Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Un rug funerar antic, descoperit de arheologi în apropierea coastei Mării Nordului (© Oxford Cotswold Archaeology)

Un rug funerar antic, descoperit de arheologi în apropierea coastei Mării Nordului

📁 Antichitate
Autor: Redacția
🗓️ 11 mai 2026

Arheologii britanici au descoperit urmele unui rug funerar antic în estul Angliei, în apropierea coastei Mării Nordului. Solul înnegrit și fragmentele de os ars au fost găsite într-un șanț circular, care fusese cândva acoperit de un tumul distrus ulterior de lucrările agricole.

Cele mai multe dintre rămășițele umane au fost probabil transferate într-o urnă pentru a fi îngropate într-un alt loc. Rugul funerar nu a fost încă datat, însă cercetătorii suspectează că datează din Epoca Bronzului, deoarece o altă incinerare descoperită în sit a fost atribuită aceleiași perioade.

Cărbunele și materialul vegetal ars din sol vor fi, de asemenea, analizate pentru a oferi mai multe informații despre ritual, statutul persoanei incinerate, combustibilul folosit și mediul local din acea perioadă.

Deși situl aflat în zona numită Goose Hill a fost folosit ca teren de antrenament în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, ceea ce a provocat unele perturbări, descoperirea este considerată atât rară, cât și importantă.

Foto: © Oxford Cotswold Archaeology
Foto: © Oxford Cotswold Archaeology

Plănuim, de asemenea, să realizăm un studiu al cărbunelui și al resturilor vegetale arse, precum și să analizăm eventualele obiecte depuse pe rug împreună cu defunctul. Dorim să stabilim cât mai multe despre ritual, de la statutul persoanei până la combustibilul utilizat și mediul local din acea vreme.

Un rug funerar anglo-saxon a fost descoperit într-un cimitir aflat la aproximativ 8 km sud-vest, la Snape, însă în jurul acestei perioade nu există dovezi de activitate la Goose Hill. Cel mai probabil, rugul nostru se va dovedi a fi preistoric, posibil din Epoca Bronzului sau Epoca Fierului”, a declarat un purtător de cuvânt al Oxford Cotswold Archaeology, conform The East Anglian Daily Times.

Mai multe pentru tine...
Mormântul descoperit de arheologii polonezi în deșertul Bayuda din nord-estul Sudanului (© Ewa Lesner)
O înmormântare de 4.000 de ani îi nedumerește pe arheologi: „Nu cunoaștem un caz similar”
Interiorul dolmenului Menga (© Pedro J Pacheco / Wikimedia Commons)
Morminte medievale, descoperite în interiorul unui monument funerar neolitic
688959088 1276051951283029 6386597482257412395 n jpg
Descoperire rară: mormânt avar cu cal, găsit la Timișoara
5355 jpg
Manuscris uitat într-o bibliotecă din Roma: o fereastră spre începuturile limbii engleze
Barbari la Roma (© Rawpixel)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Viața și moartea la frontiera fostului Imperiu Roman, după căderea Romei
Arheologii cercetează o peșteră din Pirinei care a fost folosită de oamenii preistorici timp de peste patru milenii (© IPHES-CERCA)
📁 Preistorie
Peștera în care oamenii preistorici au prelucrat cupru timp de 4.000 de ani
Sir Francis Drake. Portret de Jodocus Hondius I, din 1583 (© Wikimedia Commons)
📁 Piraţi şi oceane
Navă italiană aproape intactă, scufundată de Francis Drake, descoperită în Golful Cádiz
Lootsi cog webp
📁 Istorie Medievală Universală
Corabie medievală descoperită sub Tallinn, cu busolă de 600 de ani
Crannogul din Loch Bhorgastail (© University of Southampton)
📁 Preistorie
Arheologii dezvăluie secretele unei insule preistorice create de oameni
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială (© Facebook / Pompeii - Parco Archeologico)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială
Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, principele domnitor al României (© Arhivele Naționale ale României, Colecția Stampe, 476)
📁 Istorie Modernă Românească
160 de ani de la urcarea pe tronul României a principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen
Cercetători de la Muzeul Național al Danemarcei și Universitatea din Copenhaga au analizat, identificat și digitizat o mare colecție de tăblițe cuneiforme (© Troels Pank Arbøll)
📁 Antichitate
Tăblițe de lut vechi de 4.000 de ani inscripționate cu vrăji magice… și note de plată pentru bere