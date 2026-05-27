Anestezic medieval: Urme ale unei plante toxice, descoperite pe instrumente chirurgicale vechi de 600 de ani

Un set de instrumente chirurgicale vechi de 600 de ani, descoperit într-un mormânt din China, a oferit primele dovezi chimice privind existența unui anestezic topic (aplicat direct pe piele - n.r.), conform unui studiu recent.

Folosit pentru amorțirea pielii în timpul procedurilor chirurgicale, anestezicul era preparat din planta extrem de toxică numită „spânz chinezesc”. Totuși, planta toxică era probabil detoxificată mai întâi cu urină, printre alte substanțe, informează Live Science.

„Acum șase secole, un chirurg din timpul dinastiei Ming a efectuat o operație folosind o pereche de foarfece și pensete din fier, iar astăzi am reușit să identificăm urmele medicamentului anestezic rămase pe aceste instrumente folosind un fascicul de lumină laser”, a declarat coautorul studiului, Congcang Zhao, arheolog la Universitatea Nord-Vest din orașul Xi'an, China.

Într-un studiu publicat în revista Antiquity, Zhao și colegii săi au analizat două instrumente chirurgicale descoperite cu decenii în urmă în mormântul lui Xia Quan, din perioada dinastiei Ming (aproximativ 1368–1644), aflat în orașul Jiangyin, la circa 150 de kilometri nord-vest de Shanghai.

Pe baza unei analize prin fluorescență cu raze X, o tehnică nedistructivă care dezvăluie compoziția elementară a unui obiect, cercetătorii au stabilit că atât foarfecele, cât și penseta erau fabricate din fier. Apoi, folosind un microscop, au selectat trei particule minuscule de reziduu de culoarea ruginii de pe instrumente, sperând să identifice urme de compuși organici.

Analiza celor două instrumente chirurgicale a evidențiat prezența grupării funcționale ciano, întâlnită în cianura de hidrogen, precum și a componentelor organice ale uleiurilor și grăsimilor. Luate împreună, aceste rezultate indică „proprietăți medicinale și potențial anestezice ale reziduurilor”, au scris cercetătorii. „Toxina alcaloidă aconitină este sugerată drept componentă probabilă a reziduurilor.”

Aconitina se găsește în plantele din genul Aconitum, originare din America de Nord, Europa și Asia. Aceste plante cu flori sunt extrem de otrăvitoare, însă au fost folosite timp de secole în medicina tradițională asiatică, în principal pentru proprietățile lor analgezice. Practicanții medicinei din timpul dinastiei Ming știau cum să reducă toxicitatea plantelor, au explicat cercetătorii, folosind substanțe acide precum fasole mung, oțet sau urina băieților tineri pentru a detoxifica aconitul și a-l transforma într-o pudră sau un lichid anestezic.

„Medicii din perioada Ming foloseau instrumente chirurgicale din fier și controlau toxicitatea aconitinei prin aplicare topică, rețete compuse și proceduri stricte, demonstrând o capacitate practică de a echilibra puterea medicamentului cu siguranța pacientului”, a spus Zhao.

Instrumentele din fier vechi de 600 de ani erau probabil folosite pentru intervenții chirurgicale minore, au remarcat cercetătorii. Mai întâi, practicianul aplica agentul de amorțire pe zona respectivă, apoi folosea penseta pentru a ține pielea și foarfecele pentru a îndepărta stratul exterior. Reziduuri de anestezic au fost găsite pe ambele instrumente și erau concentrate în zone funcționale compatibile cu utilizarea lor în timpul operației. Este probabil ca anestezicul să fi fost în formă lichidă. Acesta ar fi putut stropi instrumentele din fier, evitând curățarea și provocând ulterior coroziunea metalului.

Această analiză reprezintă prima dovadă chimică directă a anestezicelor pe instrumente chirurgicale.

„Combinat cu înregistrările privind rețetele anestezice din textele medicale ale dinastiei Ming, studiul confirmă că Aconitum era folosit ca anestezic topic, aplicat în mod sigur și precis în timpul procedurilor chirurgicale”, a declarat Zhao.

Foto sus: Instrumentele chirurgicale datând din timpul dinastiei Ming (© Ling et al., Antiquity; CC BY 4.0)

