Mormântul unui copil, descoperit în județul Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist)

Un mormânt rar, descoperit de arheologi în Neamț, pe traseul viitoarei autostrăzi A7

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 27 mai 2026

Arheologii din județul Neamț au descoperit un mormânt rar, care conținea rămășițele unui copil, pe traseul viitoarei autostrăzi A7, a anunțat arheologul Vasile Diaconu.

„O descoperire frumoasă și rară a fost realizată anul trecut în județul Neamț, pe traseul viitoarei autostrăzi A7, de echipa de tineri arheologi de la Vanderlay Arheo SRL. Este vorba despre un complex funerar, care conținea rămășițele unui copil. În zona abdomenului au fost identificate și recuperate, prin grija arheologilor, mai multe fragmente de la o piesă de port (curea? acoperământ pentru cap?), realizată din piele, dar care a fost decorată prin mai multe cusături ale unor elemente florale. În partea dreaptă a imaginii (foto sus) puteți vedea și un detaliu la microscop al acestei cusături. Defunctul a fost orientat cu capul spre sud, ceea ce ar putea exclude ritul creștin de înhumare”, notează arheologul Vasile Diaconu, pe pagina personală de Facebook.

Conform sursei citate, cercetătorii vor analiza și restul materialelor descoperite în acest complex, pentru a avea o încadrare cronologică precisă.

„În următoarea perioadă urmează să analizăm și restul materialelor provenite din acest complex, pentru a avea o încadrare cronologică precisă a acestui mormânt, dar care, în esență, este o raritate. Dacă putem găsi un colaborator care să facă o analiză a cusăturii și a fibrelor folosite, ar fi perfect.  Iată de ce este fascinantă arheologia”, adaugă arheologul.

