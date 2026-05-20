Trusă medicală descoperită la Pompeii, lângă o victimă a erupției Muntelui Vezuviu

Un bărbat care a murit la Pompeii în timpul erupției Muntelui Vezuviu din anul 79 d.Hr. avea asupra sa o trusă medicală în momentul în care și-a pierdut viața, potrivit unei noi analize a mulajului corpului său. Trusa medicală indică faptul că acesta era probabil medic — un „medicus” în latină.

Bărbatul era unul dintre cei 13 oameni care au murit în timp ce se adăposteau într-o vie din Pompeii, denumită ulterior „Grădina Fugarilor”. Însă, în loc să găsească refugiu, grupul a fost surprins de o explozie de gaze mortale, probabil dioxid de carbon și dioxid de sulf, precum și de cenușa vulcanică, care a ucis mii de oameni în Pompeii și în orașul apropiat Herculaneum, informează Live Science.

Pompeii a fost descoperit în secolul al XVI-lea, însă cea mai mare parte a cercetărilor științifice asupra orașului roman de coastă au fost realizate mult mai recent. În 1961, au fost realizate mulaje din ipsos ale golurilor lăsate în cenușă de corpurile victimelor vulcanului din Grădina Fugarilor — unele dintre aproximativ 104 mulaje ale victimelor realizate la Pompeii.

Noile examinări arată că bărbatul transporta instrumente chirurgicale și alte „unelte ale meseriei sale”, potrivit comunicat de presă al Parcului Arheologic din Pompeii.

Totuși, nu se știe dacă intenționa să trateze persoane afectate de erupție sau dacă încerca pur și simplu să scape de dezastru.

„Acest om și-a luat instrumentele cu el pentru a fi pregătit să își reconstruiască viața în altă parte, datorită profesiei sale, dar poate și pentru a-i ajuta pe alții”, a declarat Gabriel Zuchtriegel, directorul Parcului Arheologic Pompeii.

Erupția devastatoare

Erupția Vezuviului a ucis aproximativ 2.000 de oameni în Pompeii și în orașele din apropiere, deși arheologii cred acum că mulți alții au reușit să scape. Evenimentul a fost studiat pe larg, în parte datorită conservării remarcabile a numeroaselor aspecte ale vieții romane sub straturile de cenușă. Martorii au lăsat și relatări scrise despre erupție.

Potrivit comunicatului de presă, o mică cutie realizată din „material organic” (posibil piele) a fost găsită într-unul dintre mulajele din ipsos realizate în timpul excavării Grădinii Fugarilor, în 1961. Cu toate acestea, conținutul cutiei a rămas un mister până acum.

Trusă medicală, cercetată de arheologi

Noua investigație, care a utilizat radiografii și scanări CT, a dezvăluit că în cutie se aflau mai multe instrumente metalice mici, considerate unelte chirurgicale, precum și o tăbliță din ardezie, probabil folosită pentru prepararea medicamentelor din ingrediente precum mierea, vinul, oțetul și extracte din plante. Cutia era închisă cu un mecanism bazat pe o roată dințată.

Aceste descoperiri indică faptul că bărbatul era un „medicus” instruit în medicină și chirurgie, se arată în comunicat. Sclavii greci educați ocupau uneori acest rol, însă până la momentul erupției Vezuviului, când Titus era împărat roman, medicina avea un statut mai ridicat. Iulius Cezar acordase cetățenie romană tuturor medicilor în anul 46 î.Hr.

Practica medicinei era apreciată de romanii bogați, însă chirurgia, considerată o ultimă soluție, implica riscuri serioase, nu existau antibiotice și nici anestezie modernă, iar pacienții mureau adesea din cauza infecțiilor. În plus, cauzele bolilor nu erau bine înțelese, boli precum malaria erau considerate rezultatul „aerului rău” (conform teoriei grecești a „miasmei”), iar tratamentele medicale romane se ocupau adesea de presupuse blesteme și spirite malefice.

