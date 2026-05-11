Un rug funerar antic, descoperit de arheologi în apropierea coastei Mării Nordului

Arheologii britanici au descoperit urmele unui rug funerar antic în estul Angliei, în apropierea coastei Mării Nordului. Solul înnegrit și fragmentele de os ars au fost găsite într-un șanț circular, care fusese cândva acoperit de un tumul distrus ulterior de lucrările agricole.

Cele mai multe dintre rămășițele umane au fost probabil transferate într-o urnă pentru a fi îngropate într-un alt loc. Rugul funerar nu a fost încă datat, însă cercetătorii suspectează că datează din Epoca Bronzului, deoarece o altă incinerare descoperită în sit a fost atribuită aceleiași perioade.

Cărbunele și materialul vegetal ars din sol vor fi, de asemenea, analizate pentru a oferi mai multe informații despre ritual, statutul persoanei incinerate, combustibilul folosit și mediul local din acea perioadă.

Deși situl aflat în zona numită Goose Hill a fost folosit ca teren de antrenament în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, ceea ce a provocat unele perturbări, descoperirea este considerată atât rară, cât și importantă.

„Plănuim, de asemenea, să realizăm un studiu al cărbunelui și al resturilor vegetale arse, precum și să analizăm eventualele obiecte depuse pe rug împreună cu defunctul. Dorim să stabilim cât mai multe despre ritual, de la statutul persoanei până la combustibilul utilizat și mediul local din acea vreme.

Un rug funerar anglo-saxon a fost descoperit într-un cimitir aflat la aproximativ 8 km sud-vest, la Snape, însă în jurul acestei perioade nu există dovezi de activitate la Goose Hill. Cel mai probabil, rugul nostru se va dovedi a fi preistoric, posibil din Epoca Bronzului sau Epoca Fierului”, a declarat un purtător de cuvânt al Oxford Cotswold Archaeology, conform The East Anglian Daily Times.

