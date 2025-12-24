Când s-a născut, de fapt, Iisus Hristos?

Nașterea lui Iisus Hristos este sărbătorită de milioane de creștini din întreaga lume de Crăciun. Totuși, majoritatea cercetătorilor sunt de acord că Iisus Hristos nu s-a născut pe 25 decembrie și nici măcar în anul 1 d.Hr.

Cercetătorii au speculat că Biserica Romano-Catolică a ales data de 25 decembrie deoarece aceasta coincide cu solstițiul de iarnă și cu Saturnalia, un festival dedicat zeului roman Saturn. De asemenea, potrivit savantului Ignacio L. Götz, în cartea sa „Jesus the Jew: Reality, Politics, and Myth – A Personal Encounter” (Christian Faith Publishing, 2019), Biserica ar fi putut prelua acest festival păgân popular, precum și sărbătorile de iarnă ale altor religii păgâne, alegând această zi pentru a celebra ziua de naștere a lui Iisus, informează Live Science.

Cu toate acestea, nimeni nu știe cu adevărat când s-a născut Iisus.

Unii cercetători cred că el s-a născut între anii 6 î.Hr. și 4 î.Hr., bazându-se parțial pe relatarea biblică despre regele Irod cel Mare. În încercarea de a-l ucide pe Iisus, regele ar fi ordonat moartea tuturor pruncilor de sex masculin sub vârsta de 2 ani care locuiau în apropierea Betleemului. Acest masacru ar fi avut loc cu puțin timp înainte de moartea lui Irod cel Mare, o dată care este controversată. Totuși, majoritatea cercetătorilor, inclusiv Peter Richardson și Amy Marie Fisher, în cartea lor „Herod: King of the Jews and Friend of the Romans: Second Edition” (Routledge, 2018), urmează data folosită de istoricii romani, care credeau că Irod a murit în anul 4 î.Hr.

Însă istoricii nu sunt de acord asupra anului real al morții lui Irod, iar mulți au susținut că masacrul pruncilor nu este altceva decât o legendă. În cartea sa „Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth” (Random House, 2013), autorul Reza Aslan a scris că masacrul ordonat de Irod a fost „un eveniment pentru care nu există nici măcar un strop de dovezi care să-l confirme în vreo cronică sau istorie a vremii, fie ea evreiască, creștină sau romană”.

Alți cercetători au încercat să coreleze „Steaua de la Betleem”, care ar fi vestit nașterea lui Iisus, cu evenimente astronomice reale pentru a determina anul nașterii sale. De exemplu, într-un articol din 1991 publicat în Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society, astronomul Colin Humphreys a propus că steaua legendară a fost, de fapt, o cometă cu mișcare lentă, înregistrată de observatorii chinezi în anul 5 î.Hr. Totuși, teoria lui Humphreys a fost între timp infirmată.

Luna nașterii lui Iisus a fost, de asemenea, un subiect de dezbatere. O teorie sugerează că Steaua de la Betleem ar fi putut fi rezultatul apropierii planetelor Venus și Jupiter, care au format o lumină strălucitoare pe cer, un eveniment rar ce a avut loc în iunie, în anul 2 î.Hr. O altă posibilitate este o conjuncție similară între Saturn și Jupiter, care a avut loc în octombrie, în anul 7 î.Hr.

Foto sus: Nașterea lui Iisus Hristos, reprezentată în Catedrala Națională din București (© MIHAIL / Wikimedia Commons)

