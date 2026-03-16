Momentul imposibil din Al Doilea Război Mondial: SUA și Wehrmacht contra Wafen SS

La începutul lunii mai 1945, în ultimele zile ale celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa, într-un mic castel din Alpii austrieci s-a petrecut una dintre cele mai neobișnuite confruntări militare din istorie. Pentru câteva ore, soldați ai armatei americane și militari germani din Wehrmacht au luptat cot la cot împotriva trupelor SS pentru a apăra un grup de prizonieri politici francezi.

Evenimentul a intrat în istorie sub numele de Battle of Castle Itter (Batalia de la Castelul Itter), iar scena sa principală a fost Itter Castle, o fortificație medievală din Tirol, Austria.

Un castel transformat în închisoare pentru elitele Franței

În timpul regimului nazist, Castelul Itter a fost transformat într-o anexă a sistemului de lagăre de concentrare. Spre deosebire de alte închisori ale Reichului, aici erau aduși prizonieri „de valoare”: politicieni și militari francezi capturați după ocuparea Franței.

Printre cei încarcerați se aflau:

fostul prim-ministru Édouard Daladier

fostul premier Paul Reynaud

generalul Maurice Gamelin

Marie-Agnès Cailliau, sora lui Charles de Gaulle

Castelul funcționa practic ca o „închisoare de lux”, însă în primăvara lui 1945 situația a devenit extrem de periculoasă.

Pe măsură ce Germania nazistă se prăbușea, disciplina se destrăma. Gardienii SS au început să abandoneze posturile, iar regiunea era plină de unități ale Waffen-SS care continuau să lupte fanatic, chiar și după ce războiul era practic pierdut.

Prizonierii de la Itter riscau să fie executați înainte de sosirea aliaților.

Un ofițer german decide să se întoarcă împotriva SS

În acest context haotic apare figura unui ofițer german neobișnuit: Josef Gangl, maior în Wehrmacht.

În ultimele zile ale războiului, Gangl colaborase deja cu rezistența austriacă pentru a evita distrugerea orașului Wörgl. Conștient că trupele SS din zonă puteau masacra prizonierii, el a decis să acționeze.

Singura șansă era să ceară ajutorul americanilor care avansau spre Tirol.

Întâlnirea improbabilă cu americanii

Gangl a luat legătura cu unitățile americane din apropiere și a ajuns la John C. 'Jack' Lee Jr., căpitan în armata SUA și comandant al unei unități de tancuri.

Pentru Lee, situația era incredibilă: un ofițer german îi cerea ajutorul pentru a apăra un castel plin cu prizonieri francezi împotriva SS.

Cu toate acestea, realitatea de pe teren era clară. Războiul se apropia de sfârșit, iar trupele SS deveniseră imprevizibile și periculoase chiar și pentru alți germani.

Lee a acceptat.

Apărarea castelului

Pe 5 mai 1945, o mică forță improvizată a ajuns la castel:

aproximativ 14 soldați americani

câțiva militari germani conduși de Gangl

membri ai rezistenței austriece

Un tanc Sherman american, poreclit “Besotten Jenny”, a fost plasat la intrarea castelului pentru a întări apărarea.

Curând, câteva zeci de soldați SS au înconjurat fortăreața și au lansat un atac.

Lupta a fost intensă. Tancul american a fost lovit și scos din luptă, iar atacatorii au încercat să spargă zidurile castelului.

În interior, situația era aproape surrealistă: soldați americani și germani împărțeau muniția, în timp ce unii dintre prizonierii francezi au pus mâna pe arme și au tras de la ferestre.

Moartea unui erou neașteptat

În timpul bătăliei, Josef Gangl a fost ucis de un lunetist SS în timp ce încerca să-l protejeze pe Paul Reynaud.

Pentru austrieci, el a devenit ulterior un erou al rezistenței anti-naziste.

