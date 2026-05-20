Cercetătorii pot analiza nivelurile izotopice de oxigen pentru a determina în ce perioadă a anului au fost recoltate crustaceele (© ICTA-UAB)

Ce mâncau neanderthalienii de pe coastele Spaniei în urmă cu 115.000 de ani?

📁 Preistorie
Autor: Redacția
🗓️ 20 mai 2026

Timp de decenii, mulți paleoarheologi au crezut că neanderthalienii au dispărut în mare parte pentru că pur și simplu nu erau suficient de inteligenți pentru a concura cu rudele lor Homo sapiens. Totuși, dovezile istorice tot mai numeroase sugerează că realitatea era departe de această idee.

O descoperire recentă contribuie la îmbunătățirea reputației neanderthalienilor. Aceste hominide antice știau când și cum să consume în siguranță fructe de mare, posibil cu mii de ani înaintea rudelor lor umane moderne, informează Popular Science.

Descoperirile, publicate în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, se concentrează asupra neanderthalienilor care au trăit în peștera Los Aviones, în actuala Cartagena, Spania.

Cercetătorii au descoperit resturile unor moluște vechi de 115.000 de ani, care fuseseră în mod clar colectate pentru hrană. Acest lucru contrazice teoriile anterioare despre neanderthalieni, conform cărora aceștia aveau dificultăți în adaptarea la mediile de coastă și în folosirea resurselor marine.

Peștera Los Aviones din Spania (© ICTA-UAB)

Mai mult, neanderthalienii de aici nu consumau fructe de mare în cantități mari tot timpul. În schimb, știau să profite la maximum de ele între noiembrie și aprilie, în timpul anotimpului rece.

„Consumau resurse marine pe tot parcursul anului, dar aveau o preferință foarte clară pentru lunile de toamnă și iarnă”, a explicat Asier García-Escárzaga, coautor al studiului și arheolog la Institutul de Știință și Tehnologie a Mediului din cadrul Universitat Autònoma de Barcelona din Spania.

García-Escárzaga spune că acest tipar sezonier, întâlnit adesea și la populațiile umane mai moderne din Europa, nu era o coincidență. Ciclul de reproducere din timpul iernii al multor moluște duce și la cantități mai mari de carne, precum și la un gust și o textură mai bune. Lunile de vară cresc riscurile pentru sănătate, precum contaminarea cu alge toxice sau alterarea rapidă.

Dar cum au reușit cercetătorii să determine exact când au fost colectate aceste fructe de mare?

Totul ține de carbonatul din cochiliile moluștelor și de nivelurile lor izotopice de oxigen. Aceste niveluri fluctuează în funcție de temperatura apei mării și funcționează ca un „termometru preistoric”, potrivit lui García-Escárzaga.

Descoperirile arată că neanderthalienii de pe coastele Spaniei aveau o dietă diversificată, bazată pe proteine marine de înaltă calitate, bogate în Omega-3 și zinc, ambele benefice pentru sănătatea reproductivă și dezvoltarea creierului.

Având în vedere acest lucru, este foarte posibil ca cei mai apropiați strămoși evolutivi ai oamenilor să fi influențat chiar și pasiunea noastră actuală pentru fructele de mare.

„Ceea ce observăm la Los Aviones este o strategie de subzistență complet modernă”, au scris García-Escárzaga și colegii săi în studiu.

