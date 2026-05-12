Peste 100 de table de joc săpate în piatră, descoperite în ruinele orașului antic Ptolemais

Ruinele orașului antic Ptolemais, unul dintre cele mai mari centre grecești din Antichitate, ascund o descoperire arheologică neobișnuită: peste o sută de table de joc săpate în piatră.

Acestea au fost identificate de Zofia Kowarska, arheolog de la Universitatea din Varșovia, după reluarea cercetărilor arheologice în anul 2023, întrerupte timp de aproape cincisprezece ani din cauza războiului din Libia. Descoperirile oferă o imagine fascinantă asupra vieții cotidiene a păstorilor care au ocupat ruinele orașului după abandonarea acestuia, relatează La Brujula Verde.

Ptolemais, cunoscut astăzi sub numele arab Tolmeita, se află în regiunea Cirenaica din nord-estul Libiei. Orașul a fost fondat între sfârșitul secolului al IV-lea î.Hr. și începutul secolului al III-lea î.Hr., iar existența sa a continuat până la cucerirea arabă din secolul al VII-lea d.Hr. În prezent, cercetările arheologice se concentrează pe mai multe zone ale sitului, inclusiv acropola, ruinele subacvatice și inventarierea sistematică a acestor suprafețe de joc gravate în piatră.

Inițial, cercetătoarea se aștepta să găsească doar câteva exemple, însă numărul lor a depășit rapid o sută. Uneori, într-un singur loc, au fost descoperite zeci de table una lângă alta. Acestea sunt gravate pe blocuri de calcar, fragmente de coloane de marmură sau pereții clădirilor antice și sunt răspândite în special în partea estică a orașului.

Tablele de joc sunt alcătuite din mici cavități circulare dispuse în grile pătrate sau dreptunghiulare. Cele mai simple au o structură de trei pe trei, dar există și variante mai complexe, precum cinci pe cinci, șase pe șase sau șapte pe șapte. Dimensiunile lor variază de la câțiva centimetri până la suprafețe mai mari. Deși este dificil de stabilit exact perioada în care au fost realizate, cercetătorii sunt siguri că ele au fost sculptate după abandonarea orașului, când Ptolemais devenise deja o ruină.

Modelele descoperite seamănă cu alte jocuri identificate în Africa de Nord, Africa Centrală și Orientul Mijlociu. Unele variante sunt asemănătoare jocului mancala, foarte răspândit pe continentul african. Interesant este faptul că tradiția acestor jocuri a supraviețuit parțial până astăzi.

Un locuitor vârstnic din Tolmeita i-a descris cercetătoarei două tipuri de jocuri încă practicate ocazional: unul similar cu „X și zero”, iar altul asemănător damei, în care scopul era capturarea pieselor adversarului.

Piesele folosite în joc puteau fi orice obiecte disponibile: pietre, fragmente de ceramică, semințe, bucăți de sticlă etc. Important era doar ca piesele celor doi jucători să poată fi diferențiate.

Arheologii cred că principalii utilizatori ai acestor table erau păstorii nomazi sau sezonieri care foloseau ruinele drept adăpost și puncte de observație pentru turmele lor. Tablele sunt amplasate mai ales pe structuri înalte sau în colțurile clădirilor, locuri care ofereau vizibilitate bună asupra împrejurimilor. În timp ce animalele pășteau, păstorii își petreceau timpul jucându-se.

Descoperirea demonstrează modul în care oamenii au transformat ruinele unui mare oraș greco-roman într-un spațiu al vieții cotidiene și al divertismentului. Totodată, cercetătorii avertizează că tradițiile acestor jocuri riscă să dispară, fiind înlocuite treptat de divertismentul modern, precum jocurile pe telefonul mobil.

Locuitori din Tolmeita, îmbrăcați în costume tradiționale, joacă un joc pe zidurile Pieței Cisternei din Ptolemais (© Piotr Jaworski)

