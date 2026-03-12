Jocurile dacilor: Două jetoane, realizate din fragmente ceramice, descoperite în Neamț

Arheologii din Neamț au descoperit două jetoane, realizate din fragmente ceramice, care erau folosite de daci în jocuri pe care astăzi le-am numi „de societate”.

Conform arheologului Vasile Diaconu, cele două piese au fost descoperite în două așezări ale dacilor liberi, din secolele II-III p. Chr.

„Dacii practicau și jocuri, pe care astăzi le-am numi de societate, și ale căror evidențe le întâlnim destul de rar în siturile arheologice. În imaginea alăturată sunt două jetoane, realizate din fragmente ceramice, care erau folosite în astfel de jocuri (lat. - tabula lusoria). Cele două piese provin din două așezări ale dacilor liberi, datate în sec. II-III p. Chr., din zona de nord-est a județului Neamț. Despre jocurile dacilor a scris și regretatul cercetător V. Mihailescu-Bîrliba (Arheologia Moldovei, 39, 2016), dar și colegul G. D. Hânceanu”, scrie arheologul Vasile Diaconu, pe pagina personală de Facebook.

Foto sus: Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist

Mai multe pentru tine...