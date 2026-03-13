Mareșalul Gheorghi Jukov, în 1941 (© Wikimedia Commons)

Mareșalul Jukov și demolarea ideii despre lipsa de pregătire și dotare a Armatei Roșii

📁 Al Doilea Război Mondial
Autor: Ionel-Claudiu Dumitrescu

S-a scris mult despre situația forțelor sovietice în iunie 1941 și istoricii au demonstrat cu orice preț că nu erau suficiente trupe la granița de vest, că nu erau instruite și dotate cu tehnică modernă. În plus, nu știau că se apropie războiul și ofițerii erau lipsiți de inițiativă.

Mareșalul Jukov ar fi scris o carte de memorii spre sfârșitul vieții și a inclus o mulțime de amănunte despre Al Doilea Război Mondial, bogăția de informații ducând cu gândul că au fost mai mulți autori care au ajutat în mod consistent la asamblarea operei istoriografice. Amintiri și reflecții a fost utilizată de istorici după cum au dorit și principalul scop a constat din demonstrarea superiorității Wehrmachtului sub toate aspectele.

Autorul sovietic a scris negru pe alb că în perioada 1 ianuarie 1939 – 22 iunie 1941 au fost trimise trupelor 29.637 tunuri de câmp și se știe că artileria era principalul mijloc de distrugere și ucidere pe câmpul de luptă. Erau mai multe piese de artilerie decât ar fi fost necesarul pentru înzestrarea celor 170 de divizii trimise în vest. Jukov precizează că toate marile unități de la frontieră, în general, au avut dotarea cu tunuri asigurată. Trebuie să se observe însă un mic detaliu: mareșalul face referire doar la gurile de foc realizate după 1 ianuarie 1939. Dacă se adună tot ceea ce era acumulat prin depozite, puterea de distrugere a Armatei Roșii era imensă și n-a existat stat în istorie care să dispună în același timp de o astfel de artilerie de calitate.

Proiectilele trimise în cantități mari spre ținte puteau să cadă în propriile poziții și să rezulte pierderi grele. Executarea focului indirect presupunea personal experimentat și calcularea corectă a distanțelor. Precizia scădea în funcție de distanță și atunci Stalin a pus mare accent pe aruncătoarele de mine, cele ce erau mereu aproape de batalioanele din prima linie. Industria a trimis militarilor sovietici 52.407 aruncătoare dezvoltate după modelul inițial al firmei franceze Brandt. Erau produse tot după 1 ianuarie 1941 și erau de calitate superioară, modelul de calibrul 120 mm fiind copiat de producătorii români și germani. Bomba de 16 kg avea efect devastator asupra fortificațiilor de campanie și putea să fie ușor de fabricat în serii mari. Era chiar prea mult armament nou în raport cu efectivele mobilizate în vara anului 1941.

Iosif Vissarionovici Stalin s-a pregătit prea mult și prea bine de război, dar Adolf Hitler i-a dat toate socotelile peste cap și o mare parte a artileriei a căzut în mâinile militarilor germani. Comandamentul sovietic a preferat să piardă tunuri ușoare și trupe pentru a putea să evacueze în adâncimea teritoriului piesele grele și supragrele, cele ce vor aduce succesul final din 1945.

Armata Roșie era în iunie 1941 un mecanism ofensiv bine dotat, dar acțiunile germane din prima zi au dat tot mecanismul peste cap și nici deciziile venite de la Moscova n-au fost cele potrivite pentru victorie. Diviziile au fost împinse spre vest și au fost nimicite treptat de către Wehrmacht, organism militar ce avea superioritatea aeriană. Dereglarea dispozitivului sovietic a dus și la lipsa de eficiență a apărării antiaeriene și multe guri de foc au fost pierdute.

Relatarea lui Jukov trebuie să demoleze și mitul despre lipsa de pregătire a industriei sovietice pentru un război mondial și numai datele despre piesele de artilerie sunt suficiente pentru a înțelege de ce s-a realizat industrializarea începând din anul 1927.

Foto sus: Mareșalul Gheorghi Jukov, în 1941 (© Wikimedia Commons)

Mai multe pentru tine...
Afiș sovietic de propagandă (© Wikimedia Commons)
Era economia sovietică pregătită de război în iunie 1941?
Gheorghi Jukov participă la o paradă a victoriei după cel de-al Doilea Război Mondial (© Mil.ru)
Marea Criză Economică lipsește din memoriile mareșalului G. K. Jukov
Mortier sovietic de calibru mare, pe Frontul de Est (© Леонид Великжанин / Wikimedia Commons)
Câte aruncătoare de mine a produs Uniunea Sovietică înainte de al Doilea Război Mondial
defeat of Spanish Armada webp
📁 Istorie Medievală Universală
Umilința ignorată de manuale: după victoria asupra Spaniei în 1588, Anglia a suferit un dezastru naval
manuscris jpg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Descoperire spectaculoasă: un manuscris al lui Arhimede ascuns sub o pictură modernă
hesa shahed 136 drones jpg
📁 Istoria Armelor
Ce sunt dronele Shahed: arma ieftină care a schimbat logica războiului modern
Foto: © Facebook / Muzeul de Etnografie Brașov
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce unități de măsură se utilizau în țările române?
Fr 239 f 204v jpg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Cum arata hărțuirea sexuală în Evul Mediu și cum se judecau astfel de spețe atunci?
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut” jpeg
📁 Biografii
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut”
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură jpeg
📁 Istorie Urbană
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei jpeg
📁 Comunism
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei