Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Foto: Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist

Jocurile dacilor: Două jetoane, realizate din fragmente ceramice, descoperite în Neamț

📁 Dacia antică
Autor: Redacția
🗓️ 12 martie 2026

Arheologii din Neamț au descoperit două jetoane, realizate din fragmente ceramice, care erau folosite de daci în jocuri pe care astăzi le-am numi „de societate”.

Conform arheologului Vasile Diaconu, cele două piese au fost descoperite în două așezări ale dacilor liberi, din secolele II-III p. Chr.

Dacii practicau și jocuri, pe care astăzi le-am numi de societate, și ale căror evidențe le întâlnim destul de rar în siturile arheologice. În imaginea alăturată sunt două jetoane, realizate din fragmente ceramice, care erau folosite în astfel de jocuri (lat. - tabula lusoria). Cele două piese provin din două așezări ale dacilor liberi, datate în sec. II-III p. Chr., din zona de nord-est a județului Neamț.  Despre jocurile dacilor a scris și regretatul cercetător V. Mihailescu-Bîrliba (Arheologia Moldovei, 39, 2016), dar și colegul G. D. Hânceanu”, scrie arheologul Vasile Diaconu, pe pagina personală de Facebook.

Foto sus: Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist

Mai multe pentru tine...
Când au intrat dacii pe scena istoriei? jpeg
Când au intrat dacii pe scena istoriei?
Structuri sociale în Dacia antică jpeg
Structuri sociale în Dacia antică
reconstituire cetatea blidaru jpg jpeg
„Dacii trăiesc nedezlipiți de munți“
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
arabela si casa png
📁 Patrimoniu în pericol
Crimă pe strada Ernest Broșteanu. Casa de la nr. 25 și misterul Arabelei Armășescu care bântuie
O reprezentare artistică a lui Graecopithecus freybergi, în mediul său natural, savana care exista în urmă cu 7,2 milioane de ani, în zona Atenei contemporane (© Facebook / Velizar Simeonovski)
📁 Preistorie
Primul strămoș uman a apărut în Balcani? O fosilă ar putea rescrie istoria originilor umane
lyme
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Căpușele, Lyme și misterul bolii Lyme: ce spun documentele declasificate
Portretele a 11 principi ai Transilvaniei, restaurate la Sibiu (© Muzeul Național Brukenthal)
📁 Muzeele României
Portretele a 11 principi ai Transilvaniei, restaurate la Sibiu
Monumental stone pavement e1772900038611 jpg
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Descoperire spectaculoasă sub un hotel din Barcelona: forumul roman ar putea avea o altă orientare
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"
Kryptohadros kallaiae, un nou dinozaur descoperit în Țara Hațegului (© Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Un dinozaur „ascuns” timp de 130 de ani, descoperit în Țara Hațegului
Stone Age boy in Sweden webp
📁 Preistorie
Mister din preistorie: copil îngropat cu coroană de pene de ciocănitoare și cu blănuri alese în Suedia