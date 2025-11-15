Ce mâncau neanderthalienii?

Neanderthalienii erau consumatori de carne, dar noi analize arată că dietele lor includeau și alte tipuri de hrană.

Deși există multe dovezi că neanderthalienii consumau regulat carne, un număr tot mai mare de cercetări arată că rudele noastre evolutive apropiate consumau și alte părți ale animalelor, pe lângă carne, cum ar fi grăsimea extrasă din măduva osoasă, precum și alte alimente, inclusiv fistic, linte și mazăre sălbatică.

Oamenii de știință pot estima proporțiile diferitelor alimente consumate de oamenii preistorici analizând numărul atomilor cu un număr variabil de neutroni în nucleu, cunoscuți sub numele de izotopi, precum carbon-13 și azot-15. Izotopii consumați de oameni se păstrează în dinți și oase. Aceștia acționează ca amprente chimice care dezvăluie ce au mâncat oamenii și animalele în urmă cu mii de ani.

„Mai multe studii independente de izotopi converg acum spre aceeași concluzie”, a declarat într-un e-mail pentru Live Science Ludovic Slimak, paleoantropolog la Universitatea din Toulouse, Franța, și autor al volumului „The Naked Neanderthal” (Penguin Books, 2023) și „The Last Neanderthal: Understanding How Humans Die” (Polity, 2025). „Neanderthalienii prezintă în mod constant semnăturile izotopice ale carnivorelor de top.”

De exemplu, la situl Gabasa din Spania, analizele de izotopi de calciu, stronțiu și zinc au arătat că neanderthalienii erau hipercarnivori care supraviețuiau în principal datorită cărnii și măduvei osoase. Din câte știm, neanderthalienii erau prădători de vârf, a spus Slimak, asemănători cu lupii și hienele, care se află în vârful lanțului trofic fără prădători naturali.

Această idee este susținută de studii anterioare ale izotopilor de azot, a spus Hervé Bocherens, șeful grupului de cercetare în biogeologie de la Universitatea din Tübingen, Germania.

Azotul există în două forme stabile, sau izotopi: azot-14 și mai rarul azot-15. Când animalele mănâncă alte animale, azot-15, mai greu, se acumulează lent în corpul lor. Asta înseamnă că animalele carnivore au mai mult azot-15 decât cele ierbivore.

„În majoritatea specimenelor de neanderthalieni analizate, conținutul de azot-15 era mai mare decât cel măsurat la carnivorele mari, precum leii de peșteră, hienele de peșteră sau lupii”, a spus Bocherens într-un e-mail pentru Live Science. „Concluzia a fost că neanderthalienii erau ‘mai carnivori decât carnivorele’ (hipercarnivori).”

Totuși, a adăugat el, această interpretare este prea simplistă. Nivelurile de azot pot varia în funcție de ce animale mâncau neanderthalienii, nu doar de cantitatea de carne consumată.

„Mamuții lânoși prezintă constant cele mai ridicate niveluri de azot-15 dintre ierbivore, probabil din cauza consumului de plante cu niveluri ridicate de azot-15”, a spus Bocherens. Datele sugerează că neanderthalienii erau prădători care consumau o proporție mai mare de mamuți decât alte carnivore din ecosistem, a adăugat acesta.

Un studiu din 2025 a oferit o explicație diferită pentru nivelurile neobișnuit de ridicate de azot-15 la neanderthalieni: este posibil ca aceștia să fi mâncat viermi, fie accidental, în timp ce consumau carne în descompunere, fie intenționat.

„Atât carnea în descompunere, cât și, mai ales, viermii care se hrănesc cu această carne au niveluri ridicate de azot, iar orice neanderthalian care consuma regulat aceste alimente ar avea o semnătură izotopică ieșită din comun”, a declarat April Nowell, arheolog specializat în paleolitic și profesor de antropologie la Universitatea din Victoria, British Columbia.

Dar puteau neanderthalienii supraviețui cu o dietă exclusiv bazată pe carne?

„Nu ar fi putut, dacă aveau o fiziologie similară cu cea a oamenilor moderni, ceea ce este probabil”, a spus Bocherens.

Consumul prea mare de proteine fără suficiente grăsimi și carbohidrați, care furnizează cea mai mare parte a energiei noastre, poate duce la o afecțiune fatală numită intoxicație proteică.

Soluția lor, cred oamenii de știință, era grăsimea. La un sit vechi de 125.000 de ani din Germania, cercetătorii au găsit dovezi că neanderthalienii spărgeau sistematic oasele animalelor pentru a extrage grăsimea din măduvă. Creierele animalelor erau o altă sursă probabilă de grăsime, a spus Bocherens.

Când sunt consumate întreaga carcasă - inclusiv măduva și rezervele de grăsime - o dietă bazată pe carne este perfect viabilă, a spus Slimak.

Neanderthalienii mâncau mai mult decât carne și grăsime

Neanderthalienii ar fi putut găsi modalități creative de a-și echilibra nutriția. Ar fi putut să consume conținutul stomacului prăzii lor ierbivore, a spus Chris Stringer, cercetător în originea umană la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, într-un e-mail către Live Science.

Oamenii de știință sunt de acord că neanderthalienii consumau și plante atunci când acestea erau disponibile.

„Există dovezi ample privind consumul de plante de către neanderthalieni”, a spus Nowell.

Aceste dovezi includ resturi efective de plante descoperite în peșteri, urme microscopice lăsate pe unelte de piatră și chiar reziduuri vegetale conservate în placa dentară și în excremente fosilizate.

Resturi de alimente descoperite în actualul Israel sugerează că neanderthalienii mâncau leguminoase, ghinde și fistic, a spus Nowell. În Grecia și Irak, resturile vegetale indică faptul că aceștia înmuiau, zdrobeau și măcinau linte, nuci și ierburi - o formă de pregătire care ar fi putut elimina aromele amare. În Gibraltar, cercetătorii au găsit resturi carbonizate de plante comestibile, cum ar fi măsline sălbatice și semințe de pin. În Italia, granulele de amidon descoperite pe unelte de piatră sugerează că neanderthalienii făceau chiar un fel de făină.

În Peștera El Sidrón din Spania, analizele chimice ale plăcii dentare au arătat că neanderthalienii consumau plante precum coada-șoricelului și mușețelul, probabil în scopuri medicinale. Iar la un sit arheologic în aer liber numit El Salt, în Alicante, Spania, cercetătorii au găsit niveluri semnificative de steroli vegetali (grăsimi din plante similare colesterolului) în excremente de neanderthalieni fosilizate.

În regiunile mai calde, neanderthalienii ar fi cules o gamă mai largă de plante, inclusiv semințe, tuberculi și chiar curmale în cele mai calde zone, a spus Robert Power, cercetător la School of Archaeology, University College Dublin.

Deși neanderthalienii erau vânători iscusiți care se bazau în mare măsură pe alimente de origine animală, „ei își adaptau dieta în funcție de locul și perioada în care trăiau, ajustându-se la hrana locală și schimbându-se odată cu anotimpurile”, a spus Nowell.

Foto sus: Omul de Neanderthal, reconstituire la Muzeul de Istorie Naturală din Viena (© Wolfgang Sauber / Wikimedia Commons )

