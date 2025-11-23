Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Homo neanderthalensis, reconstrucție la Muzeul de Istorie Naturală din Viena (© Jakub Hałun / Wikimedia Commons)

Au avut neanderthalienii credințe religioase?

📁 Preistorie
Autor: Redacția

Neanderthalienii au lăsat în urmă diverse indicii despre viețile lor enigmatice. Însă se știe mai puțin despre latura lor spirituală. Unii arheologi și antropologi cred că aceste rude apropiate ale oamenilor moderni ar fi putut practica activități considerate ritualice sau sacre.

De exemplu, știm că neanderthalienii își îngropau morții, acumulau cranii de animale în peșteri în scopuri aparent simbolice, realizau artă rupestră și gravau desene simbolice pe oase de urs. Ei smulgeau, de asemenea, pene de la păsări, posibil pentru a le folosi ca podoabe, și probabil utilizau gheare de vultur drept pandantive. Uneori practicau canibalismul, ceea ce i-a determinat pe cercetători să speculeze dacă acest comportament avea motivații rituale, relatează Live Science.

Însă experții au opinii diverse cu privire la posibilele credințe religioase ale neanderthalienilor. O parte din dezbatere este generată de definiția termenului „religie”, susține Live Science.

Definițiile religiei variază, dar includ adesea credința în entități supranaturale, precum zeitățile, și practici organizate realizate pentru a interacționa cu acestea. Dar erau neanderthalienii capabili de astfel de credințe?

„Dacă prin «religie» ne referim la comportamente rituale direcționate către agenți supranaturali, atunci da, cred că neanderthalienii erau religioși”, a declarat Patrick McNamara, profesor de neurologie la Facultatea de Medicină a Universității Boston, care a efectuat ample cercetări privind evoluția creierului uman și neuroștiința religiei.

„Credințele și comportamentele lor religioase erau foarte probabil apropiate de ceea ce numim «șamanism», o formă vizionară de experiență religioasă”, precizează McNamara.

Există acum „dovezi foarte bune că practicau canibalism ritual și că își îngropau morții și că realizau o practică ritualică - asemenea șamanilor - de a pătrunde în adâncul peșterilor și de a construi «altare» ritualice formate din cranii aranjate circular”, a spus McNamara.

De asemenea, McNamara precizează că neanderthalienii „venerau ursul ca divinitate”, menționând că „există mai multe situri arheologice asociate neanderthalienilor unde cranii de urs sunt aranjate în altare rituale în peșteri”.

Alți cercetători, însă, au spus că, deși neanderthalienii ar fi putut avea unele experiențe religioase, acestea ar fi fost diferite de cele ale lui Homo sapiens de astăzi. Robin Dunbar, profesor emerit de psihologie evoluționistă la Universitatea Oxford, a declarat pentru Live Science prin email că nu este convins „că aveau credințe religioase în sensul în care le avem noi”.

Dunbar nu crede că neanderthalienii ar fi putut dezvolta o religie în sensul modern, cu sisteme de credințe și teologii distincte.

Totuși, neanderthalienii probabil aveau unele experiențe religioase, posibil în forma unor „experiențe ale misterului și magiei și un profund sentiment de implicare”, a spus Dunbar.

„Nu ai nevoie de o teologie pentru asta, dar experiența este foarte reală”, precizează Dunbar.

Margaret Boone Rappaport, antropolog care a coautor al volumului The Emergence of Religion in Human Evolution, a declarat pentru Live Science că, deși neanderthalienii „ar fi putut practica unele forme de ritual, probabil nu aveau capacitățile neurocognitive avansate necesare pentru o religie complexă, de tip modern, sau pentru «gândirea teologică».”

Karel Kuipers, arheolog și doctorand la Universitatea Leiden din Țările de Jos, a cărui cercetare se concentrează pe neanderthalieni și pe modul în care îi studiem, a spus că nu știm dacă aceștia aveau credințe religioase.

„Este foarte dificil să înțelegem cum vedeau ei lumea”, a declarat Kuipers pentru Live Science. Trebuie să fim prudenți în a atribui un context spiritual comportamentelor neanderthaliene, a adăugat el. De pildă, în timp ce oamenii de azi ar putea asocia îngroparea morților cu un ritual funerar și cu religia, este posibil ca pentru neanderthalieni aceasta să fi fost doar o modalitate practică de a se debarasa de un corp în descompunere.

Foto sus: Homo neanderthalensis, reconstrucție la Muzeul de Istorie Naturală din Viena (© Jakub Hałun / Wikimedia Commons)

