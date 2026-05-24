Iosif Vissarionovici Stalin și mobilizarea trupelor sovietice în iunie 1941

Ziua de 22 iunie 1941 a rămas una din cele mai amintite date din istoriografia mondială și istoricii din lagărul comunist au ajuns să scrie că vinovat de dezastrul Armatei Roșii a fost Iosif Stalin, dictatorul de la Kremlin fiind obsedat de problema trădării generalilor sovietici. Avea încredere în cuvintele lui Hitler și n-a ordonat realizarea mobilizării rezerviștilor și nici industria n-a fost trecută pe picior de război.

Armata Roșie avea diviziile de infanterie, cavalerie și de tancuri incomplete și a fost normal să fie înregistrată o prăbușire a liniei frontului în iunie 1941. Grav a fost că nu s-a reușit închegarea rezistenței până la porțile Moscovei. Kremlinul a permis criticarea dictatorului comunist pentru ceea ce a făcut înainte de 22 iunie 1941, dar apoi a fost prezentat ca un erou salvator al popoarelor sovietizate.

Stalin nu se pricepea la problemele militare și a fost normal să se producă un dezastru fără precedent în istorie. Ar fi fost simplu să fie efectuată mobilizarea rezerviștilor și aceștia ar fi completat dispozitivul defensiv de pe Linia Molotov sau de pe Linia Stalin. Ar fi fost completate și diviziile până la un efectiv de 14.500 de militari de toate gradele. Povestea a fost repetată și în tomurile stufoase apărute în Occident.

Realitatea a fost complet diferită de ceea ce au scris autorii renumiți și pasionați. Armata Roșie dispunea la 21 iunie 1941 de 5.500.000 de luptători și trebuie să se observe că depășea din punct de vedere numeric efectivele acumulate de inamic la granița de vest. Dotarea cu armament era uimitoare și tipurile de tunuri și tancuri existente în zona vestică depășeau potențialul inamicului. Wehrmachtul chiar avea tehnică perimată în raport cu ceea ce trimitea uzinele comuniste spre apus.

Istoricii din lumea contemporană au vrut să scrie numai pe gustul celor aflați la putere și s-a procedat la o micșorare a efectivelor trupelor sovietice pentru a se sugera că Armata Roșie n-a fost capabilă să lupte. Minciuna a fost folosită împreună cu omiterea unor fapte și cu folosirea unor termeni cu rol de diminuare pentru a se contura un adevărat dezastru organizatoric.

Adevărul era și este proastă marfă pentru mulți specialiști din domeniul scrierii Istoriei.

Foto sus: Șeful de Stat Major al Armatei Roșii notează instrucțiunile lui Iosif Stalin (© Wikimedia Commons )

