
🗓️ 27 mai 2026

Un tezaur vechi de aproximativ 3.000 de ani a fost descoperit în județul Prahova de un bărbat pasionat de detecţia metalelor, iar arheologii spun că descoperirea ar putea schimba teoriile actuale despre epoca bronzului şi începutul epocii fierului pe teritoriul României.

Comoara, formată din trei coliere de aur, obiecte din fier şi bronz şi câteva piese considerate extrem de rare, a fost găsită pe un deal din apropierea oraşului Urlaţi, informează News.ro.

Descoperirea a fost făcută într-o după-amiază de duminică, de unul dintre cei aproximativ 1.000 de posesori autorizaţi de detectoare de metale din judeţul Prahova. Detectorul a început să emită semnale puternice lângă o piatră aflată într-o zonă izolată, fără drumuri sau aşezări în apropiere.

Bărbatul a început să sape, iar la doar 25 de centimetri adâncime a găsit primele obiecte: trei rotiţe de fier care acopereau un pachet de artefacte. În interior se aflau trei spirale masive din aur, despre care s-a crezut iniţial că sunt brăţări.

După ce a verificat zona şi s-a asigurat că nu mai există alte obiecte îngropate, bărbatul a predat a doua zi tezaurul către Direcţia Judeţeană de Cultură Prahova, aşa cum prevede legea.

Artefactele au ajuns ulterior la Muzeul de Istorie şi Arheologie Prahova, unde au fost analizate de specialişti.

Arheologul Alin Frînculeasa, doctor în arheologie şi cercetător specializat în preistorie, spune că descoperirea este una „excepţională” pentru spaţiul românesc.

„Datarea artefactelor este deocamdată problematică, pentru că piesele par să aparţină unui interval care acoperă etapele mijlocii şi târzii ale epocii bronzului şi începutul primei epoci a fierului”, a explicat specialistul.

Potrivit arheologilor, acest lucru ar putea însemna fie că obiectele au fost adunate şi ascunse în perioade diferite, fie că teoriile actuale despre cronologia acestor epoci trebuie reevaluate.

În urma analizelor, „brăţările” s-au dovedit a fi, de fapt, colane de aur pentru gât, rulate pentru a încăpea într-un spaţiu restrâns. Întregul tezaur cântăreşte aproximativ 320 de grame de aur.

Alături de coliere au mai fost descoperite trei rotiţe din fier, două topoare mici şi o brăţară de bronz aflată pe fundul gropii.

Unul dintre coliere prezintă modele decorative similare celor întâlnite pe obiecte ceramice din epoca bronzului, în timp ce stilul celorlalte piese aminteşte de artefacte din argint descoperite în alte perioade istorice.

După finalizarea cercetărilor, obiectele vor fi expuse publicului, cel mai probabil la Muzeul de Istorie şi Arheologie Prahova.

Vezi mai multe fotografii pe adevarul.ro!

Mai multe pentru tine...
Foto: Facebook / Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova
Intervenție arheologică pentru salvarea unui mormânt preistoric descoperit de un cioban, în Prahova
Monede antice (© Pixabay)
Un vas plin cu monede romane, descoperit într-o pădure din Prahova
Monede din tezaurul de la Stăncuța (© Muzeul Național de Istorie a României)
Tetradrahmele de tip Thasos din tezaurul de la Stăncuța
Un sanctuar preroman descoperit în provincia italiană Padova (© Soprintendenza ABAP per le province di Padova, Treviso e Belluno)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Un sanctuar preroman îngropat de un potop antic, descoperit de arheologi
Sanctuarul lui Apollo din Frangissa (© Department of Antiquities of the Deputy Ministry of Culture)
📁 Grecia Antică
Peste 20 de baze ale unor statui votive, descoperite în poziția lor originală în Sanctuarul lui Apollo din Frangissa
Două inele pentru gât neobișnuite din Epoca Bronzului, descoperite într-un mormânt vechi de 2.500 de ani (© Arkeologerna)
📁 Antichitate
Două inele pentru gât neobișnuite din Epoca Bronzului, descoperite într-un mormânt vechi de 2.500 de ani
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni (© Muzeul Județean Buzău)
📁 Muzeele României
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni, județul Buzău
Iancu de Hunedoara, pictură din secolul al XVII-lea aflată în patrimoniul Muzeului Naţional al Ungariei
📁 Istorie Medievală Românească
Ioan Aurel Pop: „Ce rămâne peren din personalitatea lui Iancu de Hunedoara?”
Mormintele a trei vânători de balene care au fost îngropați în arhipelagul norvegian Svalbard în secolul al XVII-lea (© Loktu, Brødholt, 2026, PLOS One; CC-BY 4.0)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Rămășițele vânătorilor de balene afectați de scorbut, descoperite în „Punctul Cadavrelor” din Svalbard
Rinocerul cu nas îngust, Stephanorhinus hemitoechus, era comun în Europa de Vest înainte de a dispărea acum aproximativ 40.000 de ani (© DiBgd / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)
📁 Preistorie
Neanderthalienii au folosit unelte surprinzătoare: dinții de rinocer
Instrumentele chirurgicale datând din timpul dinastiei Ming (© Ling et al., Antiquity; CC BY 4.0)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Anestezic medieval: Urme ale unei plante toxice, descoperite pe instrumente chirurgicale vechi de 600 de ani
Porumbei, mozaic roman din vila împăratului Hadrian de la Tivoli (Yann Forget / Musei Capitolini / Wikimedia Commons)
📁 Antichitate
Prieten sau dăunător? Legătura străveche dintre oameni și porumbei