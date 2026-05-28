Inovațiile militare ale lui Iancu de Hunedoara

Iancu de Hunedoara a fost unul dintre cei mai importanți strategi militari ai Evului Mediu, introducând numeroase inovații în cadrul campaniilor sale împotriva Imperiului Otoman și contribuind decisiv la modernizarea armatei.

Procesul de reformare a armatei fusese inițiat de regele Sigismund de Luxemburg, într-un context în care vechea organizare militară bazată pe banderii și tacticile tradiționale nu mai puteau face față noilor metode de luptă ale otomanilor. Iancu a continuat și a perfecționat această reorganizare, adaptând armata la cerințele unui război aflat într-o continuă schimbare, scrie Muzeul Castelul Corvinilor, pe pagina de Facebook a instituției.

În timpul campaniilor sale, a pus accent pe mobilitate, viteză și surpriză. A dezvoltat cavaleria ușoară pentru atacuri rapide și ambuscade eficiente, folosind tactici flexibile care ofereau un avantaj considerabil pe câmpul de luptă. În același timp, a acordat o importanță deosebită utilizării organizate a artileriei și armelor de foc, atât în asedii și confruntări directe, cât și în sistemele defensive permanente din Banat și Transilvania. Din ordinul său, fortificațiile au fost întărite cu garnizoane puternice și piese de artilerie.

Infanteria a reprezentat, de asemenea, un element esențial al reformelor sale. Pe lângă armamentul tradițional – arcuri, săbii și lănci – Iancu a introdus armele de foc în dotarea acesteia. Pentru a crește viteza de deplasare și eficiența trupelor, a preluat de la husiți metoda transportării soldaților în căruțe, tactică ce a adus un plus de mobilitate armatei sale.

Una dintre cele mai importante reforme a fost crearea unei armate permanente de mercenari profesioniști, mai disciplinată și mai bine pregătită decât oastea feudală tradițională. Armata sa reunea, pe lângă baronii regatului și banderiile lor, mercenari de diferite naționalități, printre care s-au remarcat husiții cehi, cei care au adus celebra tactică a „cetății de căruțe” (wagenburg). Acestora li se adăugau militia portalis – trupe recrutate dintre țărani –, mica nobilime a comitatelor și cruciați, toate aceste forțe fiind integrate într-o structură disciplinată, aflată sub conducerea directă a voievodului.

Iancu de Hunedoara a perfecționat colaborarea dintre infanterie, cavalerie și artilerie, folosind „cetățile de căruțe” atât ca puncte defensive, cât și ca baze mobile pentru ofensivă. Prin aceste reforme și prin adaptarea permanentă la noile realități ale războiului, a obținut victorii importante, cea mai cunoscută fiind apărarea Asediul Belgradului, care a încetinit înaintarea otomană în Europa și l-a transformat într-una dintre cele mai importante figuri militare ale secolului al XV-lea.

Foto sus: Iancu de Hunedoara luptând împotriva turcilor în Bătălia de la Varna. Litografie de József Marastoni (© Wikimedia Commons)

