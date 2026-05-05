Descoperire rară: mormânt avar cu cal, găsit la Timișoara

📁 Antichitate
Autor: Ciprian Plăiaşu
🗓️ 5 mai 2026

Lucrările de infrastructură continuă să aducă la lumină fragmente importante din trecutul Europei Centrale și de Est. În timpul cercetărilor arheologice preventive desfășurate pe traseul viitoarei Centuri Timișoara Vest, specialiștii au identificat un complex funerar datat în secolele VI–VII d.Hr., atribuit populațiilor avare, informeaza turismistoric.ro 

Descoperirea se înscrie într-un tip de context arheologic relativ rar și spectaculos, asociat elitelor militare ale epocii.

image

Un războinic și calul său, înhumați împreună

Elementul central al descoperirii este înhumarea unui călăreț alături de calul său, practică specifică populațiilor avare – comunități de origine stepică, cunoscute pentru mobilitatea și forța lor militară în perioada migrațiilor.

Această formă de înmormântare nu era una obișnuită, ci reflecta statutul social ridicat al individului. Calul, esențial în viața și identitatea războinicului, era considerat un companion indispensabil chiar și în lumea de dincolo.

image

Artefacte prețioase și indicii despre statut

Inventarul funerar descoperit include obiecte realizate din aur, argint și bronz, elemente care întăresc ipoteza că persoana înhumată aparținea unei elite militare sau aristocratice.

Astfel de piese nu aveau doar rol utilitar, ci și simbolic, fiind asociate prestigiului și poziției sociale. În lumea avară, bogăția și echipamentul funerar erau expresii directe ale rangului.

Avarii și epoca migrațiilor

Avarii au fost o populație de origine asiatică, care a ajuns în Europa în secolul al VI-lea și a dominat vaste teritorii din Europa Centrală și de Est timp de mai multe secole. Organizați într-un sistem politico-militar puternic, aceștia au influențat semnificativ evoluția regiunii, inclusiv spațiul actual al României.

Descoperirile arheologice precum cea de la Timișoara contribuie la înțelegerea modului de viață, a structurilor sociale și a practicilor funerare ale acestor comunități.

image

Cercetări în curs pe șantierul de infrastructură

Intervenția arheologică este realizată de specialiștii Muzeul de Istorie din Satu Mare, în conformitate cu legislația privind protejarea patrimoniului.

Cercetările continuă în paralel cu lucrările pregătitoare pentru infrastructură, într-un exemplu clasic de colaborare între dezvoltarea modernă și conservarea trecutului.

Un trecut care iese la lumină

Astfel de descoperiri demonstrează încă o dată că marile proiecte de infrastructură nu sunt doar investiții în viitor, ci și oportunități de a recupera și înțelege trecutul. Sub straturile de pământ ale Banatului continuă să se afle povești încă nedescoperite, iar fiecare intervenție arheologică aduce noi piese într-un puzzle istoric complex.

Credit foto DRDP Timişoara

