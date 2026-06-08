Politicile lui Iosif Stalin în timpul Marii Crize Economice

Stă scris în cărțile despre trecut că a început o cumplită recesiune în SUA și apoi a ajuns în întreaga lume. Nu era producție industrială, fabricile nu funcționau și dădeau faliment și astfel nivelul de trai s-a prăbușit. Totul a pornit de la viciile sistemului de producție capitalist și istoricii au găsit cele mai bune imagini pentru a ilustra nenorocirea universală. Unele dintre acestea, precum mama îngrijorată din SUA sau vărsarea laptelui în exces, au făcut carieră.

Realitatea a fost complet diferită de ceea ce au vrut să creioneze liderii politici și savanții. Problema a fost că un dictator cumplit a dereglat întreaga economie a unui adevărat imperiu prin tot felul de fantezii politice. Se zice că era sărăcie în lume, dar Moscova dispunea în anul 1927 de 586.000 de militari sub arme și aceștia solicitau resurse fără să producă mărfuri pentru propria susținere.

Se zice că era criză, dar Armata Roșie a început o întărire a rândurilor și efectivele au ajuns la 885.000 de militari. Pare puțin în raport cu dimensiunile Rusiei comuniste, dar bărbații în putere aveau nevoie de multe calorii pentru menținerea condiției fizice. Ofițerii chiar erau și mai mari consumatori de alimente și calitatea acestora sporea direct proporțional cu poziția în ierarhie. S-a ajuns în 1937 la un total de 1.100.000 de persoane, ceea ce era îngrozitor de mult. Ar fi fost suficient să formeze 76 de divizii de infanterie după standarde de război.

Stalin nu era mulțumit vreodată cu ceea ce avea în domeniul militar și s-a ajuns în august 1939 la pragul de două milioane de ofițeri, subofițeri și ostași. Armata Roșie creștea rapid și nu era loc de discuții privind recesiunea sau nivelul de trai. Se făcea totul pentru front și lupte grele erau duse împotriva Japoniei. Liderul de la Kremlin dispunea de efectivele necesare ducerii unui război într-o zonă periferică, dar erau pregătite și diviziile pentru ofensiva spre vest, ceea ce s-a întâmplat la 17 septembrie 1939. Începerea războiului permitea mobilizarea unui număr nelimitat de bărbați și procesul nu s-a mai oprit până-n 1945.

Întreținerea unei armate uriașe era o povară financiară deosebită și numai prin menținerea unui nivel de trai scăzut al întregii populații era posibilă supraviețuirea organismului militar. S-a spus că nu se făcea suficient în deceniul care a urmat prăbușirii bursei din New York, dar Stalin a pus pe picioare Armata Roșie în vederea desfășurării de operațiuni militare de anvergură.

Recesiunea a fost provocată de politicieni prin deciziile luate.

Foto sus: Afiș sovietic de propagandă (© Wikimedia Commons )

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