Neanderthalienii au folosit unelte surprinzătoare: dinții de rinocer

Urmele descoperite pe dinți fosilizați de rinocer găsiți în peșteri din Franța și Spania indică faptul că aceștia au fost folosiți cândva ca unelte multifuncționale, rezistente și potrivite pentru muncă grea.

Un nou studiu arată că acești neanderthalienii foloseau molarii masivi pentru modelarea uneltelor din piatră și pentru prelucrarea diferitelor materiale, precum fibre vegetale sau piei, informează Science News.

Rinocerii nu mai trăiesc în sălbăticie în Europa. Însă, în urmă cu aproximativ 100.000 de ani, neanderthalienii coexistau cu mai multe specii. Noua cercetare, publicată în ediția din mai a revistei Journal of Human Evolution, arată că dinții de rinocer erau unelte versatile pe care acești hominizi le utilizau în diverse scopuri, profitând de duritatea, robustețea și rezistența lor.

Arheologii știau de mult timp că neanderthalienii foloseau resturi animale, precum oase și coarne, drept ciocane sau retușoare pentru a-și menține uneltele de piatră ascuțite, însă puține studii s-au concentrat asupra dinților.

În peștera El Castillo din Spania și la Pech-de-l’Azé II din Franța, cercetătorii au descoperit dinți cu șanțuri, crestături, urme de alunecare și zgârieturi, indicând lovituri repetate. Analiza microscopică a dinților a arătat că aceste semne nu au fost provocate de masticație sau de alte deteriorări naturale, înainte ori după moarte.

Folosind dinți moderni de rinocer proveniți din rezervații zoologice, cercetătorii au recreat activități pe care neanderthalienii le-ar fi putut desfășura frecvent, precum utilizarea dinților drept ciocane pentru modelarea uneltelor de piatră și drept nicovale pentru tăierea fibrelor vegetale și a pielii. Experimentele au produs deteriorări foarte asemănătoare cu cele observate pe fosile.

În ciuda greutății și dimensiunilor considerabile ale molarilor de rinocer, în unele cazuri de până la 380 de grame, cercetătorii au descoperit că aceștia erau surprinzător de eficienți. Dinții mai mari, cu suprafețe mai plate, s-au dovedit cei mai eficienți, oferind o platformă stabilă și durabilă pentru activități de precizie, relatează autorii studiului.

Pe baza tipului de dinte care prezenta urmele, cercetătorii cred că neanderthalienii făceau selecții deliberate, alegând dinți cu dimensiunea sau forma potrivită pentru sarcina respectivă.

Descoperirea adaugă o nouă dimensiune înțelegerii noastre asupra complexității cognitive a neanderthalienilor. Numai în peștera El Castillo au fost găsiți 202 dinți de rinocer, dintre care 25 prezentau urme de utilizare, ceea ce indică un comportament intenționat, care depășește simplul oportunism.

Pe măsură ce antropologii continuă să studieze stilul de viață al neanderthalienilor, amploarea reală a capacităților lor cognitive rămâne un subiect intens dezbătut. Unii cercetători descoperă dovezi tot mai convingătoare care sugerează că neanderthalienii posedau gândire simbolică, o trăsătură considerată cândva exclusivă oamenilor moderni.

Foto sus: Rinocerul cu nas îngust, Stephanorhinus hemitoechus, era comun în Europa de Vest înainte de a dispărea acum aproximativ 40.000 de ani. Arheologii au descoperit dovezi că neandertalienii îl mâncau și își foloseau dinții în diverse scopuri (© DiBgd / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)

Mai multe pentru tine...